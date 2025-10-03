অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত ঘৰ জ্বলোৱাৰ আঁৰত নগা দুৰ্বৃত্ব, অভিযোগ ৰাইজৰ
উত্তপ্ত অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত কেনেকৈ জ্বলিল প্ৰায় ৯০ ঘৰ লোকৰ বাসগৃহ ? কি কয় গাঁওখনৰ গাঁওবুঢ়াই ?
Published : October 3, 2025 at 4:06 PM IST
সৰুপথাৰ: অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বি চেক্টৰৰ টেঙাতল অঞ্চলৰ প্ৰায় ৯০ টা গৃহত নগা দুৰ্বৃত্তই কৰে অগ্নিসংযোগ । সৰুপথাৰৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত আকৌ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি । বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা হঠাৎ নগা দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰে টেঙাতল নামৰ গাঁওখনত । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গাঁওখনক সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলাই দিয়ে ।
প্ৰায় ৯০ খন গাঁৱৰ পশুধন, বাহন, ঘৰৰ সা-সামগ্ৰীৰ লগতে বহু নথি-পত্ৰ জাহ যায় । তথ্য অনুসৰি ৰাইজ শুই থকা অৱস্থাতে নগা দুৰ্বৃত্তই গাঁওখন জ্বলাই দিয়াৰ লগতে গুলীচালনা আৰু গ্ৰেনেডেৰে আক্ৰমণ কৰাৰো কথা মন্তব্য কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে । হঠাৎ গাঁওখনত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ফলত বহু লোক, শিশু, কিশোৰ-কিশোৰী হতাহত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
গাঁওখনৰ লোকসকলৰ লগতে গাঁওবুঢ়াই মন্তব্য কৰা অনুসৰি,"নগাই এই লোকসকলক ১ মাহৰ পৰাই ভাবুকি দি আছিল । যিসময়ত ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উচ্ছেদ চলিছিল সেই সময়তেই নগাই ভাবুকি দিছিল । নগাই কৈছিল যদি চৰকাৰে উচ্ছেদ নকৰে ১ সপ্তাহ, ১মাহৰ পিছত যাব লাগিব ।" তাৰ পিছতেই এই লোকসকলে চি আৰ পি এফৰ কেম্পত জনোৱাৰ লগতে প্ৰশাসনক উক্ত বিষয়টো অৱগত কৰিছিল বুলিও মন্তব্য কৰিছে ।
তাৰ পিছতো যেন সীমান্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী থকাৰ পিছতো নগাই প্ৰায় ৯০ টাকৈ বাসগৃহত অগ্নি সংযোগ কৰিছে । গুলীচালনা কৰিছে, গ্ৰেণেড বিস্ফোৰণ কৰিছে । এটা শিহৰণকাৰী নিশা । অঞ্চলটোৰ লোকসকলে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি ধাননি পথাৰ, বাহনি, জংঘলসমূহত লুকাই পৰিছিল ।
অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত বি ছেক্টৰৰ জালাল বস্তিৰ টেঙাতলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । পুৱাৰ ভাগতেই গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে উক্ত ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কঠোৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে ফেচবুকযোগে । বৰ্তমান কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অঞ্চলটোত ।