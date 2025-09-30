ETV Bharat / state

১২৫ বছৰীয়া সোণসেৰীয়া স্মৃতি বহন কৰা এখন দুৰ্গা পূজা, এইবেলি নাই পূৰ্বৰ উচাহ

কাঠৰ স্থায়ী প্ৰতিমাৰে দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা ১২৫ বছৰ গৰকা এখন পূজা সমিতি । প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কি কাঠ ?

Ancient wooden durga organised at Puranigudam in Nagaon
কেনেকৈ, কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল কাঠৰ প্ৰতিমা ? (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2025 at 8:27 PM IST

6 Min Read
নগাঁও: কাঠৰ স্থায়ী প্ৰতিমাৰে ১২৫ বছৰে দুৰ্গা পূজাৰ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে নগাঁৱৰ এখন পূজা সমিতিয়ে । নগাঁৱৰ পুৰণিগুদাম দুৰ্গোৎসৱ সমিতিয়ে ১৮৮৫ ৰ পৰাই দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে । পুৰণিগুদামৰেই সেইসময়ৰ এগৰাকী শিল্পী লেখধৰ শৰ্মা ওৰফে লেৰেলা খনিকৰ সৃষ্ট কাঠৰ প্ৰতিমা খ্যাত দুৰ্গা পূজা আৰু উৎসৱে ১৪১ বৰ্ষত ভৰি দিছে যদিও কাঠৰ প্ৰতিমাৰে দুৰ্গা পূজা ১২৫ বছৰত ভৰি দিছে ।

কাঠৰ প্ৰতিমাৰ স্ৰষ্টা লেখধৰ শৰ্মা ওৰফে লেৰেলা খনিকৰৰ আজু নাতি যোগেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়া মতে, তেওঁৰেই আজু ককা লেখধৰ শৰ্মা ওৰফে লেৰেলা খনিকৰে পুৰণিগুদামত দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰাৰ কেইবছৰমান পাছতেই প্ৰতিমা বিসৰ্জনক লৈ কৰিছিল নতুন চিন্তা ।

কেনেকৈ, কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল কাঠৰ প্ৰতিমা ? (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত লেৰেলা খনিকৰৰ আজোনাতি যোগেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই কয়,"মোৰ আজোককাই আয়োজন কৰা এই দুৰ্গা পূজাত সকলোৱে পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ পাছত যেতিয়া নদীত বিসৰ্জন দিয়া হয় তেতিয়া তেওঁ মনত আঘাত পাইছিল । লগতে মানুহে পান কৰা নদীৰ পানী বিনষ্ট হৈ পৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্থায়ী প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ চিন্তা কৰিছিল লেৰেলা খনিকৰে । সেই মতেই কাঠৰ স্থায়ী প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি দুৰ্গা পূজা আজিৰ পৰা ১২৫ বছৰ পূৰ্বেই আৰম্ভ কৰিছিল পুৰণিগুদাম অঞ্চলত ।”

কি কাঠ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল প্ৰতিমা নিৰ্মাণত:

১৮৮৫ চনৰ পৰাই পুৰণিগুদামত আয়োজন কৰা এই দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা ১৯০০ চনতেই কাঠৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ কথা উল্লেখ কৰি লেৰেলা খনিকৰৰ আজোনাতি যোগেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই কয়,"স্থায়ী প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ চিন্তা-চর্চা কৰি লেৰেলা খনিকৰে নিজৰ বাৰীতে থকা বেল কাঠেৰে দুৰ্গা মা, মা লক্ষী, সৰস্বতী, কাৰ্তিক গণেশ, সিংহৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছিল । কিন্তু মহিষাসুৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কাঠৰ অভাৱ হৈছিল । মহিষাসুৰ নিৰ্মাণৰ চিন্তা কৰি থাকোতেই লেৰেলা খনিকৰে এদিন সপোনত দেখিছিল কাষৰ নদীখনতেই কাঠ পাব বুলি ।"

Ancient wooden durga organised at Puranigudam in Nagaon
১২৫ বছৰীয়া পুৰণিগুদামৰ দেৱী দুৰ্গাৰ কাঠৰ প্ৰতিমা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"সেই মতে এটা সপোনৰ পম খেদিয়েই নদীৰ কাষত ৰৈ থাকোতেই নদীত উটি অহা কাঠেৰেই মহিষাসুৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে । কিন্তু মহিষাসুৰ নিৰ্মাণত কি কাঠ ব্যৱহাৰ হৈছে সেয়া আজি পৰ্যন্ত কোনেও জ্ঞাত হোৱা নাই । ১৯০০ চনতেই নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা কাঠৰ স্থায়ী প্ৰতিমাৰে ১৯০১ চনৰ পৰাই আৰম্ভ দুৰ্গা পূজা আজিও চলি আছে একেটা স্থানতে । য’ত এই পূজা চাবলৈ নগাঁৱৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কলিকতা, বিহাৰ আদি ৰাজ্যৰ লোকসকলো এই স্থানলৈ আহে । অঞ্চলটোৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলেও এই পূজালৈ আহি শ্ৰদ্ধা জনাই সম্প্ৰতিৰ এক নিদৰ্শন দেখুৱাই আহিছে ।"

Ancient wooden durga organised at Puranigudam in Nagaon
পুৰণিগুদামৰ কাঠৰ প্ৰতিমাত সেৱা জনাবলৈ অহা ভক্ত (ETV Bharat Assam)

কিদৰে উদযাপন কৰে বিজয়া দশমী:

চাৰিদনে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ অন্তত বিজয়া দশমীত দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়াৰ আক্ষেপতেই স্থায়ী কাঠৰ পাতিমা নিৰ্মাণ কৰি আজি ১২৫ বছৰে পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে পুৰণিগুদামৰ এই দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে । কিন্তু স্থায়ী প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছৰ পৰা দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়াৰ বিপৰীতে ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে কেৱল নৱ পত্ৰিকা ভাগ উটুৱাই দি দশমী উদযাপন কৰা হয় এই দুৰ্গা পূজাত । ইয়াৰ বিপৰীতে পূজাৰ অন্তত কাঠৰ স্থায়ী প্ৰতিমা পূজা সমিতিক চমজাই দি ভালকৈ সজাই ৰখা হয় । প্ৰতিবছৰে কেৱল নতুন ৰং ব্যৱহাৰ কৰি পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় দেৱীক । প্ৰতিমাৰ বস্ত্ৰ দান দিয়াৰ বাবে অতি কমেও ১৮ বছৰ অপেক্ষা কৰিব লাগে । এই কথাও ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰে লেৰেলা খনিকৰৰ আজোনাতি যোগেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই ।

লেৰেলা খনিকৰৰ বিষয়ে:

পুৰণিগুদাম বুৰঞ্জী নামৰ এখন গ্ৰন্থত উল্লেখ থকা অনুসৰি, ১৮৪৩ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা লেখধৰ শৰ্মা ওৰফে লেৰেলা খনিকৰৰ ঘৰ পুৰণিগুদাম কেঞাপট্টিত । খনিকৰী কামত নিজকে নিয়োজিত কৰি সোণ, কাঁহ-পিতল, মাটিৰ প্রতিমা আদিও নিৰ্মাণ কৰা লেখধৰ শৰ্মাৰ কাঠৰ দুর্গা প্রতিমা সৃষ্টি আছিল জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠতম সফলতা । ১৯০১ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাইজলৈ দিয়া কাঠৰ প্ৰতিমাৰে আজিও অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে দুৰ্গা পূজা ।

লেৰেলা খনিকৰ আছিল কঠোৰ পৰিশ্ৰমী, স্বপ্নদ্রষ্টা, সাহসী আৰু আত্ম নিৰ্ভৰশীল । কাঠ কটা প্রায় সঁজুলি তেওঁ নিজেই তৈয়াৰ কৰি লৈছিল । নিজৰ ঘণ্টাটো নিজেই গঢ়ি লৈছিল । আনকি লগুণৰ সোণৰ আঙুঠিটোও নিজে গঢ়া । কাঠৰ স্থায়ী প্ৰতিমাৰে দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ এটা বছৰ পাছতেই অৰ্থাৎ ১৯০২ চনত কলঙৰ পানীত পৰি তেওঁ ইহলীলা সম্বৰণ কৰে বুলিও গ্ৰন্থখনত উল্লেখ আছে ।

Ancient wooden durga organised at Puranigudam in Nagaon
পূৰ্বৰ দৰে উচাহ নাই এইবাৰ (ETV Bharat Assam)

জুবিনৰ ন্যায় বিচাৰি দেৱীক পূজা:

কাঠৰ প্ৰতিমাৰে দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰা নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামৰ এই দুৰ্গা পূজাত নিজৰ মনোকামনা পূৰণৰ বাবে বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তসকল আহে । এইবেলিও পূৰ্বৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ নাই যদিও পূজা-অৰ্চনা কৰিছে সকলোৱে । এইবাৰ বিশেষকৈ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি দেৱীক পূজা কৰা বুলি উল্লেখ কৰে এগৰাকী যুৱতীয়ে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত দোষীৰ কঠোৰ শাস্তি কামনা কৰি পূজা কৰা বুলিও উল্লেখ কৰে যুৱতীগৰাকীয়ে ।

১২৫ বছৰে কাঠৰ স্থায়ী প্ৰতিমাৰে উলহ-মালহেৰে দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰি অহা পুৰণিগুদাম পূজা সমিতিয়ে এইবেলি অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু শিল্পী জুবিন গাৰ্গক হেৰুওৱাৰ বেদনাত অতি অনুষ্টুপীয়াকৈ পূজা আয়োজন কৰাৰ লগতে পূজা মণ্ডপৰ সন্মুখতেই জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলিও জানিবলৈ দিয়ে পূজা সমিতিৰ সম্পাদক অতনু কুমাৰ খাউণ্ডে । কাঠৰ প্ৰতিমাৰে দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হোৱা পুৰণিগুদামৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ সন্মুখত ৰখা জুবিন গাৰ্গৰ ফটোত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি সকলো হৈ পৰে আৱেগিক ।

