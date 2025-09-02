গোলাঘাট: মেৰাপানীত ১১ খন নগা ভিলেজ কাউন্সিলে এক জাননী জাৰি কৰাক লৈ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোত বিগত কিছুদিন ধৰি এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সোমবাৰে মেৰাপানী ফুটহিলছত দৈয়াং গাঁওবুঢ়া সন্থা আৰু নগা ভিলেজ কাউন্সিলৰ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এই বৈঠকৰ আলোচনাৰ অন্তত ১১ খন নগা ভিলেজ কাউন্সিলে জাৰি কৰা জাননী উঠাই ল'বলৈ বাধ্য হয় ।
যোৱা ২৩ আগষ্টত জাৰি কৰা জাননীত উল্লেখ আছিল যে অসমীয়া লোকৰ গৰু-ছাগলী গ'লে, জংঘলত খৰি কাটিবলৈ গ'লে আৰু আনকি নদীত মাছ ধৰিবলৈ গ'লেও ৫০ হাজাৰ টকা জৰিমনা ভৰিব লাগিব । ইয়াৰ উপৰি আন কেইবাটাও দাবীও জাননীখনত উল্লেখ কৰিছিল ।
কিন্তু নগা ভিলেজ কাউন্সিল আৰু দৈয়াং গাঁওবুঢ়া সন্থাৰ আলোচনাত এক সিদ্ধান্তত উপনীত হৈ এই জাননী উঠাই লয় । লগতে কয় যে অসমীয়া আৰু নগা মানুহ সদায় মিলি আছোঁ আৰু ভাই ভাইৰ নিচিনাকৈ সদায় মিলিজুলি থাকিব লাগিব ।
এই সম্পৰ্কে নগা ভিলেজ কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষই কয়, "১১ টা নগা কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষই মেৰাপানী গাঁওবুঢ়া সন্থাৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হওঁ । আমি ২৩ আগষ্টত এক বিশেষ জাননী জাৰি কৰিছিলোঁ, য'ত অলপ ভুল বুজাবুজি হৈছিল । যাৰ বাবে আমি দুয়োপক্ষই আলোচনা কৰিছোঁ আৰু পূৰ্বৰ পৰা নগা আৰু অসমীয়া ভাই ভাইৰ দৰে বসবাস কৰি আহিছে । আৰু একেটা অৱস্থাতে থাকিবলৈ আমি এক বুজাবুজি কৰি অসমীয়া লোকৰ গৰু-ছাগলী গ'লে, জংঘলত খৰি কাটিব গ'লে আৰু নদীত মাছ ধৰিবলৈ গ'লে ৫০ হাজাৰ টকা জৰিমনা ভৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ থকা কথা উঠাই লোৱা হৈছে । লগতে কোনে কি ভুল কৰিলে কি জৰিমনা ভৰিব লাগিব আমি চিন্তা কৰিম । আনহাতে, ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট সম্পৰ্কে আমাৰ অধিকাৰ নাই । এই সম্পৰ্কে নাগালেণ্ড চৰকাৰে চাব । দুইপক্ষই শান্তিত থাকিবৰ বাবে আমি আলোচনা কৰিলোঁ ।"
আনহাতে, এই সম্পৰ্কে মেৰাপানী সীমান্ত গাঁওবুঢ়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই কয়, "অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ওখা জিলাৰ ভাণ্ডাৰি সমষ্টিত ১১ খন নগা ভিলেজ কাউন্সিল আৰু দৈয়াং গাঁওবুঢ়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই এক আলোচনাত মিলিত হ'লোঁ । বিগত ২৩ আগষ্টত ১১ খন নগা ভিলেজ কাউন্সিলে আমাৰ গাঁৱলৈ ভুলবশতঃ এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল । আমি পূৰ্বৰ দৰে বসবাস কৰিবলৈ এই আলোচনাত মিলিত হ'লোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "১১ খন ভিলেজ কাউন্সিলে প্ৰেৰণ কৰা জাননী বাতিল কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি অসমীয়া লোকৰ গৰু-ছাগলী গ'লে, জংঘলত খৰি কাটিবলৈ গ'লে আৰু নদীত মাছ ধৰিবলৈ গ'লে ৫০ হাজাৰ টকা জৰিমনা আৰু ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট সম্পৰ্কে জাৰি কৰা জাননী বাতিল কৰা হৈছে ।"