সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তাও বিলাব পাৰি দুৰ্গাপূজাৰ জৰিয়তে; তাৰেই নিদৰ্শন এইখন পূজা

ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীসকলে আদায় কৰিছে নামাজ, কাষতেই চলিছে মা দুর্গাৰ আৰাধনা । দুৰ্গাপূজাৰ জৰিয়তেও বিলাইছে সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা । ইটিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

communal harmony in Nagaon puja
সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তাও বিলাব পাৰি দুৰ্গাপূজাৰ জৰিয়তে; তাৰেই নিদৰ্শন এইখন পূজা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 1, 2025 at 9:06 PM IST

3 Min Read
নগাঁও: সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা বিলাই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উদযাপন অসমৰ নগাঁও জিলাৰ এখন পূজা সমিতিৰ । য’ত আজানৰ ধ্বনিৰ সমান্তৰালকৈ চলে দেৱী দুর্গাৰ আৰাধনা । এনে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে নগাঁও চহৰৰ দক্ষিণ হয়বৰগাঁৱত ।

দক্ষিণ হয়বৰগাঁৱৰ বিবেকানন্দ পল্লী সাৰ্বজনীন দুৰ্গোৎসৱ সমিতিয়ে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো দক্ষিণ হয়বৰগাঁও মছজিদৰ সন্মুখতেই পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি চলাই আহিছে পূজা-অৰ্চনা । এফালে মছজিদত আজানৰ ধ্বনি, আনফালে ঢাকৰ শব্দৰ মাজেৰে বিলাই আহিছে সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা ।

সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তাও বিলাব পাৰি দুৰ্গাপূজাৰ জৰিয়তে; তাৰেই নিদৰ্শন এইখন পূজা (ETV Bharat Assam)

দক্ষিণ হয়বৰগাঁৱৰ বিবেকানন্দ পল্লী দুৰ্গোৎসৱত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে সহযোগিতা আগবঢ়াই অহাৰ সমান্তৰালকৈ মছজিদত নামাজ আদায় কৰাৰ সময়ত কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নকৰাকৈ দেৱীক পূজা-অৰ্চনা কৰি শান্তি আৰু মিলাপ্ৰীতিৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে দক্ষিণ হয়বৰগাঁৱৰ দুয়ো ধৰ্মৰ লোকসকলে ।

এই পূজা সমিতিয়ে বিগত ৭২ বছৰে এই দুৰ্গোৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছে । আনহাতে, বিগত কেইবছৰ ধৰি মছজিদৰ সন্মুখত পূজা মণ্ডপ স্থাপন কৰি সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰি আহিছে । এইবাৰৰ পূজাত মণ্ডপৰ বিষয়বস্তু হৈছে শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টি কৰা ।

ইফালে অসমৰ সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ পূজা সমিতিয়ে পূৰ্বৰ দৰে জাকজমকতাৰে পূজাৰ আয়োজন কৰাৰ বিপৰীতে যথেষ্ট অনুষ্টুপীয়াকৈ আয়োজন কৰা বিবেকানন্দ পল্লী পূজা সমিতিয়েও মাত্ৰ শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে এক সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰি কেৱল আধ্যত্মিক দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ।

communal harmony in Nagaon puja
শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস (ETV Bharat Assam)

পূজা মণ্ডপৰ বাহিৰত প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি আয়োজন কৰা পূজা মণ্ডপৰ জৰিয়তে জুবিন গাৰ্গে দেখুৱাই যোৱা বাটেৰে জাতি-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰী শক্তিশালী কৰাৰো প্ৰয়াস কৰা বুলি উল্লেখ কৰে পূজা সমিতিৰ লোকে ।

পূজাৰ সময়ত মছজিদত নামাজ আদায় কৰা মুছলমান লোকসকলৰ বাবে পূজা সমিতিয়ে শব্দ নিয়ন্ত্ৰণৰো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত নামাজৰ সময়তো কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নোহোৱাৰ লগতে পূজাৰ কাৰ্যক্ৰমত কোনো বাধা নহয় । এনেদৰেই দুয়োটা ধৰ্মৰ লোকসকলৰ পাৰস্পৰিক সহযোগিতাত উদযাপন হৈছে দুৰ্গোৎসৱ ।

এই দুৰ্গোৎসৱে কেৱল নগাঁৱকে নহয়, সমগ্ৰ অসমতে ধৰ্মীয় উৎসৱতো সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা বিলোৱাৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত পূজা কমিটীৰ এগৰাকী সদস্যই কয়, "আমাৰ ইয়াতে ওচৰতে লাগি আছে মছজিদ, একেবাৰে কান্ধত লাগি থকা মন্দিৰো আছে । আমি প্ৰতিবছৰে তেনেকৈয়ে পালন কৰোঁ । আজানৰ সময়ত আমি ছাউণ্ড ছিষ্টেম বন্ধ কৰি দিওঁ । কাৰণ আমি সদায়ে সম্প্ৰীতিৰ ওপৰত ভৰসা কৰি আহিছোঁ আৰু সেইটোৰ ওপৰতে প্ৰতিবছৰে আখৰে আখৰে আমি পালন কৰিও আহিছোঁ ।"

নগাঁও চহৰৰ দক্ষিণ হয়বৰগাঁৱৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসলকৰ লগতে এনেদৰে শান্তিৰ বাৰ্তা বিলোৱা বিবেকানন্দ পল্লী দুৰ্গোৎসৱ সমিতিক সকলোৱে একেমুখে প্ৰশংসা কৰিছে ।

