১০২ বছৰতো দুৰন্ত তৰুণ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ একান্ত সাধক পদ্মশ্ৰী গোপীৰাম বৰগায়ন - RAJIV GANDHI UNIVERSITY

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ ।

National Seminar on Praatigya at Rajiv Gandhi University
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰাতিজ্ঞ শীৰ্ষক ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ (ETV Bharat Assam)
Published : August 30, 2025 at 4:35 PM IST

মাজুলী: ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনস্থ সংগীত নাটক একাডেমি, নতুন দিল্লীৰ উদ্যোগত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত 'প্ৰাতিজ্ঞ' শীৰ্ষক এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয় ।

লোকসংগীতৰ ওপৰত ওৰেটো জীৱন উৎসৰ্গা কৰা তিনিগৰাকী বিশিষ্ট সাধকে এই আলোচনা চক্ৰত আলোচক হিচাপে উপস্থিত থাকে । ওজাপালি তথা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক পদ্মশ্ৰী সংগীত নাটক একাডেমি, টেগৰ বঁটা প্ৰাপক গোপীৰাম বৰগায়ন বুঢ়াভকত, সংগীত নাটক একাডেমি বঁটাপ্ৰাপক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অ'লেন মেগু আৰু মিচিং সংস্কৃতিৰ সাধক সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা প্ৰাপক তৰাৱতী মিলিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰাতিজ্ঞ শীৰ্ষক ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ (ETV Bharat Assam)

১০২ বছৰতো দুৰন্ত তৰুণৰ দৰে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ একান্ত সাধক পদ্মশ্ৰী গোপীৰাম বৰগায়ন বুঢ়াভকতে সত্ৰীয়া ওজাপালিৰ ওপৰত বক্তৃতা প্ৰদান কৰে । মাজুলীৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ আজন্ম শিল্পী বুঢ়াভকতে শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি সত্ৰীয়া ওজাপালিৰ ওপৰত বক্তৃতা প্ৰদান কৰি কয়,"এই সংস্কৃতি আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব শুদ্ধ ৰূপত ।" সত্ৰীয়া-ওজাপালিৰ সৃষ্টি আৰু ইয়াৰ পৰিবেশন শৈলীৰ ওপৰত তেওঁ ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় ।

তেওঁ ৰাগ, শ্লোক, গীত, দিহা,পদ, বানা, ধুৰা, খেদ, ৰাগমালিতা, চাৰণ, খিয়ালি,পদ-জুৰণি, সুত্ৰ, স্তূতি, কথা, উপদেশ আদি বিশদভাৱে হস্ত প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় । তেওঁক সহযোগিতা আগবঢ়াই ওজা হিচাপে ড৹যাদৱ বৰা,পালি উপেন বৰগায়ন,তীৰ্থ ভূঞা আৰু দীননাথ বৰুৱাই । এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে বহুকেইগৰাকী অধ্যাপক, গৱেষক ছাত্ৰ তথা ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিবেশ্য কলা বিভাগৰ ছাত্র-ছাত্ৰীসকল ।

১০২ বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা গোপীৰাম বৰগায়নে গীতৰ লগতে হস্ত প্ৰদৰ্শনেৰে নিখুঁতভাৱে পৰিৱেশন কৰাক লৈ আচৰিত হৈ পৰে সভাগৃহত উপস্থিত সকলো । ইয়াৰ পাছত অ'লেন মেগুৱে আদি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় । শেষত মিচিং সংস্কৃতিৰ সাধক তৰাৱতী মিলিয়ে মিচিং গীতৰ ওপৰত ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱাৰ লগতে মিচিং লোকসংগীত পৰিৱেশন কৰে ।

MAJULIইটিভি ভাৰত অসমSANGEET NATAK AKADEMIপদ্মশ্ৰীRAJIV GANDHI UNIVERSITY

