ETV Bharat / state

এতিয়াৰে পৰা নতুন পৰিচয়ৰে পৰিচিত হ’ব নগাঁৱৰ ঢাকাপট্টি ! পিছে ঠাইটুকুৰাৰ কি সংযোগ বাংলাদেশৰ সৈতে ? - DACCAPATTY RENAMED

নতুন নামেৰে নামাকৰণ হ’ল চহৰৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ ঢাকাপট্টি । কিন্তু নগাঁও চহৰত ঢাকাপট্টি নামেৰে এখন বৃহৎ ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্য কিদৰে গঢ়ি উঠিল ? এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Daccapatty renamed
নতুন নামকৰণ হোৱা নগাঁৱৰ ঢাকাপট্টিৰ কি সংযোগ বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ সৈতে ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2025 at 2:07 PM IST

4 Min Read

নগাঁও : এটা মাৰপিটৰ ঘটনাই সলনি কৰি পেলালে ৮০-৯০ বছৰীয়া পুৰণি এটি এলেকাৰ পুৰণি নাম । সম্প্ৰতি বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ সৈতে মিল থকা নগাঁও চহৰৰ ঢাকাপট্টিৰ নাম সলনিৰ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত গ্ৰহণ কৰিলে জিলা প্ৰশাসনে ।

নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত বৰ্তমান এখন বৃহৎ ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্য গঢ়ি ঢাকাপট্টি কিদৰে নামকৰণ হ’ল তাৰ সবিশেষ জনোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে ।

বিগত ৮ আগষ্টৰ এটা ঘটনা । সন্ধিয়া এজন যুৱক বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থাত বাইকৰ হৰ্ণ বজোৱাৰ বাবেই আন এখন বাইকত বহি নিজৰ মোবাইল চাই থকা আন এজন যুৱক খৰ্গহস্ত হৈ হৰ্ণ বজোৱা যুৱক তনদ্বীপ কাকতিক হেলমেটেৰে গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল । এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ নগাঁৱত তীব্ৰ প্ৰতিক্রিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ জৰিয়তে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ ঢাকাপট্টি নাম সলনি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনক ।

নতুন নামকৰণ হোৱা নগাঁৱৰ ঢাকাপট্টিৰ কি সংযোগ বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ সৈতে ? (ETV Bharat Assam)

ঢাকাপট্টিৰ নতুন নামকৰণ

অৱশেষত মঙলবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নগাঁও চহৰৰ ঢাকাপট্টিৰ নতুন নাম ঘোষণা কৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ঘোষণা কৰা অনুসৰি, পূৰ্বৰ বৰবজাৰ ঢাকাপট্টিৰ প্ৰৱেশ পথতেই আছে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এটি আবক্ষ মূৰ্তি । অৰ্থাৎ প্ৰৱেশ পথৰ আৰম্ভণিতেই থকা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আৱক্ষ মূৰ্তি থকা স্থানৰ পৰা অৰ্থাৎ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰ ডি এন ছন্সৰ পৰা ছায়াৰ ষ্ট’ৰ চাৰিআলিলৈকে থকা এলেকা ৰূপকোঁৱৰ চ'ক হিচাপে নামকৰণ কৰাৰ লগতে ছায়াৰ ষ্ট’ৰ চাৰিআলিৰ পৰা বৰবজাৰ সীমান্তলৈকে বৰবজাৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হয় ।

সংবাদমেলত জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "নগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা যি আদেশ দিয়া হৈছিল আৰু আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰিকল্পনা তথা সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে আমি এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ যে এতিয়াৰে পৰা আমাৰ নগাঁৱৰ মাজমজিয়াস্থিত ঢাকাপট্টি নামৰ যিটুকুৰা জাগা আছিল সেইটুকুৰা জাগাৰ নাম ৰূপকোঁৱৰ চ'ক কৰা হৈছে ।"

Daccapatty renamed
ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আৱক্ষ মূৰ্তিক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোৰ নতুন নাম হ'ব ৰূপকোঁৱৰ চ'ক (ETV Bharat Assam)

কিদৰে নামকৰণ হৈছিল নগাঁৱৰ ঢাকাপট্টিৰ ?

অৱশেষত নাম সলনিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নগাঁও চহৰৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ ঢাকাপট্টি নামৰ সৈতে সংযোগ আছে বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ । এই ঢাকাপট্টি অঞ্চলত ১৯০৭ চনৰ পৰা কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰা আগৰৱালা পৰিয়ালৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সদস্যই ইটিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়া মতে, স্বাধীনতাৰ পূৰ্বেই অৰ্থাৎ অবিভক্ত ভাৰতবৰ্ষৰ সময়ৰ পৰাই নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এই স্থান ঢাকাপট্টি হিচাপে নামকৰণ হয় । জ্যেষ্ঠ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, এই ঢাকাপট্টি নাম কোনো চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নাম নহয় যদিও ভাৰত-বাংলাদেশ বিভাজনৰ পূৰ্বে বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ পৰা অহা একাংশ লোকে এই এলেকাত ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিছিল । ঢাকাৰ লোকে ব্যৱসায় কৰা স্থান হিচাপে এলেকাটো আজি পৰ্যন্ত ঢাকাপট্টি হিচাপেই নামকৰণ হৈ আছে ।

জ্যেষ্ঠ ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ ককাকে এই স্থানত ১৯০৭ চনৰ পৰাই কাপোৰৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, “বিশ্ব যুদ্ধৰ পাছত নগাঁৱত কাপোৰৰ নাটনি হোৱাত আমাৰ ককাহঁতে নাগালেণ্ডৰ পৰা আনি দিয়া পেৰাছুটৰ সূত্ৰে কাপোৰ চিলাই আমাৰ আইতাহঁতে বিভিন্নজনক প্ৰদান কৰিছিল । এনেকৈ আমাৰ পৰিয়ালটো কাপোৰৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে ।”

নাম সলনিৰ প্ৰসংগত জ্যেষ্ঠ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে ৰাইজৰ মতামতক সমৰ্থন কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।

আনহাতে, নগাঁও চহৰৰ ঢাকাপট্টিৰ নামকৰণ সন্দৰ্ভত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হেমন্ত শইকীয়াই কয়, “আমি বিভিন্ন কিতাপৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, ১৯৪০ চনত ভাৰত-বাংলাদেশ বিভাজনৰ পূৰ্বে বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ বহু লোকে এই স্থানত বিভিন্ন গৰম কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিল । ঢাকাৰ লোকে ব্যৱসায় প্ৰসাৰ কৰা এলেকাটো কালক্ৰমত ঢাকাপট্টি হিচাপেই নামকৰণ হৈ পৰে ।”

সম্প্ৰতি ঢাকাপট্টিৰ নাম সলনিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতাগৰাকীয়ে । ঢাকাপট্টিৰ সমান্তৰালকৈ নগাঁও চহৰৰ মোল্লাপট্টি, খ্ৰীষ্টানপট্টি, মাৰোৱাৰীপট্টি আদি এলেকাৰো নাম সলনিৰ পোষকতা কৰে ।

ইফালে নগাঁও চহৰৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ ঢাকাপট্টিক ৰূপকোঁৱৰ চ'ক আৰু বৰবজাৰ নামেৰে কৰা নামকৰণক আদৰণি জনাইছে নগাঁৱৰ সৰ্বস্তৰৰ লোকে ।

লগতে পঢ়ক :হৰ্ণ বজালেই কাজিয়া-আক্ৰমণ ! নগাৱঁত নতুন ট্ৰেণ্ড - NAGAON YOUTH ATTACKED
লগতে পঢ়ক :হৰ্ণ বজোৱাই অপৰাধ: জন্মদিনৰ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱা যুৱকক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ - YOUTH ATTACKED

নগাঁও : এটা মাৰপিটৰ ঘটনাই সলনি কৰি পেলালে ৮০-৯০ বছৰীয়া পুৰণি এটি এলেকাৰ পুৰণি নাম । সম্প্ৰতি বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ সৈতে মিল থকা নগাঁও চহৰৰ ঢাকাপট্টিৰ নাম সলনিৰ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত গ্ৰহণ কৰিলে জিলা প্ৰশাসনে ।

নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত বৰ্তমান এখন বৃহৎ ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্য গঢ়ি ঢাকাপট্টি কিদৰে নামকৰণ হ’ল তাৰ সবিশেষ জনোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে ।

বিগত ৮ আগষ্টৰ এটা ঘটনা । সন্ধিয়া এজন যুৱক বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থাত বাইকৰ হৰ্ণ বজোৱাৰ বাবেই আন এখন বাইকত বহি নিজৰ মোবাইল চাই থকা আন এজন যুৱক খৰ্গহস্ত হৈ হৰ্ণ বজোৱা যুৱক তনদ্বীপ কাকতিক হেলমেটেৰে গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল । এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ নগাঁৱত তীব্ৰ প্ৰতিক্রিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ জৰিয়তে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ ঢাকাপট্টি নাম সলনি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনক ।

নতুন নামকৰণ হোৱা নগাঁৱৰ ঢাকাপট্টিৰ কি সংযোগ বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ সৈতে ? (ETV Bharat Assam)

ঢাকাপট্টিৰ নতুন নামকৰণ

অৱশেষত মঙলবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নগাঁও চহৰৰ ঢাকাপট্টিৰ নতুন নাম ঘোষণা কৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ঘোষণা কৰা অনুসৰি, পূৰ্বৰ বৰবজাৰ ঢাকাপট্টিৰ প্ৰৱেশ পথতেই আছে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এটি আবক্ষ মূৰ্তি । অৰ্থাৎ প্ৰৱেশ পথৰ আৰম্ভণিতেই থকা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আৱক্ষ মূৰ্তি থকা স্থানৰ পৰা অৰ্থাৎ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰ ডি এন ছন্সৰ পৰা ছায়াৰ ষ্ট’ৰ চাৰিআলিলৈকে থকা এলেকা ৰূপকোঁৱৰ চ'ক হিচাপে নামকৰণ কৰাৰ লগতে ছায়াৰ ষ্ট’ৰ চাৰিআলিৰ পৰা বৰবজাৰ সীমান্তলৈকে বৰবজাৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হয় ।

সংবাদমেলত জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "নগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা যি আদেশ দিয়া হৈছিল আৰু আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰিকল্পনা তথা সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে আমি এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ যে এতিয়াৰে পৰা আমাৰ নগাঁৱৰ মাজমজিয়াস্থিত ঢাকাপট্টি নামৰ যিটুকুৰা জাগা আছিল সেইটুকুৰা জাগাৰ নাম ৰূপকোঁৱৰ চ'ক কৰা হৈছে ।"

Daccapatty renamed
ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আৱক্ষ মূৰ্তিক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোৰ নতুন নাম হ'ব ৰূপকোঁৱৰ চ'ক (ETV Bharat Assam)

কিদৰে নামকৰণ হৈছিল নগাঁৱৰ ঢাকাপট্টিৰ ?

অৱশেষত নাম সলনিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নগাঁও চহৰৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ ঢাকাপট্টি নামৰ সৈতে সংযোগ আছে বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ । এই ঢাকাপট্টি অঞ্চলত ১৯০৭ চনৰ পৰা কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰা আগৰৱালা পৰিয়ালৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সদস্যই ইটিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়া মতে, স্বাধীনতাৰ পূৰ্বেই অৰ্থাৎ অবিভক্ত ভাৰতবৰ্ষৰ সময়ৰ পৰাই নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এই স্থান ঢাকাপট্টি হিচাপে নামকৰণ হয় । জ্যেষ্ঠ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, এই ঢাকাপট্টি নাম কোনো চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নাম নহয় যদিও ভাৰত-বাংলাদেশ বিভাজনৰ পূৰ্বে বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ পৰা অহা একাংশ লোকে এই এলেকাত ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিছিল । ঢাকাৰ লোকে ব্যৱসায় কৰা স্থান হিচাপে এলেকাটো আজি পৰ্যন্ত ঢাকাপট্টি হিচাপেই নামকৰণ হৈ আছে ।

জ্যেষ্ঠ ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ ককাকে এই স্থানত ১৯০৭ চনৰ পৰাই কাপোৰৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, “বিশ্ব যুদ্ধৰ পাছত নগাঁৱত কাপোৰৰ নাটনি হোৱাত আমাৰ ককাহঁতে নাগালেণ্ডৰ পৰা আনি দিয়া পেৰাছুটৰ সূত্ৰে কাপোৰ চিলাই আমাৰ আইতাহঁতে বিভিন্নজনক প্ৰদান কৰিছিল । এনেকৈ আমাৰ পৰিয়ালটো কাপোৰৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে ।”

নাম সলনিৰ প্ৰসংগত জ্যেষ্ঠ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে ৰাইজৰ মতামতক সমৰ্থন কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।

আনহাতে, নগাঁও চহৰৰ ঢাকাপট্টিৰ নামকৰণ সন্দৰ্ভত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হেমন্ত শইকীয়াই কয়, “আমি বিভিন্ন কিতাপৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, ১৯৪০ চনত ভাৰত-বাংলাদেশ বিভাজনৰ পূৰ্বে বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ বহু লোকে এই স্থানত বিভিন্ন গৰম কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিল । ঢাকাৰ লোকে ব্যৱসায় প্ৰসাৰ কৰা এলেকাটো কালক্ৰমত ঢাকাপট্টি হিচাপেই নামকৰণ হৈ পৰে ।”

সম্প্ৰতি ঢাকাপট্টিৰ নাম সলনিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতাগৰাকীয়ে । ঢাকাপট্টিৰ সমান্তৰালকৈ নগাঁও চহৰৰ মোল্লাপট্টি, খ্ৰীষ্টানপট্টি, মাৰোৱাৰীপট্টি আদি এলেকাৰো নাম সলনিৰ পোষকতা কৰে ।

ইফালে নগাঁও চহৰৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ ঢাকাপট্টিক ৰূপকোঁৱৰ চ'ক আৰু বৰবজাৰ নামেৰে কৰা নামকৰণক আদৰণি জনাইছে নগাঁৱৰ সৰ্বস্তৰৰ লোকে ।

লগতে পঢ়ক :হৰ্ণ বজালেই কাজিয়া-আক্ৰমণ ! নগাৱঁত নতুন ট্ৰেণ্ড - NAGAON YOUTH ATTACKED
লগতে পঢ়ক :হৰ্ণ বজোৱাই অপৰাধ: জন্মদিনৰ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱা যুৱকক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ - YOUTH ATTACKED

For All Latest Updates

TAGGED:

RUPKONWAR CHOWK NAGAONNAGAON DACCAPATTY CONTROVERSYনগাঁও ঢাকাপট্টিইটিভি ভাৰত অসমDACCAPATTY RENAMED

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

২০% ৰেহাইৰ সৈতে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ পেকেজ মুকলি ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ

দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী

নাছাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে মহাকাশচাৰী বেৰী বাচ্চ উইলম’ৰে

1 কোটিৰো অধিক ইউনিটৰ বিক্ৰীৰ পৰিসংখ্যা অতিক্ৰম কৰিলে Maruti Wagon R এ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.