চাহ বাগিচা অঞ্চলত শৈক্ষিক বিপ্লৱ: ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকি উঠিল অসমৰ শিক্ষক - NATIONAL TEACHERS AWARD 2025

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে অতি দুৰ্গম অঞ্চলত থকা নামচাং চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক দেৱজিৎ ঘোষ ।

National Teachers' Award 2025
ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত প্ৰধান শিক্ষক দেৱজিৎ ঘোষ (ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 2:22 PM IST

ডিব্ৰুগড় : 'কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা ।' কথাষাৰ আপুনিও হয়তো বহুবাৰ শুনিছে । সঁচা অৰ্থত কষ্ট কৰি ফল পালে এগৰাকী কৃতি শিক্ষকে । চাহ বাগিচাৰ মাজৰ অতি দুৰ্গম অঞ্চলত শিক্ষকতা কৰি আজি দেশৰ ভিতৰতে উজলিছে শিক্ষকগৰাকী । যি খবৰে আনন্দিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজক ।‌

উল্লেখ্য যে দেশৰ মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ বাবে প্ৰতিটো দিন ব্যস্ত থকা শিক্ষকসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ প্ৰতিবছৰে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে । ঠিক সেইদৰে চলিত বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটাৰ বাবে বাছনি কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অন্তৰ্গত নাহৰকটীয়াৰ নামচাং চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক দেৱজিৎ ঘোষক ।

প্ৰধান শিক্ষক দেৱজিৎ ঘোষৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)

অসমৰ ভিতৰত একমাত্ৰ তেওঁকে এই বঁটাৰ বাবে বাছনি কৰা হৈছে । ড্ৰপআউট ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিদ্যালয়মুখী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অৱদান প্ৰশংসনীয় । ইফালে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত শিক্ষাৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰাবলৈ সক্ষম হোৱা দেৱজিৎ ঘোষক শিক্ষক দিৱসৰ দিনা দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে এই বঁটা প্ৰদান কৰিব ।‌

Road to Namsang TE Model School
নামচাং চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়লৈ যোৱা পথত বন্যজন্তুৰ মুক্ত বিচৰণ (ETV Bharat)

দেশৰ ৪৫ গৰাকী কৃতি শিক্ষকৰ ভিতৰত অসমৰ একমাত্ৰ শিক্ষক হিচাপে বাছনি হৈছে দেৱজিৎ ঘোষ । দেৱজিৎ ঘোষ ২০২৫ বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটাৰ বাবে বাছনি হোৱাৰ খবৰে এতিয়া উৎফুল্লিত কৰিছে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে সহকৰ্মীসকলক ।

স্বাধীনোত্তৰ কালৰে পৰা নামচাং চাহ বাগিচাত কোনো ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠান নথকাত অসম চৰকাৰে ২০২২ চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই বিদ্যালয়খন । প্ৰথম অৱস্থাত ২৭১ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তি কৰিছিল যদিও তাৰ ভিতৰত ২০০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আছিল ড্ৰপআউট । যাৰ বাবে বহুক্ষেত্ৰত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্বত থকা দেৱজিৎ ঘোষ ।

Road to Namsang TE Model School
নামচাং চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়লৈ যোৱা দুৰ্গম পথ (ETV Bharat)

অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তত অৱস্থিত জয়পুৰৰ নামচাং চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়খনত ২০২২ চনত যোগদান কৰাৰ পিছৰে পৰা বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰ আক্ৰমণৰ ভয় আৰু শংকাৰ মাজেৰে নিতৌ দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেদি এটা দুৰ্গম পথেৰে অহা যোৱা কৰি বৰ্তমান সময়ত ৩৪৫ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে কম্পিউটাৰ আৰু বিজ্ঞানাগাৰৰ শিক্ষাদান কৰি আহিছে তেওঁ । একপ্ৰকাৰ দুৰ্গম চাহ বাগিচা অঞ্চলত শিক্ষাৰ বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিছিল কৃতি শিক্ষকগৰাকীয়ে ।

National Teachers' Award 2025
নামচাং চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয় (ETV Bharat)

২০২৩ চনত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰা কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা লাভ কৰা দেৱজিৎ ঘোষে সোমবাৰে দিনৰ ভাগত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা পোৱা এক ই-মেইলযোগে এই তথ্য লাভ কৰা পিছতে অসমৰ লগতে তেওঁৰ গৃহ জিলাত আনন্দ উল্লাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

Road to Namsang TE Model School
নামচাং চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়লৈ যোৱা পথত প্ৰায়ে ওলাই বনৰীয়া হাতী (ETV Bharat)

ড্ৰপআউট ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিদ্যালয়মুখী কৰাৰ প্ৰচেষ্টা :

শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপাৰাত ১৯৯০ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা দেৱজিৎ ঘোষে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়‌ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী আৰু বি এড উত্তীৰ্ণ হৈছিল ।‌ ইয়াৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় বাঙালী হাইস্কুলত বিজ্ঞান শাখাত স্নাতক শিক্ষক হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ মাজতে অসম চৰকাৰে চাহ বাগিচা অঞ্চলত আৰম্ভ কৰা আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈ ২০২২ চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা নামচাং চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰে ।

National Teachers' Award 2025
২০২২ চনত প্ৰতিষ্ঠা নামচাং চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয় (ETV Bharat)

প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰিয়ে অসম-অৰুণাচল সীমান্তত অৱস্থিত নামচাং চাহ বাগিচাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়মুখী কৰিবলৈ চেষ্টা চলায় । এইক্ষেত্ৰত এক প্ৰকাৰে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দেৱজিৎ ঘোষে । নিতৌ দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেদি এটা দুৰ্গম পথেৰে অহা যোৱা কৰি বৰ্তমান সময়ত ৩৪৫ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিদ্যালয়লৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ । চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাক সফলতাৰ দিশে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেৱজিৎ ঘোষক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটাৰ বাবে বাছনি কৰিছে ।

বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অনাৰ কৌশল :

নামচাং চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়খনত প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰি দেৱজিৎ ঘোষে শিক্ষাগ্ৰহণৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰিবলৈ পাঠ্যপুথিৰ উপৰিও বিভিন্ন বিজ্ঞান প্ৰকল্পৰ প্ৰদৰ্শন আৰম্ভ কৰিছিল । ইতিমধ্যে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে জিলাৰ লগতে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাতো অংশগ্ৰহণ কৰিছে । লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকসকলক ক্ৰীড়া, সাংস্কৃতিক আৰু কম্পিউটাৰ শিক্ষা প্ৰদানত গুৰুত্ব দিয়াত চাহ বাগিচা আঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিদ্যালয়লৈ অহাৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাইছে ।‌ যিহেতু দেৱজিৎ ঘোষ নিজেই ডিব্ৰুগড়ৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে তেনেস্থলত তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কৌশলগতভাৱে বিদ্যালয়লৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

Road to Namsang TE Model School
নামচাং চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়লৈ যোৱা পথত ভূমিস্খলন (ETV Bharat)

বিদ্যালয়লৈ যোৱা পথত বনৰীয়া জন্তুৰ মুক্ত বিচৰণ, ভূমিস্খলনৰ সমস্যা :

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে দেৱজিৎ ঘোষে কয়, "২০২২ চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল নামচাং চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়খন । ইয়াৰ পূৰ্বে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তত অৱস্থিত নামচাং চাহ বাগিচাত নাছিল কোনো শিক্ষাৰ পৰিৱেশ । প্ৰথম অৱস্থাত শিক্ষাদানত অলপ সমস্যা হৈছিল । কাৰণ বেছি সংখ্যকে ড্ৰপআউট ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছিল । বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ আমাৰ সমস্যা হয় । অতি দুৰ্গম অঞ্চলৰ মাজেৰে যাব লাগে । পথত হাতী ওলোৱাৰ বাবে ৩-৪ ঘণ্টা ৰ'ব লাগে । কেতিয়াবা গছ পৰি থাকে পথত, ভূমিস্খলন হয় ।

ইয়াৰ মাজতো আমি চেষ্টা কৰিছিলো ফলত যোৱা বৰ্ষত ৯০ শতাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল । এইবাৰ ৪০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব । বিদ্যালয়খনৰ পৰা ওলাই যোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আজিৰ দিনত বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যিটো আমাৰ বাবে অতি ভাল লগা কথা ।‌"

কষ্টৰ ফল পাইছে কৃতি শিক্ষক দেৱজিৎ ঘোষে

নামচাং চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক দেৱজিৎ ঘোষে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা লাভৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে বিদ্যালয়ৰ সহঃশিক্ষক এগৰাকীয়ে কয়, "এই খবৰে আমাক আনন্দিত কৰিছে । তেওঁ বিদ্যালয়খনৰ বাবে যি কষ্ট কৰিলে তাৰ বাবে এই স্বীকৃতি লাভ কৰিছে সেয়ে ভাল লাগিছে । তেওঁ অতি কষ্টৰে বিদ্যালয়খন আগুৱাই নিয়াৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম হাতত লৈছে । তেওঁৰ লগত কাম কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ ।‌"

ইফালে এই খবৰে শিক্ষা বিভাগকো আনন্দিত কৰি তুলিছে । শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে এক্সৰ এটা পোষ্টত কৃতি শিক্ষকগৰাকীৰ লগতে নামচাং চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

