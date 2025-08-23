নলবাৰী: অসম চৰকাৰৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযান বা চমুকৈ লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ অধীনত শুকুৰবাৰে নলবাৰীত হিতাধিকাৰী মহিলাসকলক চেক বিতৰণ কৰা হয় । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নলবাৰীত ৩৪,০০০ মহিলাক এই আঁচনিৰ চেক বিতৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰে । সেই অনুষ্ঠানলৈ অতি আগ্ৰহেৰে আন মহিলাসকলৰ সৈতে সৰলা দেৱীও গৈছিল ।
লাখপতি বাইদেউ হোৱাৰ সপোন লৈ বাহজানীৰ বুদ্ৰুকুছি গাঁৱৰ সৰলা দেৱীয়ে ১০ হাজাৰ টকাৰ চেক লৈও আহিছিল । কিন্তু সেই সপোন পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে । ঘৰলৈ উভতি আহি হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে তেওঁ আৰু নিশা নিজা বাসগৃহতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । মহিলাগৰাকীৰ এনে আকস্মিক মৃত্যুত শোকস্তব্ধ পৰিয়াল তথা অঞ্চলবাসী । জানিব পৰা মতে মহিলাগৰাকী ডায়েবেটিছৰ লগতে হৃদৰোগতো আক্ৰান্ত আছিল । অৱশ্যে হিটষ্ট্ৰোকৰ বাবে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী আত্মীয়ই কয়, "তেখেত মিটিঙত গৈছিল । তাৰ পৰা চেক লৈ আহিছিল । ঘৰত আহি তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰে...। তেওঁ আগৰে পৰা ডায়েবেটিছত ভুগি আছিল । হাৰ্টৰো সমস্যা আছিল । নিতৌ ঔষধ খাই থাকে । মিটিঙত গোটৰ সকলো সদস্যই গৈছিল । তাত ঠিকেই আছিল । তাৰ পৰা অহাৰ পিছতহে অসুস্থ হয় ।" মহিলাগৰাকীৰ জোৱায়েকে এই সন্দৰ্ভত কয়, "মিটিঙৰ পৰা সুস্থভাৱেই ঘূৰি আহিছিল । গা ধুই ভাত খোৱাৰ পিছত তেওঁ পৰিছিল । চেক লৈ আহিছিল । লাখপতি বাইদেউ হোৱাৰ সপোন লৈয়ে গৈছিল । সপোনটো আধৰুৱা হ'ল । চৰকাৰে সাহায্য দিলে ভাল হয় ।"
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰত নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ঘগ্ৰাপাৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত কেইবাহাজাৰ মহিলা উপস্থিত আছিল । চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল । উৎকট গৰম আৰু প্ৰচণ্ড ঠেলা হেঁচাত বহু মহিলা মূৰ্ছা গৈছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰায় ২৫ গৰাকী মহিলাক নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । চিকিৎসাৰ অন্তত প্ৰায়সংখ্যক মহিলাকেই ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল । কিন্তু অনুষ্ঠানত ঠিকে থাকিলেও ঘৰলৈ আহি সৰলা দেৱীৰ মৃত্যু হোৱাত এতিয়া অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰিছে । পুৱা বাহজানী ৰাজহুৱা শ্মশানত সৰলা দেৱীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় ।
