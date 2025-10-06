অন কেমেৰা... অসমৰ মাটিতে অসম আৰক্ষীক ধমক নগাৰ
টেঙাতল গাঁৱত অসম আৰক্ষীক প্ৰৱেশত বাধা । আৰক্ষীক উদ্দেশ্যি নগাৰ গালি-গালাজে । নিৰৱে শুনি থাকিল অসমৰ জোৱানে ।
Published : October 6, 2025 at 8:01 AM IST
সৰুপথাৰ : অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা অব্যাহত আছে । অসমৰ ভূমি আৰু অসমীয়াৰ ওপৰত নগাৰ আক্ৰমণো অব্যাহত আছে । যোৱা বৃহস্পতিবাৰে নিশা নগা দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিছিল টেঙাতল নামৰ এখনৰ গাঁৱৰ প্ৰায় ৯০ টা বাসগৃহ । গুলীবৰ্ষণ আৰু গ্ৰেণেড বিস্ফোৰণেৰে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনে অঞ্চলটোত সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰে । তাৰ মাজতে আন এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ।
নাগালেণ্ড সীমান্তত থকা অসমৰ বি চেক্টৰৰ টেঙাতল গাঁৱত অসম আৰক্ষীক প্ৰৱেশত বাধা । শনিবাৰে নিশা কৰ্তব্যৰত অসম আৰক্ষীক টেঙাতল গাঁৱত প্ৰৱেশত বাধা দিয়ে নগা লোকে । কেমেৰাৰ সন্মুখতে অসমৰ মাটিত অসম আৰক্ষীক প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰে নগাই ।
অসম আৰক্ষীৰ জোৱানকেইজনক বিভিন্ন ধৰণৰ ধমক আৰু ভাবুকিও প্ৰদান কৰে নগা লোকে । কিন্তু অসহায় ৰূপত নিৰৱ দৰ্শক হৈ থাকিল অসম আৰক্ষী । আৰক্ষীৰে এনে অসহায় ৰূপে এতিয়া সীমান্তবাসীক চিন্তিত কৰি তুলিছে । এই ঘটনাই সকলোকে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছে যে নাগালেণ্ড সীমান্তত অসমীয়াৰ নিৰাপত্তা কিমান ?
কেমেৰাৰ সন্মুখতে এজন নগা লোকে অসম আৰক্ষীক উদ্দেশ্যি কয়, "আপোনালোকৰ বাবে এয়া বিবদমান এলেকা হ'ব পাৰে কিন্তু এইখন আমাৰ । আপোনালোকে যেতিয়াই ইচ্ছা তেতিয়া আহিব । সেইটো হ'ব নোৱাৰে...।"
ইতিমধ্যে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ টেঙাতলত আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চি আৰ পি এফৰ শিবিৰ স্থাপনৰ লগতে বাসগৃহত অগ্নি সংযোগৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰিছে ৮ জনীয়া এটা দল । ইফালে সীমান্তবাসীৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন । সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ স্মাৰকপত্র প্ৰেৰণ কৰিছে ধনশিৰি মহকুমা ছাত্র সন্থাই ।
সৰুপথাৰ সম-জিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ টেঙাতল গাঁৱত নগা দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ পিছতেই তৎপৰ হৈছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনো । সমান্তৰালভাৱে গঠন কৰা হৈছে তদন্ত কমিটী । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে সীমান্তবাসীৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবৰ বাবে অঞ্চলটোৰ টেঙাতল আৰু ৰজাপুখুৰী গাঁৱত অতিৰিক্তভাবে চি আৰ পি এফৰ দুটা অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি সাংবাদিকৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে ।
সীমান্তৰ ঘটনাক লৈ যাতে আৰু কোনোধৰণৰ অপ্রীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে সকলোকে শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । আনহাতে অঞ্চলটো শান্তিপূর্ণ কৰি ৰখাৰ স্বার্থতে সাংবাদিকৰ বাদে অন্য লোকৰ অহা-যোৱাত নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে বুলিও জনাইছে বিধায়কগৰাকীয়ে ।