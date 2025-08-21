সৰুপথাৰ : উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলৰ গোলাঘাট-নাগালেণ্ডত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ সামৰণি হোৱাৰ পিছতেই সীমান্তত অব্যাহত আছে নগাৰ উপদ্ৰৱ । বাৰে বাৰে অসমৰ মাটি আগ্ৰাসনৰ চেষ্টা নগাৰ । কেতিয়াবা যদি উচ্ছেদৰ সময়ত নগাই চোকা অস্ত্ৰ লৈ উচ্ছেদ বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰে, কেতিয়াবা আকৌ গছপুলি ৰোপণত বাধা দিয়ে নগা লোকে । এই অভিযোগ সীমান্তবাসীৰ ৷
শেহতীয়াকৈ উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলৰ সীমান্তৰ মধুপুৰ অঞ্চলত বনবিভাগৰ লোকে গছপুলি ৰোপণৰ বাবে যাৱতীয় কাম-কাজ চলাই থকাৰ মাজতে বাধা দিয়ে নগা লোকে । মধুপুৰ অঞ্চলটো নিজৰ মাটি বুলি দাবী কৰে নগাই । বুধবাৰে মধুপুৰত গছপুলি ৰোপণত বাধা দিয়া নগাৰ কাৰ্য বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷ জানিব পৰা মতে, নগাৰ ফালৰ পৰা ভাইৰেল কৰা হৈছে এই ভিডিঅ’টো ৷
ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত নগা লোকে বাধা দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ হাতে হাতে দা লৈ নগা মহিলায়ো ওলাই অহা দেখা গৈছিল । তাৰ পাচতে উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদ অভিযানত ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । নগা লোকে বন্ধ কৰি দিয়ে উচ্ছেদ অভিযান ।আনকি কৃষ্ণপুৰক নাগালেণ্ড লিফিয়ান বস্তিৰ বুলি মন্তব্য কৰিছিল শতাধিক নগা পুৰুষ মহিলাই ৷
ইয়াৰ পিছতেই নগাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় অসম প্ৰশাসন । ঘটনাস্থলীত গোলাঘাট জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্তকে ধৰি বনবিভাগৰ লোক, আৰক্ষী- চি আৰ পি এফৰ বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ আলোচনাত মিলিত হয় ।
উল্লেখ্য যে, অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ২৯ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান । লক্ষ্য আছিল ৰেংমা বনাঞ্চলৰ প্ৰায় ১১ হাজাৰ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা । কিন্তু ২৭ জুলাইৰ দিনা অসম-নাগালেণ্ডৰ উচ্ছেদক লৈ নাগালেণ্ডৰ সংগঠন এন এছ চি এনে জাৰি কৰে এক বিবৃতি । এই বিবৃতিত অসম চৰকাৰে উচ্ছেদ চলোৱা ভূমি নগাৰ বুলি দাবী কৰিছিল ৷