নগাঁৱৰ আয়ুসৰেখা হ’ব বেদখলমুক্ত, বিশাল অট্টালিকাতো চলিব প্ৰশাসনৰ বুলড’জাৰ - KOLONG RIVER

কলঙৰ ভূমি বেদখল কৰি নিৰ্মাণ কৰা বিশাল অট্টালিকাতো চলিব প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ । নাৱেৰে কলঙৰ বেদখল পৰিদৰ্শন জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ ।

Kolong river
নগাঁৱৰ আয়ুসৰেখা হ’ব বেদখলমুক্ত, নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কলং নদীৰ দুয়োপাৰ পৰিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2025 at 6:50 PM IST

নগাঁও: চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ উচ্ছেদ অব্যাহত ৰাখিছে চৰকাৰ, প্ৰশাসনে । এইবাৰ চহৰৰ চৰকাৰী ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা বিশাল বিশাল অট্টালিকাতো বুলড'জাৰ চলোৱাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে । লক্ষ্য নগাঁৱৰ আৱেগ কলঙক বেদখলমুক্ত কৰা ।

নগাঁৱৰ আয়ুসৰেখা, নগাঁৱৰ হৃদপিণ্ডস্বৰূপ কলং নৈ । বহু কবিতা, সাহিত্য সৃষ্টি হৈছিল নগাঁও চহৰৰ মাজেৰে বৈ যোৱা কলং নৈখনক লৈয়েই । কিন্তু দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই একাংশ লোকে কলঙৰ দুইপাৰৰ ভূমি বেদখল কৰাত একপ্ৰকাৰ নিস্তব্ধ হৈ পৰিছিল বোৱতী কলং । কলঙৰ দুয়োপাৰৰ মাটি বেদখল কৰি একাংশ লোকে বিশাল বিশাল অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি আবাসৰ লগতে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠানো স্থাপন কৰিছিল ।

নগাঁৱৰ আয়ুসৰেখা হ’ব বেদখলমুক্ত, নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কলং নদীৰ দুয়োপাৰ পৰিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

কলঙৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ নগঞা সচেতন লোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যদিও বহু হাত দীঘল লোকেও গৃহ নিৰ্মাণ কৰা কলঙৰ দুইপাৰ আজি পৰ্যন্ত বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ গ্ৰহণ নকৰিলে কোনো পদক্ষেপ । অৱশেষত কলঙক বেদখলমুক্ত কৰি সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলি এখন বোৱতী নৈ হিচাপে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ এক সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।

নগাঁৱৰ হৃদপিণ্ডস্বৰূপ কলং নৈক বেদখলমুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰথমে কলঙৰ দুইপাৰৰ পৰিবেশ পৰিদর্শন কৰে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । ৰাজহ বিভাগৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত শৌভিক ভূঞা, ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া, লাট মণ্ডলক লৈ কলঙৰ দুইপাৰ পৰিদর্শন কৰি স্তম্ভিত হৈ পৰে জিলা আয়ুক্তগৰাকী । বিশেষকৈ কলঙৰ ভূমি একাংশই বেদখল কৰি নিজৰ নামত ম্যাদীপট্টা পৰ্যন্ত কৰি থোৱা তথ্য দেখি অশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।

বৰ্তমান চৰকাৰী ভূমিত বসবাস অথবা বিশাল অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি থকাসকলৰ তথ্য এসপ্তাহৰ ভিতৰত সংগ্ৰহ কৰি চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ প্ৰথমাৱস্থাত জাননী জাৰি কৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।

নাৱেৰে কলঙৰ প্ৰায় দহ কিলোমিটাৰ এলেকা পৰিদর্শনৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, “আজি কলঙক লৈ গৌৰৱ কৰে নগঞাই । এক গৌৰৱময় ইতিহাস থকা কলঙৰ ভূমি যিসকলে বেদখল কৰিছে তেওঁলোকক মই প্ৰথমেই বেদখল ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাওঁ । জাননী প্ৰেৰণৰ পাছতো কলঙৰ ভূমি ত্যাগ নকৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা হ’ব বিধিগত ব্যৱস্থা । তেওঁলোকক পৰ্যপ্ত সময় দিয়া হ’ব।”

Kolong river
জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ কলং নদী পৰিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

কলঙৰ ভূমি বেদখল কৰি ম্যাদী কৰা সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্নবোধক থাকি যোৱা বুলি উল্লেখ কৰি জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, “বৈ যোৱা কলঙৰ পাৰৰ মাটি কিদৰে ম্যাদীপট্টা হ’ল ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচৰাটোও উচিত হ’ব ।" জাৰ্মানীৰ ৰাইং নদীখনৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাও উল্লেখ কৰি জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, “জাৰ্মানীৰ ৰাইং নদীখন কলঙতকৈয়ো সৰু, তথাপিও আকৰ্ষণীয় সৌন্দৰ্য আছে ।”

কলঙৰ পানী প্ৰদূষিত কৰাসকলকো একপ্ৰকাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰি জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, “একাংশই শৌচাগাৰৰ পাইপ কলঙত সংযোগ কৰাত কলংখন বহু প্ৰদূষিত হয় । এনে কাম কৰাসকলেও নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত এনে কাম ত্যাগ কৰক । অন্যথা গ্ৰেপ্তাৰ পৰ্যন্ত হৈ যাব পাৰে ।”

বৃহস্পতিবাৰে কলঙৰ দুয়োপাৰ পৰিদর্শন কৰি কলঙৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে নগাঁৱত । জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ এই পদক্ষেপক আদৰণিও জনাইছে নগঞা সচেতন লোকে ।

