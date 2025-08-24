নলবাৰী : ৰাজ্যৰ এখন বিশেষ ঠাই ৷ যিখন ঠাইত একেলগে আজিও বিৰাজমান ভক্তি, শাস্ত্ৰ আৰু কলা সাধনা । এই বিশেষ ঠাইখনলৈ যাবলৈ হ’লে আপুনি আগবাঢ়ি যাব লাগিব ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা প্ৰায় ৭০ কিঃমিঃ দূৰত্বত উত্তৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰৰ দিশে ৷ এনেদৰে আপুনি নলবাৰী চহৰৰ পৰা পশ্চিম দিশে ১৮ কিঃমিঃ দূৰত্বত আগুৱাই যাব লাগিব ৷ তেহে আপুনি পাবগৈ আপোনাৰ গন্তব্য স্থান অসমৰ এখন ঐতিহাসিক, প্ৰাচীন আৰু জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ ঠাইডোখৰ ।
এতিয়া সম্ভৱতঃ আপুনি আনুমান কৰিব পাৰিছে কোনখন ঠাইৰ কথা আমি আজি ক’বলৈ লৈছো ৷ হয়, আপুনি ঠিকেই ধৰিছে, আমি ক’বলৈ লৈছো সেই ঐতিহাসিক গাঁওখনিৰ কথা, যাৰ নাম গন্ধিয়া গাঁও । ৰজা নগাক্ষৰ দিনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নলবাৰী জিলাৰ এই গাঁওখনৰ প্ৰতিটো চুবুৰী, চুকে কোণে অৱস্থিত ভিন্ন প্ৰাচীন মঠ-মন্দিৰ ৷ লগতে আছে অসমৰ দ্বিতীয় নৱগ্ৰহ দেৱালয় ৰূপে পৰিচিত গন্ধিয়া শ্ৰীশ্ৰী নৱগ্ৰহ দেৱালায় ।
চালে চকুৰোৱা দেৱালয়খনিৰ লগতে শুৱনি গাঁওখন হৈ পৰিছে এতিয়া বহু দূৰ দূৰণিৰ ভক্ত আৰু যাত্ৰীৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু । গাঁওখনিৰ ইতিবৃত্তও অতি মনোমোহা । এসময়ত ভিন্ন ফুলৰ বাগানেৰে ভৰি আছিল এই অঞ্চলটোত ৷ সেই ফুলৰ পৰা নিগৰিত সুগন্ধিৰ পৰাই উৎপত্তি হয় গন্ধিয়া নামৰ গাঁওখন ।
প্ৰতুল ভট্টাচাৰ্য নামৰ এজন জ্যেষ্ঠ স্থানীয় লোকে কয়, ‘‘এই গাঁওখনৰ কাষতে অৱস্থিত বেলশৰ ৷ ইয়াত ৰজা নাগাক্ষই বিল্বেশ্বৰ দেৱালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৷ তাৰ পাচত সূদূৰ কোচবিহাৰৰ পৰা ভীমবৰ দেউৰী নামৰ এগৰাকী মহা পণ্ডিতক আনি তিথিপৰ হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল ৷ সেই তেতিয়াই এই গন্ধিয়া গাঁওখনো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ।’’
ভট্টাচাৰ্যই আৰু কয়, ‘‘এই গন্ধিয়া গাঁওখন জ্যোতিষ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰস্থল হিচাপে অসমজুৰি পৰিচিত । এই প্ৰাচীন গাঁওখনিত আজিও শাক্ত ধৰ্ম তথা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ লোকে মিলাপ্ৰীতিৰে বসবাস কৰি আহিছে । ১৫৫১ শকত চৈতন্য পন্থী ধৰ্মগুৰু চিন্তমনি মহাপ্ৰভুৱে দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰানী তথা মিৰ্জাত প্ৰৱেশ কৰি ৰৌমাৰীত সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি গন্ধিয়া গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু গন্ধিয়া গাঁৱৰ আল্লীবাৰী নামৰ সত্ৰখনতে তেওঁ থাকিবলৈ লয় ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘বিভিন্ন শক্তি অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী-দেৱতাৰ মঠ মন্দিৰ যেনে : শ্ৰীশ্ৰী মনসা মন্দিৰ, শ্ৰীশ্ৰী কালী মন্দিৰ, ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী মা লক্ষ্মী মন্দিৰ, মহাদেৱৰ কেইবাটাও মন্দিৰ এই গন্ধিয়া গাঁওখনৰ প্ৰতিটো চুবুৰীতেই অৱস্থিত । ইয়াৰে সমান্তৰালকৈ গাঁওখনিত জগন্নাথ মন্দিৰৰ লগতে ১৯৯১ চনত স্থাপিত হোৱা শ্ৰীশ্ৰী নৱগ্ৰহ দেৱালয়ো আছে ৷ য’ত ১৯৮৮ চনত সদৌ অসম ব্ৰাহ্মণ মহাসভা গন্ধিয়া অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা মহাযজ্ঞৰ আয়োজন কৰা হৈ আহিছে ।’’
উল্লেখ্য যে, গাঁওখনৰ জ্যোতিষী পণ্ডিতসকলে ১৯৯১ চনতে নৱগ্ৰহ দেৱালয় নিৰ্মাণ কৰি প্ৰতিবছৰে নৱগ্ৰহৰ পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে । যাৰ বাবে প্ৰতিদিনে ভক্তৰ ভক্তিৰে মুখৰিত হৈ থাকে সমগ্ৰ গন্ধিয়া অঞ্চলটো ।
গন্ধিয়া নৱগ্ৰহ দেৱালয় সমিতিৰ সম্পাদক অশোক শৰ্মাই কয়, ‘‘প্ৰতি বছৰে ফাগুন মাহৰ শুক্ল দশমীৰ পৰা ত্ৰিয়দশী তিথিলৈ উক্ত নৱগ্ৰহ দেৱালয়ত চাৰিদিনীয়াকৈ নৱগ্ৰহ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । ক্ৰমান্বয়ে এই মহাযজ্ঞত ভক্তৰ সমাগম বৃদ্ধি হৈ অহাৰ লগে লগে অসমৰ দ্বিতীয় নৱগ্ৰহ দেৱালয় ৰূপে আজি ই পৰিচিত । পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজৰ দান বৰঙণি আৰু চৰকাৰী অনুদানেৰে দেৱালয়খনক এক আটক ধুনীয়া ৰূপ দিয়া হয় ৷’’
অশোক শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘গুৱাহাটীৰ নৱগ্ৰহ দেৱালয়ৰ স্তম্ভৰ বিপৰীতে গন্ধিয়া নৱগ্ৰহ দেৱালয় মূৰ্তি আকাৰে প্ৰতিষ্ঠিত । যাৰ বাবে অসমৰ দ্বিতীয় নৱগ্ৰহ দেৱালয় ৰূপে পৰিচিত গন্ধিয়া নৱগ্ৰহ দেৱালয় । আনহাতে, উক্ত দেৱালয়খনত প্ৰতি শনিবাৰে ৰাইজৰ মংগলৰ অৰ্থে গ্ৰহ পূজা কৰা হয় । য'ত দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ভক্তই নৈবদ্য আগবঢ়ায় ।’’
ইপিনে জ্যোতিষ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰস্থল ৰূপে পৰিচিত গন্ধিয়াৰ সংস্কৃত টোলত জ্যোতিষীসকলে জ্যোতিষ চৰ্চা আজিও অব্যাহত ৰাখি আহিছে ৷ এই কথা জনায় স্থানীয় এজন বিজ্ঞ লোকে । যাৰ বাবে ঠাইখিনি জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ কেন্দ্ৰস্থল বুলি অভিহিত কৰা হয় ।
- গন্ধিয়া গাঁৱৰ পুথিভঁৰাল
গন্ধিয়া গাঁৱত ৰজাদিনীয়া সাঁচিপাত আৰু তুলাপাতৰ পুথিৰে সমৃদ্ধ শতবৰ্ষ গৰকা এটা পুথিভঁৰালো আছে ৷ নলবাৰী তথা বৃহত্তৰ উত্তৰ কামৰূপৰ এটা বিশেষ গ্ৰন্থাগাৰটো ৰাজদিনীয়া সমলৰে পূৰিপূৰ্ণ ৷ এই গ্ৰন্থাগাৰত আছে ৮০০ ৰো অধিক সাচিপাতৰ পুথি আৰু তুলাপাতৰ পুথি ।
কিন্তু বৰ্তমান সংৰক্ষণ অভাৱত এতিয়া জহি খহি গৈছে গ্ৰন্থাগাৰটো । নলবাৰী জিলাৰ গন্ধিয়াত ৰজাদিনিয়া সমলৰে পৰিপূৰ্ণ এই পুথিভঁৰালটোৰ নাম হৈছে জীৱন গ্ৰন্থাগাৰ । ৰজা নাগাক্ষৰ দিনৰে পৰা চলিছিল ইয়াত জোতিষশাস্ত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সাচিপাতৰ পুথি, ৰজা-মহাৰাজৰ জন্মকুণ্ডলী আৰু বহু সমলৰ লগতে গাণনিক পঞ্জিকা ।
পিছে ৰজাদিনিয়া সমল থকা এই গ্ৰন্থাগাৰটোৰ অৱস্থা এতিয়া জৰাজীৰ্ণ । পুথিসমূহ থবলৈ নাই ভাল আলমিৰা । বৰ্তমান দীপক ভট্টাচাৰ্য নামৰ লোকজনে ১৯৮০ চনৰ পৰা চোৱাচিতা কৰি আহিছে এই পৃথিভঁৰালটো । ইয়াৰ পূৰ্বে দীপকৰ পিতৃয়ে এই গ্ৰন্থাগাৰটোৰ চোৱাচিতাৰ দায়িত্বত আছিল ।
লক্ষণীয় যে, ১৯০৫ চনতে স্থাপিত এই গ্ৰন্থাগাৰটোত ১৮৭৮ চনৰ বহু সমল পুথি আছে । কিন্তু ইয়াৰ পিছতো এই গ্ৰন্থাগাৰটোৰ সমলবোৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । সেয়ে এই গ্ৰন্থাগাৰটোত থকা সমলসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে আহ্বান জনাইছে প্ৰাচীন জ্যোতিষ চৰ্চা চলা গাঁওখনৰ ৰাইজে ।
দীপকৰ পুত্ৰ জ্যোতিৰ্ময় ভট্টাচাৰ্যই জানিবলৈ দিয়া মতে, উক্ত ৰজাদিনীয়া সমলৰ গ্ৰন্থগাৰটোত সংস্কৃত, মৈথেলী, কাইথেলী, ব্ৰজৱলী আৰু অসমীয়া ভাষাৰ ভিন্ন পুথি আছে । পুথিসমূহৰ ভাষা বুজি নোপোৱা হেতুকে এতিয়াৰ প্ৰজন্মই অধ্যায়ন তথা চৰ্চা কৰাত কিছু অসুবিধাৰো সন্মুখীন হৈছে ।
১৯০৫ আদ্যনাথ ভট্টাচাৰ্যই তেখেতৰ পিতৃ জীৱনাথ ভট্টাচাৰ্যৰ নামেৰে স্থাপিত কৰিছিল । যিসকল লোক আছিল অসম আৰু মেঘালয় চৰকাৰৰ ৰাজ জ্যোতিষী । আনহাতে আদ্যনাথ ভট্টাচাৰ্যৰ পুত্ৰ পুৰুষোত্তম ভট্টাচাৰ্যই ১৯৭৪ চনত জ্যোতিষ চৰ্চাৰ বাবে প্ৰয়াত ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ দিনতেই ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰষ্কাৰ পাবলৈও সক্ষম হৈছিল ।
উল্লেখযোগ্য যে, পুৰুষোত্তম ভট্টাচাৰ্যই তেখেতৰ পূৰ্বপুৰুষৰ জ্যোতিষ শিক্ষাৰ পুথিসমূহ সংৰক্ষণ কৰি এই গ্ৰন্থগাৰটো জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰি গৈছিল । তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত পুত্ৰ দীপক ভট্টাচাৰ্যই এতিয়া ইয়াক চোৱাচিতা কৰাৰ লগতে সুন্দৰকৈ ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে ১৬৮০ খন জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ থকা এই পুথিভঁৰালটো তথা গ্ৰন্থগাৰটো অসম চৰকাৰে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰক ।
উল্লেখ্য যে, সাচিপাত আৰু তুলাপাতত লিপিবদ্ধ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰসমূহ শিলিখা আৰু ভোমোৰাৰ ৰসক চিয়াহী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । আনহাতে জ্যোতিষ চৰ্চা বিজ্ঞানৰ বিপৰীত নেকি বুলি কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জ্যোতিৰ্ময় ভট্টাচাৰ্যই কয়, ‘‘জ্যোতিষ বিদ্যা আৰু জ্যোতিষ চৰ্চাৰ বিষয়ে আমি মানুহক ভালদৰে বুজাই দিব পৰা নাই । যাৰ বাবে মানুহে দুয়োটা বিষয়কে একেই বুলি ভাবে ।’’
‘‘জ্যোতিষ চৰ্চা গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ এক অধ্যয়ন । সূৰ্যৰ ওচৰত যেনেকৈ বুধ আৰু শুক্ৰগ্ৰহ থাকে ঠিক তেনেকৈ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ জন্ম কুণ্ডলীটো মানুহ যেতিয়া জন্মে ৰবিৰ ওচৰত বুধ আৰু শুক্ৰগ্ৰহই সদায় অৱস্থান কৰে । সেইবোৰ বৈজ্ঞানিকভাৱেও প্ৰমাণ পায় ৷’’ জ্যোতিৰ্ময়ে কয় ৷
আনহাতে, ১৯০৫ চনতেই উক্ত গন্ধিয়া গাঁওখনত অসমৰ দ্বিতীয় সংস্কৃত টোলখন স্থাপন হৈছিল । নলবাৰীৰ সংস্কৃত অধ্যায়ন আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত সেই সংস্কৃত টোলখনত এতিয়াও সংস্কৃত শিক্ষাৰ অধ্যায়ন অব্যাহত আছে বুলিও জনায় ।