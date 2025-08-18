নগাঁও: এইবাৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ লগতে দালাল চক্ৰক কঠোৰ সকীয়নি দিলে নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ মহাফেজখানাৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা উৎকোচ বিচৰাৰ অভিযোগে তোলপাৰ লগাইছে জিলাখনত । আনকি এদিনৰ ভিতৰতেই অভিযুক্ত কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আয়ুক্তই গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ পদক্ষেপে জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে নগাঁও প্ৰশাসনৰ ভিতৰে-বাহিৰে ।
নগাঁও জিলা আয়ুক্ত হিচাপে দেৱাশীষ শৰ্মাই যোগদান কৰিয়েই সকলো বিষয়া-কৰ্মচাৰীক ৰাইজক প্ৰকৃত সেৱা প্ৰদানৰ লগতে দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত নহ'বলৈ আহ্বান জনোৱাৰ পাছতো একাংশ বিষয়া-কৰ্মচাৰী দুৰ্নীতি-অনিয়মত লিপ্ত হ'বলৈ দুঃসাহস কৰিছিল । এনে তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰেই মহাফেজখানাৰ এগৰাকী কপিষ্ট ।
অন কেমেৰা এজন ব্যক্তিৰ পৰা মাটিৰ জমাবন্দীৰ নকল প্ৰতিলিপি প্ৰদানৰ নামত তিনি হাজাৰ টকা উৎকোচ বিচাৰিছিল কপিষ্টগৰাকীয়ে । তিনি হাজাৰ টকা উৎকোচ বিচৰাৰ এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই তৎপৰ হৈ পৰে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা । এই বিষয়টোৰ অভিযোগকাৰীৰ পৰা উৎকোচ বিচৰাৰ ভিডিঅ'সহ জিলা আয়ুক্তই অভিযোগ লাভ কৰাৰ পাছতেই তৎকালীনভাৱে নিলম্বিত কৰে মহাফেজখানাৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীক ।
দুৰ্নীতিত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগত কৰ্মচাৰীগৰাকীক নিলম্বিত কৰাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰে আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰেই এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে এইদৰে উৎকোচ বিচৰা কাৰ্যক লৈ নিজকে দুঃখিত বুলি উল্লেখ কৰি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী বিষয়া, কৰ্মচাৰীক কঠোৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰে আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।
এই সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, “তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল । আমি মহিলাগৰাকীক চাই আছিলো । এইটো বৰ দুখজনক কথা যে আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়তেই এনে নিকৃষ্ট কাম কৰিছে আৰু বিধিগত ব্য়ৱস্থা লোৱা হৈছে । তৎকালীনভাৱে মহিলাগৰাকীক নিলম্বন কৰা হৈছে । মই নগাঁৱত জিলা আয়ুক্ত হিচাপে যোগদান কৰিয়েই সকলো বিষয়া, কৰ্মচাৰীক প্ৰকৃত অৰ্থত ৰাইজক সেৱা কৰাৰ লগতে দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত নহ'বলৈ মৰমৰে বুজাই দিছিলোঁ । কিন্তু এইবাৰ আৰু মৰমেৰে নকওঁ। শেষবাৰৰ বাবে সকীয়াই দিছোঁ এনে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ ।”
উৎকোচ লোৱা আৰু দিয়া দুয়োটাই আইনগতভাৱে অপৰাধ বুলিও উল্লেখ কৰি জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে উৎকোচ দিয়াসকলকো সকীয়াই দিয়ে । ইপিনে, অন্যান্য বিভাগৰ উপৰি বিশেষকৈ ৰাজহ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত পূৰ্বে থকা দালালসকলকো সকীয়নি প্ৰদান কৰি এনে দালালৰাজ বন্ধ কৰিবলৈ ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনায় জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে । উৎকোচ বিচৰাৰ অভিযোগত নিলম্বিত কৰা নগাঁও মহাফেজখানাৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আজিৰে পৰা বিভাগীয় প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।