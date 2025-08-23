সৰুপথাৰ: উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদিত ভূমিত গছপুলি ৰোপণক লৈ ভেঁকো-ভাওনা ! অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তত সন্তুষ্ট নহয় নাগালেণ্ড ! গছপুলি ৰোপণ নকৰাকৈয়ে উভতি গ'ল নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিধায়ক । গছপুলি ৰোপণ নকৰিবলৈ সকীয়নিও দি গ'ল নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী বন্ধ কৰি অনা গছপুলি তেনেকৈয়ে ওভতাই নিলে বন বিভাগে ।
উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল । তাৰ পিছতে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিল উক্ত উচ্ছেদিত ভূমিত ৰোপণ কৰা হ'ব গছপুলি । চৰকাৰৰ লক্ষ্য আছিল ৬০ হেক্টৰ ভূমি সেউজীকৰণ কৰা । সেই অনুসৰি উৰিয়াম পুলি ৰোপণো কৰা হৈছিল । তাৰ পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত বৃহৎ গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় । এই কাৰ্যসূচীৰ দিন আছিল ২৩ আগষ্ট অৰ্থাৎ আজি । কাৰ্যসূচীক অংশ ল'বলৈ তাত উপস্থিত হ'ল অসমৰ বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী । য'ত উপস্থিত থাকে সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনো ।
অসম চৰকাৰৰ অনুৰোধমৰ্মে কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হ'ল নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী য়ানথুংগ' পাট্টনৰ লগতে বিধায়ক আৰু প্ৰশাসনৰ লোক । পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী অনুসৰি সকলো প্ৰস্তুতি চলোৱা হ'ল । বনবিভাগে যোগান ধৰিলে গছপুলি । গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ গাঁত খান্দি ৰখা হ'ল । গছপুলিত দিবলৈ মাটি আৰু পানীও সাজু । ইফালে নাগালেণ্ডৰ মন্ত্ৰী, বিধায়কৰ নামফলকো সাজু কৰি ৰখা হ'ল । সকলোৱে ভাবিছিল অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আৰু নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে একত্ৰিতভাৱে উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদিত ভূমিত গছপুলি ৰোপণ কৰিব ।
কিন্তু সকলো আশাত চেঁচাপানী পৰিল । কাৰণ নাগালেণ্ডে বিচৰা নাই এই গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী । উক্ত অঞ্চলত গছপুলি ৰোপণ কৰিব নিদিয়ে নাগালেণ্ডে ! নিজৰ স্থিতিত অটল নাগালেণ্ড চৰকাৰ । অসম চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সন্মুখতে নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে গছপুলি ৰোপণ কৰা নহ'ব । কাৰণ এটাই বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন । নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমতি অবিহনে গছপুলি ৰোপণ নকৰে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"...গোচৰটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আছে । যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন সেয়ে আৰু গছপুলি ৰোপণ নহ'ব আৰু পিলাৰ দিব নোৱাৰিব । যিবোৰ ফেন্সিং বা পিলাৰ দিছে সেইবোৰ আঁতৰাই দিয়া হৈছে ।" তেওঁ লগতে কয় যে উচ্ছেদ চলিব কিন্তু গছপুলি ৰোপণ আৰু সীমান্তৰ খুঁটা স্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ থাকিব । মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বৈঠকৰ পোষকতা কৰি তেওঁ কয় যে যেতিয়ালৈ দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলোচনা নকৰে বা সিদ্ধান্তত উপনিত নহয় তেতিয়ালৈ গছপুলি ৰোপণ আৰু ফেন্সিঙ দিয়া কাৰ্য বন্ধ থাকিব ।
লক্ষণীয়ভাৱে অসমৰ বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সন্মুখতে এনেদৰে গছপুলি ৰোপণ আৰু ফেন্সিং দিয়া কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকীয়নি দি থৈ গ'ল । তাৰ পিছত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়েও য়ানথুংগ' পাট্টনৰ সুৰতে সুৰ মিলাই ক'লে, "আজি আমি সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছো । আজি আমাৰ যি আলোচনা হ'ল সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাম । তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ লোৱা হ'ব । আমি ভাবো দুয়োখন ৰাজ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একেলগে আলোচনাত বহিব আৰু সমস্যাটোৰ বিষয়ে কথা পাতিব । আজিৰ আলোচনাত নাগালেণ্ডেও একমত হৈছে যে গছপুলি ৰোপণ আমি কৰিমেই । অসম আৰু নাগালেণ্ডে মিলি আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিম ।"
শনিবাৰৰ গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ অনুৰোধ জনাইছে যে তেওঁ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই বিষয়ে সুধিব । তেওঁ কৈছে যে আমি এই কাৰ্যসূচী বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে কৰো । তেনেকুৱা হ'লে তেওঁক নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এটা অনুমতি লাগে ।"
অসম চৰকাৰে যেনেদৰে গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী ধুমধামেৰে আয়োজন কৰিছিল তেনেদৰে নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ অসহযোগিতাই এতিয়াই বহুতৰে মনত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে । আচলতে দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ মাজত সহযোগিতাৰ অভাৱ আছে নেকি ? সীমান্তৰ ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অসম চৰকাৰৰ উচ্ছেদক সমৰ্থন কৰিলেও সেই অঞ্চলক অসমৰ বুলি দাবী কৰাতো নাগালেণ্ডে নিবিচাৰে নেকি ? শেহতীয়াকৈ অসমৰ ভূমিত থকা গাঁৱত নগাই উচ্ছেদৰ জাননী দিয়া আৰু উৰিয়ামঘাটত গছপুলি ৰোপণত নাগালেণ্ডে বাধা আৰোপ কৰা কাৰ্যই সেই কথাকে প্ৰমাণ কৰিছে । সমগ্ৰ বিষয়টোক বিভিন্ন দল-সংগঠনে সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাইছে ।
অৱশ্যে সকলো অভিযোগ আৰু বিতৰ্কৰ মাজতে সৰুপথাৰৰ বিধায়কে নিশ্চিত কৰিছে অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত শীঘ্ৰে অঞ্চলটোত গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । গছপুলি ৰোপণ নকৰি নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী উভতি যোৱা বিষয়ক লৈ তেওঁ কয়, "এই আলোচনাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি নাগালেণ্ডতো এইধৰণৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো । উচ্ছেদ চলি থাকিব নাগালেণ্ড চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ সন্মতি জনাইছে । আমি ভাবিছিলো আজি এটা আনুষ্ঠানিক গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লম । কিন্তু সেই কাৰ্যসূচীতকৈও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহি আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াত যদি গছপুলি ৰোৱে সেই কাৰ্যসূচীটোৰ গুৰুত্ব বেছি হ'ব...। নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱাৰ পিছত টেলিফোনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিছো, তেওঁ নিজে কৈছে যে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেখেত উৰিয়ামঘাটলৈ আহিব আৰু ইয়াতে আনুষ্ঠানিকভাৱে গছপুলি ৰোপণ কৰিব...।"
এতিয়া সময়ে ক'ব উৰিয়ামঘাটৰ গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচীৰ ভৱিষ্যৎ কি হ'ব ?
