বাসগৃহত অগ্নিসংযোগেই নহয়, গুলী-বোমা বৰ্ষণো কৰিছিল নগা দুৰ্বৃত্তই

বাসগৃহত অগ্নিসংযোগেই নহয়, গুলী-বোমা বৰ্ষণো কৰিছিল নগা দুৰ্বৃত্তই
অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত ভষ্মীভূত প্ৰায়কেইটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ । কি কয় গাঁওখনৰ ৰাইজে ? মন্তব্য কৰিছে গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মিণ্টু গগৈয়ে ।
Published : October 3, 2025 at 6:15 PM IST
সৰুপথাৰ: নিশা তেতিয়া ১১ বাজিছিল । বৃহস্পতিবাৰৰ মাজনিশা অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বি চেক্টৰৰ টেঙাতল অঞ্চলত আৰম্ভ হৈছিল ধাৰাসাৰ গুলীচালনা, বোমা নিক্ষেপ । অসমৰ ভূমিত নগা দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰে উক্ত ঘটনা । মাজনিশা হঠাৎ নগা দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰে টেঙাতল নামৰ গাঁওখনত । সংখ্যালঘু মিঞা অধ্যুষিত গাঁওখনক সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলাই দিয়ে ।
৯০ টা পৰিয়ালৰ পশুধন, দুচকীয়া-চাৰিচকীয়া বাহন ভষ্মীভূত হয় । ঘৰৰ সা-সামগ্ৰীৰ লগতে বহু নথি-পত্ৰ জাহ যায় । প্ৰাণৰক্ষাৰ বাবে ৰাইজে ধাননি পথাৰ, জংঘল, বাঁহনিত আশ্ৰয় লয় নিশা । কিন্তু তেওঁলোকৰ সপোনৰ ঘৰখনৰ লগতে সা-সম্পত্তি ভষ্মীভূত হৈছে । কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে, কিয়নো নগা দুৰ্বৃত্বৰ হাতত মাৰাণাস্ত্ৰ ।
উল্লেখ্য যে উৰিয়ামঘাট সীমান্তত ২০১৪ চনতেই সংঘটিত হৈছিল এক শিহৰণকাৰী ঘটনা । যি ঘটনা নগাই সংঘটিত কৰিছিল । বহু লোকৰ বাসগৃহ জ্বলাই দিছিল নগাই । সেই স্থানৰ পৰা বহু লোক পলাই আহিবলগীয়া হৈছিল। ২০১৪ চনৰ দৰেই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ গৈছে নেকি ? কিয়নো প্ৰায় শতাধিক বাসগৃহ জ্বলাই দিছে নগাই । অসমৰ ভূমিত অসমৰ ৰাইজৰ বাসস্থান জ্বলাই দিয়ে । অসম ভূমিত তেওঁলোকে মুক্তভাৱে গুলীচালনা কৰে, বোমা নিক্ষেপ কৰে। CRPF ৰ নিৰৱ ভূমিকা সীমান্তত।
কি কয় স্থানীয় ৰাইজে:
স্থানীয় এজন জ্যেষ্ঠ লোকে কয়,"ৰাতি ১১ বজাত আমি বহি আছিলোঁ, সেই সময়তেই নগাই আহি উৎপাত কৰি গুলীচালনা আৰম্ভ কৰি দিলে । মোৰ কপালৰ কাষেদি গুলী গৈছে, পিছত শুই পৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলোঁ । আমি ঘৰৰ বস্তু একো উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ, নথি-পত্ৰ সকলো শেষ, জ্বলি গল । এইবোৰ আমাৰ অসমৰ মাটি, আমি ১৯৮৫ চনৰ পৰাই আছোঁ । গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত চুঙাজানৰ এম.ভি পঞ্চায়ত আমাৰ । ভোট দিও এম.ভি পঞ্চায়তত । ৰাতি ব'ম দিছে ঘৰত, দুই তিনিটাকৈ বম দিছে । চৰকাৰলৈ কাতৰ অনুৰোধ, যদি মাৰে আমাক অসম চৰকাৰে মাৰি পেলাওক, নাগালেণ্ডৰ মানুহে কিয় মাৰিব। অসমৰ মাটি হয় নগাই কিয় লব, আমাৰ অসমৰ চৰকাৰ নাই নেকি ?"
এগৰাকী মহিলাই নিশাৰ সেই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ বিৱৰণ দি কয়, "আমি শব্দ শুনিছো, গুলী মাৰিছে । আমি সকলোৱে ঘৰৰ পৰা ওলাই পলাই গৈছো, মোৰ ল'ৰাটো পিছফালেদি ওলাই গৈছে । ঘৰ তলা মাৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে যেনেকৈ হলেও চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ কৰিছে আৰু বম দিছে ঘৰত। ৰাতি তেতিয়া ১১ বাজিছিল । তেওঁলোকে গোটেই গাঁওখনতেই জুই লগালে । আমাৰ সকলো বস্তুৱেই জ্বলি গল, একোৱেই নাই। "
স্থানীয় অন্য এজন লোকে কয়,"কালি ৰাতি ১১ মান বজাত আহিছে । সেই সময়ত সকলো মানুহ টোপনিত আছে । তেনে সময়তেই গুলীচালনা কৰিছে । প্ৰাণৰ ভয়ত মানুহবিলাকে যেনেতেনে ঘৰৰ পৰা ওলাই কোনোবাই জংঘলত সুমাইছে, কোনোবাই নদী পাৰ হৈছে, কোনোবাই ধাননি পথাৰত লুকাইছে । ধাৰাসাৰ গুলীচালনা, ব'ম দিছে ঘৰবিলাকত । প্ৰায় শতাধিক ঘৰ জ্বলাই দিছে, একো বস্তুৱেই নাই, সকলো জ্বলি গল ।"
ছাত্ৰ সন্থাৰ মন্তব্য:
গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মিণ্টু গগৈয়ে ঘটনাস্থলীত উপিস্থত হৈ মন্তব্য কৰি কয়,"সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চুঙাজানৰ এম.ভি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় শতাধিক অসমৰ ৰাইজৰ বাসস্থান নগা দুৰ্বৃত্তই আহি জ্বলাই দিয়ে । এই ঘটনাক ছাত্ৰ সন্থাই ধিক্কাৰ জনাইছো আৰু গৰিহণা দিছোঁ । মূল কথাটো হ'ল যে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে অসমৰ ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা সুৰক্ষিত কৰিব পৰা নাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰিছে ।
তেওঁ লগতে কয়,"সীমান্ত অঞ্চলৰ ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তাৰ বাবে চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ঘটনা সংঘটিত কৰা নগা দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ । নগাৰ আগ্ৰাসী ৰূপটো আজিৰ দিনৰ কথা নহয় । পূৰ্বতেও তেওঁলোকে অসমৰ ভূমিত নাগালেণ্ডৰ মাটি বুলি দাবী জনাই বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ।" সমান্তৰালকৈ ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই অসম-নাগালেণ্ডৰ ঘটনাক লৈ সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ যোগেদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।
ইফালে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে,"গোলাঘাট জিলাৰ অসম-নগালেণ্ড সীমান্তত নগা দুৰ্বৃত্তই অসমৰ ভূমিত থকা গাঁও জ্বলাই দিছে । গুলী-বাৰুদেৰে আক্ৰমণ কৰিছে । গৰু-গাই আদি পশুধন আৰু বাহন জ্বলি শেষ হৈ গৈছে । এই জঘন্য আক্ৰমণক গৰিহণা দিছোঁ । চৰকাৰে ভুক্তভোগীসকলক সাহায্য আৰু ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰক ।"
তেওঁ লগতে লিখে,"দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ দাবী জনাইছোঁ । অসমৰ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰতাৰে সৈতে দুৰ্বৃত্তক দমন কৰি দেখুৱাওক; অসমে এনে বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ সময়ত চৰকাৰ-প্ৰশাসনৰ অসহায় আত্মপ্ৰকাশ চাবলৈ নিবিচাৰে । মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা প্ৰদানত অসম চৰকাৰ পুতৌজনকভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে । কেন্দ্ৰত বিজেপিৰ চৰকাৰ, অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ আৰু নগালেণ্ডতো এন ডি এৰ চৰকাৰ । তথাপিতো সীমা সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱৰাটো চূড়ান্ত লজ্জাজনক কথা । অসমৰ ভূমি অসমতে ৰাখি সীমা সমস্যাৰ সমাধান কৰক । এনে ঘটনা যাতে পুনৰাই নঘটে তাৰ বাবে সীমান্তত চৰকাৰে পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰক ।"
লগতে গাওঁখনত উপস্থিত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে দুৰ্গত সকলৰ বুজ লয় । সমান্তৰালকৈ গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন নিউলেণ্ড জিলা প্ৰশাসন আৰু চি আৰ পি এফৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে বিশদভাৱে আলোচনা কৰে বুলিও জানিব পৰা গৈছে । কোনো কাৰণতে যাতে দুৰ্বৃত্ত বাচি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনে যৌথভাবে কাম কাজ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলিও অৱগত কৰে সৰুপথাৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ।
ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়,"বৃহস্পতিবাৰে নিশা টেঙাতল গাওঁখনত এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিলে । কিছু দুৰ্বৃত্ত ইয়ালৈ আহি এই অঞ্চলৰ বহু লোকৰ বাসগৃহ তেওঁলোকে জ্বলাই দিলে । ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতেই এই দুৰ্গম ঠাইত অসম চৰকাৰৰ পুলিচ বাহিনী, নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ পুলিচ বাহিনীৰ লগতে চি আৰ পি এফৰ এটা বৃহৎ দল আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ল । কিন্তু তেতিয়ালৈকে দুৰ্বৃত্ত গুচি গ'ল । আজি নাগালেণ্ডৰ নিউলেণ্ড জিলাৰ পুলিচ প্ৰশাসন, জিলা প্ৰশাসনৰ লগত গোলাঘাট জিলাৰ পুলিচ প্ৰশাসন, জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে চি.আৰ.পি.এফৰ সৈতে এক আলোচনা হ'ল ।"
তেওঁ লগতে কয়,"আলোচনাত সিদ্ধান্ত কৰা হয় যে ইয়াত অধিক উত্তেজনা যাতে নহয় তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হ'ব । দুয়োপক্ষই সমিলমিলেৰে কাম কৰিব । পূৰ্বৰ সময়তো অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ প্ৰশাসনে সমিলমিলেৰে কাম কৰি আছিল । নিশাৰ আন্ধাৰত যি ঘটনা ঘটিছে এই সম্পৰ্কে নাগালেণ্ড প্ৰশাসনো অৱগত নহয় বুলি আমাক জনাইছে । দুয়োখন চৰকাৰে দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ যাৱতীয় ব্যৱস্থা হাতত লৈছে । এনেধৰণে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত সহযোগিতা অব্যাহত থাকিব ।"