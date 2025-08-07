গুৱাহাটী : আজি ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস । সমগ্ৰ দেশতে এই বিশেষ দিনটো উদযাপন কৰা হৈছে । আচলতে হস্ততাঁত শিল্প ভাৰতৰ এক প্ৰাচীন শিল্পকলা । দেশৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু জাতীয় জীৱনৰ ই এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । সুন্দৰ বয়ন, বিভিন্ন ৰঙৰ সূতাৰ সমাহাৰেৰে প্ৰস্তুত কৰা আটকধুনীয়া চানেকি, সুদীৰ্ঘ দিন ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা গুণ আদিৰ বাবে হস্ততাঁত বস্ত্ৰই অতীজৰে পৰা বিশেষ প্ৰাধান্য লাভ কৰি আহিছে । সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ লগতো এই তাঁতশিল্প নিবিড়ভাৱে সংপৃক্ত হৈ আছে ।
ভাৰতৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত হস্ততাঁত শিল্পৰ ভূমিকা অনস্বীকাৰ্য্য । তাঁতশিল্পই আগবঢ়োৱা অৰিহণাৰ মূলতে হ'ল নিপুণ শিপিনীসকল । তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বাবেই আজি ভাৰতে বিশ্ব বজাৰত হস্ততাঁত সামগ্ৰীৰ এখন একচেটিয়া বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসৰ তাৎপৰ্য
অসমৰ হস্ত-তাঁত আৰু বস্ত্ৰ সঞ্চালকালয়ৰ হস্ততাঁত গৱেষণা আৰু চানেকি কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী বিষয়া জয়ন্ত দেৱ শৰ্মাই কয়, "শিপিনীসকলৰ শিল্পকৰ্মক স্বীকৃতি প্ৰদানৰ লগতে গৌৰৱ বৃদ্ধি আৰু তেওঁলোকক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লক্ষ্যৰে ২০১৫ চনৰ পৰা ৭ আগষ্টৰ দিনটো সমগ্ৰ দেশতে 'ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস' উদযাপন কৰি অহা হৈছে । কলকাতাৰ টাউন হলত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ১৯০৫ চনৰ ৭ আগষ্টৰ দিনা স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে স্বদেশী বস্ত্ৰ পৰিধান আৰু ইয়াৰ উৎপাদনৰ বাবে সংকল্প লৈছিল । স্বদেশী আন্দোলনৰ এই ঐতিহাসিক দিনটোক সৰোগত কৰি ভাৰত চৰকাৰে ২০১৫ চনৰ ৭ আগষ্টত চেন্নাইত এই দিৱসৰ পাতনি মেলে । ঘৰুৱা শিল্প আৰু ইয়াৰ উৎপাদন পদ্ধতিৰ পুনৰ উজ্জীৱিত কৰাৰ যি উদ্দেশ্য স্বদেশী আন্দোলনৰ আছিল, তাৰ আদৰ্শৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ এই পৰম্পৰাগত হস্ততাঁত শিল্পটিক উদগনি তথা সৰ্বাধিক উন্নয়ন কৰাৰ বাবে সম্ভৱপৰ সকলো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে । যাতে আমাৰ শিপিনীসকল মৰ্যদাসূচক ৰূপে সমাজত সকলো দিশতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "২০১৭ চনত দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক শিপিনী অধ্যুষিত ৰাজ্য অসমত 'তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস' আয়োজন কৰি ৰাজ্যৰ হস্ততাঁত শিল্পক উদগনি দিয়াৰ লগতে শিপিনীসকলৰ বয়ন কাৰ্য আৰু ইয়াৰ চহকী পাট শিল্পক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা লৈছিল । শিপিনীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ মানসেৰে ভাৰত চৰকাৰে প্ৰতিবছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসত 'শিপিনীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ' আৰু হস্ততাঁত শিল্পত বিশেষ পাৰদৰ্শিতা তথা অৰিহণা আগবঢ়োৱা শিল্পীক 'সন্ত কবীৰ বঁটা' দিয়াৰ ব্যবস্থা কৰিছে । অতি গৌৰৱৰ কথা যে এই বঁটা আমাৰ অসমৰ শিপিনীও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"
তেওঁ পুনৰ অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত কয়, "আজি খানাপাৰাৰ অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত বিভাগৰ উদ্যোগত হস্ততাঁত দিৱস পালন কৰা হ'ব । য'ত বিভাগীয় মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্মৰ উপস্থিতিত ৫০ গৰাকী শিপিনীক ৰাজ্যিক হস্ততাঁত বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব ।"
অসমত কিমান আছে শিপিনী ?
এই সন্দৰ্ভত হস্ততাঁত গৱেষণা আৰু চানেকি কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী বিষয়া জয়ন্ত দেৱ শৰ্মাই কয়, "২০১৯ -২০ৰ জৰীপ অনুসৰি অসমত দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক শিপিনী আছে । অসমত ১২ লাখতকৈ অধিক শিপিনী আছে ।"
জনগোষ্ঠীভেদে পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰত ৰঙৰ প্ৰভাৱ
তেওঁ কয়, "অসমৰ মানুহে অতীজৰে পৰা থলুৱাভাৱে বিভিন্ন প্রাকৃতিক আৰু আন পদাৰ্থৰ সংমিশ্রণেৰে বিবিধ ৰং প্ৰস্তুত কৰি নিজৰ সাজপাৰ, নিত্য ব্যৱহাৰ্য আহিলাত আৰু সুকুমাৰ কলাত প্ৰয়োগ কৰি আহিছে । বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীক লৈয়ে গঠিত অসমীয়া জাতি । অসমৰ প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ নিজৰ স্বকীয় বস্ত্ৰৰ চানেকি আছে । প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰে বিশেষ ৰঙৰ প্ৰতি আসক্তি থাকে । সুক্ষ্মভাৱে কাপোৰবোৰ চালে ৰং, ফুলৰ চানেকি দেখিলে ধৰিব পৰা যায় যে এইখন কোনটো জনগোষ্ঠীৰ বস্ত্ৰ ।"
তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে জনজাতীয়সকলৰ ভিতৰত মাৰসকলে ৰঙা আৰু সেউজীয়া, কার্বিসকলে ক'লা, ৰঙা, গোলপীয়া আৰু হালধীয়া, ৰাভাসকলে ৰঙা, ক'লা, হালধীয়া আৰু বেঙুনীয়া, বড়োসকলে ৰঙা আৰু কমলা ৰং সচৰাচৰ পছন্দ কৰে । বয়সস্থ ফাকিয়ালসকলে চাদৰবোৰত দীঘত ক'লা, নীলা, হালধীয়া আৰু বাণিত ৰঙা সূতা ব্যৱহাৰ কৰে । আনহাতে গাভৰুসকলৰ চাদৰবোৰত দীঘ-বাণি দুয়োটাতে ৰঙা, বগা, হালধীয়া আৰু নীলা সূতা দেখা যায় ।
ৰাজ্যৰ শিপিনীৰ বাবে কি আঁচনি লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে ?
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৰে অসম চৰকাৰেও ৰাজ্যৰ শিপিনীসকলৰ কল্যাণৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে । তাৰ ভিতৰত সম্প্ৰতি চলি থকা ধ্বজাবাহী আঁচনি "স্বনিৰ্ভৰ নাৰী" অন্যতম । এই আঁচনিৰ অধীনত অসমৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ যেনে- অসমীয়া গামোচা, বড়োৰ আৰ'নাই, কাৰ্বি পহ, মণিপুৰী খুদেই (অংগবস্ত্ৰ), ৰাভা পাজাৰ, ডিমাচা ৰিচা-বাচা, মিচিং ডুমেৰ আৰু এৰক'গ, দেউৰী আৰু কোঁচ ৰাজবংশী গামোচা আদি কোনো মধ্যভোগী নোহোৱাকৈ চৰকাৰে পোনপটীয়াকৈ শিপিনীসকলৰ পৰা ক্রয় কৰি আহিছে । ক্রয় কৰা সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে বিক্ৰী মূল্য লগে লগে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টযোগে আদায় দিছে চৰকাৰে । ক্রয় কৰা উক্ত বস্ত্ৰসমূহ আৰ্টফেড আৰু অসম চৰকাৰৰ বেচা-কিনা নিগম লিমিটেডৰ বিভিন্ন শাখা আৰু হস্ত-তাঁত বিভাগৰ 'শিপিনী সম্প্ৰসাৰণ সেৱা কেন্দ্ৰ'ৰ যোগেদি সুলভ মূল্যত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ।
জয়ন্ত দেৱ শৰ্মাই জনোৱা মতে যোৱা ৰঙালী বিহুৰ সময়ত দেশ তথা ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক বিহুৱান দিবলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে থলুৱা শিপিনীয়ে উৎপাদন কৰা এই ফুলাম গামোচা ব্যৱহাৰ কৰিছিল । সঠিক ৰঙ, জোখ-মাখ আৰু গ্ৰাহকৰ পছন্দ অনুযায়ী উৎপাদন কৰা এই মান বিশিষ্ট বস্ত্ৰসমূহে ৰাইজৰ মাজতো সমাদৰ লাভ কৰিছে । আনহাতে অসৎ ব্যৱসায়ীয়ে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অনা বিদ্যুৎ চালিত শালৰ গামোচা, মেখেলা-চাদৰ, দখনা আদি বস্ত্ৰৰ বাবে যাতে স্থানীয় শিপিনীৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি নপৰে তাৰ বাবেও ৰাজ্য চৰকাৰে হস্ততাঁত (উৎপাদিত সামগ্ৰী সংৰক্ষণ) আইন, ১৯৮৫ খন অসমত কঠোৰভাবে বলবৎ কৰিছে । এই আইনৰ অধীনত দেশৰ ১১ বিধ থলুৱা বস্ত্ৰক কেৱল হস্ততাঁত খণ্ডতহে উৎপাদন কৰিব পৰাকৈ সীমাবদ্ধ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত অসমৰ গামোচা, মেখেলা-চাদৰ, দখনা, ডাংকা, খামলেট আৰু ফানেকো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী বিভাগৰ সহযোগত সময়ে সময়ে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে বিদ্যুৎ চালিত শালত উৎপাদন কৰি, বিক্ৰী আৰু মজুত ৰখা গামোচা আৰু অন্যান্য তালিকাভুক্ত বয়ন সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহিছে । জি আই টেগৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "এইখিনিতে এটা ভাল খবৰ যে মুগাৰ পাছত অসমীয়া গামোচা, অসমীয়া মিচিং হস্ততাঁত সামগ্ৰী আৰু শেহতীয়াকৈ বড়ো সমাজৰ ৫ বিধ পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰই (দখনা, বড়ো এৰী ছিল্ক, বড়ো গামোচা, যুমাগ্ৰা আৰু আৰ'নাই) ভৌগোলিক সূচক (জি আই টেগ) লাভ কৰিছে । এতিয়াৰ পৰা জি আই টেগ লাভ কৰা উক্ত বস্ত্ৰ সামগ্ৰীসমূহ কেৱল অসমৰ ভৌগোলিক সীমাৰ ভিতৰতহে উৎপাদন কৰিব পাৰিব । অন্যথা জি আই এক্ট অনুসৰি বহিঃৰাজ্যত উৎপাদন কৰা সকল কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ।"
ইতিমধ্যে, চেন্নাইৰ ভৌগোলিক সূচক পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ে অসমৰ ৭৫০ গৰাকী শিপিনীৰ আৱেদন মঞ্জুৰ কৰি তেওঁলোকক অসমীয়া গামোচাৰ "অনুমোদিত ব্যৱহাৰকাৰী" (অথোৰাইজড ইউজাৰ) হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে । এইসকল শিপিনীয়ে এতিয়াৰে উৎপাদন কৰা গামোচাসমূহত জি আই টেগ লগাব পাৰিব । যাৰ ফলত গ্ৰাহকে বিদ্যুৎ চালিত শালত তৈয়াৰী গামোচা আৰু হস্ততাঁতত উৎপাদিত গামোচা সহজে চিনাক্ত কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০০৬ চনত ভাৰত চৰকাৰে 'হেণ্ডলুম মাৰ্ক আঁচনি' প্ৰৱৰ্তন কৰি শিপিনীসকলক তেওঁলোকৰ হস্ততাঁতত উৎপাদিত কাপোৰত "হেণ্ডলুম মাৰ্ক" টেগ লগোৱাৰ সুবিধা কৰি দিছিল । তেনেদৰে, চৰকাৰে ২০০৪ চনত নিৰ্ভেজাল বা বিশুদ্ধ পাট বস্ত্ৰৰ বাবে "ছিল্ক মাৰ্ক" ল'গ' ব্যৱহাৰৰ ব্যবস্থা কৰিছিল । উল্লেখ্য যে হস্ততাঁত শিল্পৰ সুৰক্ষাৰ বাবে লোৱা এনেবোৰ পদক্ষেপে নিশ্চয়কৈ আমাৰ শিপিনীসকলক উপকৃত কৰিব ।
