নলবাৰী জিলা দিৱস; উৰণ সেতুসহ ৫৭৬ কোটিৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

নলবাৰী জিলা দিৱস উপলক্ষে অসম চৰকাৰৰ বিশেষ উপহাৰ । জিলাখনৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কেইবাটাও নতুন প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ ।

Nalbari District Day
নলবাৰীৰ বৰকুৰাত নতুন উৰণ সেতু মুকলি (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 9:48 PM IST

নলবাৰী : আজি (বৃহস্পতিবাৰ) নলবাৰী জিলা দিৱস । এই বিশেষ দিনটোত বিকাশৰ বাৰ্তা লৈ নলবাৰীত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । জিলা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ৫৭৬ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰো শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

নলবাৰীত ৫৭৬ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ

ইফালে বহু আকাংক্ষিত নলবাৰীৰ বৰকুৰাৰ ৰে'লপথৰ ওপৰৰ উৰণ সেতুখনো আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা উৰণ সেতু নামেৰে নামাকৰণ কৰা হয় ৬৯ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই উৰণ সেতু ।

প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ দিনতে শিলান্যাস কৰা এই উৰণ সেতুৱে নলবাৰী চহৰত প্ৰৱেশ কৰা পথত যানজঁটৰ সমস্যা হ্ৰাস কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । বৰকুৰা উৰণ সেতুৰ লগতে গোপাল বজাৰ, বালিতাৰা, চতমা আৰু মিলন বজাৰ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্ৰৰো শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । একেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উন্নত পকী পথ নিৰ্মাণ আঁচনিৰ অধীনত মুঠ ৩৭ টা পকী পথো উদ্বোধন কৰা হয় ।

সমান্তৰালকৈ আৱৰ্জনাৰ পৰিশোধন প্ৰকল্পৰো শুভাৰম্ভ কৰা হয় । নলবাৰী জিলা দিৱস উপলক্ষে ঘগ্ৰাপাৰত নতুন উৰণ সেতুৰো শিলান্যাস কৰাৰ লগতে চহৰবাসীৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ যোগান প্ৰকল্প, নলবাৰী চহৰত ৩০ হাজাৰ গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে আৰবান ফৰেষ্ট প্ৰকল্প, নতুন আৱৰ্ত ভৱন, অত্যাধুনিক ক্লক টাৱাৰ, হাইমাক্স স্মাৰ্ট ষ্ট্ৰীট লাইট, জলসম্পদ বিভাগৰ ৩০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পকে ধৰি ২০ টা প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰা হয় ।

নলবাৰীৰ গৰ্ডন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু নাৰায়ণ ডেকাই ।

ইফালে উৰণ সেতুৰ নামাকৰণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কয়, "কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা আমাৰ প্ৰাতঃস্মৰণীয় ব্যক্তি । আমাৰ জাতীয় নায়ক প্ৰাতঃস্মৰণীয় ব্যক্তিৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম ।"

লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ প্ৰসংগ

শেহতীয়াকৈ লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত অসম জাতীয় পৰিষদে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰাক লৈ বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে । এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "মই কংগ্ৰেছত থাকোতেও ৰাহুল গান্ধীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই দমত আছিলোঁ । এতিয়াও বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই আছো । লুৰীণজোতি গগৈয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ ভৰিত ধৰি আহি অসম চুক্তিৰ কথা কৈ লাভ নাই । মই পোন্ধৰ বছৰ আগতে বিজেপিত যোগদান কৰিব লাগিছিল ।"

অসম চুক্তি সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই অসম চুক্তিৰ আগত গৈ কাম কৰি আছো । আমাৰ জাতি, মাটি, ভেঁটি সুৰক্ষিত হ'বই লাগিব...।"

আন এক প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মই কংগ্ৰেছত থাকোতে ৰাহুলক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছিলো । বদৰুদ্দিনৰ লগতো কাজিয়া কৰিছিলো । মই কংগ্ৰেছত ৰজাৰ দৰে আছিলো । কাৰো ভৰি ধুই থকা নাছিলো । দমত আছিলো । মই কংগ্ৰেছত থাকোতেও অসমীয়া মানুহৰ কাম কৰিছিলো । মইয়েই প্ৰথম ৰাজনীতিবিদ, যিয়ে কংগ্ৰেছত থকাৰ দিনত এটাও টুইট মচি দিয়া নাই । মইটো কংগ্ৰেছত নাই থকা বুলি কোৱা নাই । যি দলতেই নাথাকক কিয়, সদায় দমত থাকিব লাগে ।"

গৰ্ডন খেলপথাৰত অঘটন

নলবাৰী জিলা দিৱস উপলক্ষে গৰ্ডন খেলপথাৰত বিশাল কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় । কিন্তু অনুষ্ঠানৰ মাজতি ঘটিল অঘটন । জিলা দিৱস আৰু নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিকাশৰ এদিন শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে জ্বলি উঠিল মঞ্চৰ সন্মুখৰ পেণ্ডেল ।

মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই আদৰণি ভাষণ আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয় । লগে লগে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । কিছু সময়ৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰে সভাৰ কামকাজ । অৱশ্যে ইতিমধ্য তাত উপস্থিত থকা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে ততালিকে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে পেণ্ডেলৰ কাপোৰ জ্বলি উঠাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।

