জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ দাবী নগাঁও নাগৰিক সভাৰ

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰিছে প্ৰতিবাদত বহা প্ৰতিগৰাকীয়ে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 7, 2025 at 8:00 PM IST

নগাঁও: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ নগাঁও নাগৰিক সভাৰ । মঙলবাৰে নগাঁও কলেজৰ সমীপৰ মতিৰাম বৰা ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গৰ গীতেৰে প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নগাঁও নাগৰিক সভাই ।

মাজনিশা জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গেও ন্যায় বিচাৰি সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট দিবলগীয়া হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি নগাঁও নাগৰিক সভাৰ সম্পাদক বিৰিঞ্চি বৰাই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ উচিত ন্যায়ৰ বাবে গৃহবিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পদত্যাগ দাবী কৰে ।

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত নাম সাঙোৰ খোৱা অন্যতম অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰি মুক্ত আৰু স্বচ্ছ তদন্তৰ বাবে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক প্ৰথমে গৃহ বিভাগৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে নাগৰিক সভাৰ সম্পাদক বিৰিঞ্চি বৰাই । লগতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ উচিত ন্যায় প্ৰদানৰ স্বাৰ্থত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ দাবী কৰে নাগৰিক সভাই ।

প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰি নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা নগাঁও নাগৰিক সভাৰ সম্পাদক বিৰিঞ্চি বৰাই কয়, ‘‘নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ নাম সাঙোৰ খোৱা বুলিও আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতো বিষয়টো এই পৰ্যন্ত কিয় তদন্তৰ আওতালৈ অহা নাই ? শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ছিংগাপুৰলৈ গৈছিল নে নাই সেই তথ্য ৰাজহুৱা কৰক ।’’

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ ৰাজনীতি কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনায় নাগৰিক সভাৰ সম্পাদক বৰাই । এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত হাতে হাতে বিভিন্ন ফটো সম্বলিত প্লে-কাৰ্ড লৈ চহৰখনৰ মতিৰাম বৰা ক্ষেত্ৰত উপস্থিত থাকে কেইবাগৰাকীও বাওঁপন্থী নেতা ।

লগতে পঢ়ক: চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ ৰূপকমল কলিতা, এতিয়াও খবৰ নাই বাকী ছিংগাপুৰীয়া অসমীয়াৰ

