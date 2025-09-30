ETV Bharat / state

শিশুক পুতলা পিষ্টলৰ সলনি কিতাপ দিয়াৰ আহ্বানেৰে দুৰ্গোৎসৱত শিশু গ্ৰন্থমেলা

শিশু-কিশোৰৰ মাজত অধ্যায়নৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য়ৰে ১৯৯৬ চনত আৰম্ভ হৈছিল পুৰণিগুদাম শিশু গ্ৰন্থমেলাৰ ।

puranigudam press club childrens book fair
পুৰণিগুদাম প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত শিশু গ্ৰন্থমেলা (ETV Bharat Assam)
Published : September 30, 2025 at 12:04 PM IST

চামগুৰি : নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামত 'পুতলা পিষ্টলৰ সলনি শিশুক দিয়ক এখনি গ্ৰন্থ' শ্ল’গানৰে আৰম্ভ হৈছে গ্ৰন্থমেলা । পুৰণিগুদাম প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত আয়োজিত শাৰদীয় শিশু গ্ৰন্থমেলাই এই অঞ্চলৰ শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । শিশু-কিশোৰৰ মাজত অধ্যায়নৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য়ৰে এই গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে ।

পুৰণিগুদামৰ দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত আয়োজিত এই শিশু গ্ৰন্থমেলা ১৯৯৬ চনত স্থানীয় লোকৰ প্ৰচেষ্টা আৰু উৎসাহত আৰম্ভ হৈছিল । এই গ্ৰন্থমেলা ২০০৮ চনৰ পৰা পুৰণিগুদাম প্ৰেছ ক্লাবে পৰিচালনা কৰি আহিছে । এই বছৰৰ গ্ৰন্থমেলা বিশেষভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । কাৰণ এইবাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণী ক্ষেত্ৰত তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ জৰিয়তে এই শিশু গ্ৰন্থমেলাৰ উদ্বোধন কৰা হৈছে ।

পুৰণিগুদাম প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত শিশু গ্ৰন্থমেলা (ETV Bharat Assam)

সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই গ্ৰন্থমেলা শিশু-কিশোৰৰ মাজত অধ্যায়নৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ লগতে জ্ঞানৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ এক অনন্য মঞ্চ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । আধুনিক যুগত য’ত শিশুসকল খেলনা পিষ্টল বা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পৰিছে, তেনে সময়ত এই গ্ৰন্থমেলাৰ শ্ল’গান 'পুতলা পিষ্টলৰ সলনি শিশুক দিয়ক এখনি গ্ৰন্থ' অতি প্ৰাসংগিক ।

এই প্ৰচেষ্টাই শিশুসকলক গ্ৰন্থৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ লগতে অভিভাৱক সকলকো সন্তানৰ হাতত কিতাব তুলি দিয়াৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাইছে । গ্ৰন্থমেলাত শিশু-কিশোৰৰ বাবে গল্প কিতাপ, কবিতা সংকলন, বিজ্ঞান পুথি, সাধুকথাৰ পুথি, ইতিহাস, জীৱনী আৰু শিক্ষামূলক গ্ৰন্থৰ সমাহাৰ হৈছে । এইবাৰৰ গ্ৰন্থমেলাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণী ক্ষেত্ৰত তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় ।

২০০৮ চনৰ পৰা পুৰণিগুদাম প্ৰেছ ক্লাবে এই গ্ৰন্থমেলাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি ইয়াক এক সুসংগঠিত অনুষ্ঠান হিচাপে গঢ়ি তুলিছে । প্ৰেছ ক্লাবৰ সদস্যসকলে স্থানীয় লেখক, প্ৰকাশক আৰু শিক্ষাবিদসকলৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি এই মেলাক প্ৰতি বছৰে অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে। শিশুসকলৰ বাবে গল্প পঢ়া, কবিতা আবৃত্তি, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, আলোচনাৰ আয়োজন কৰা হয়।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্যোক্তাই কয়, "এই গ্ৰন্থমেলাখন ১৯৯৬ চনত স্থানীয় লোকৰ প্ৰচেষ্টাত আৰম্ভ হৈছিল । শিশুক পুতলা পিষ্টলৰ সলনি গ্ৰন্থ উপহাৰৰ লক্ষ্য়ৰে এই গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক:পূজা মণ্ডপত উজলিল জুবিন গাৰ্গৰ অমৰ সৃষ্টি: নিজৰ গানেৰে শ্ৰদ্ধা-স্মৰণৰ প্ৰয়াস শিল্পীগৰাকীক

পূজা মণ্ডপত বাজিছে কেৱল "মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত..."

