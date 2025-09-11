নগাই আকৌ চলালে জৰীপ; মৰিম-মাৰিম সংকল্পৰে নগাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম ঘোষণা

ETV Bharat / state

মেৰাপানী পিছত মৰিয়নীৰ অসমৰ মাটিত নগা প্ৰশাসনৰ জৰীপ । নগাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম ঘোষণা সীমান্তৱৰ্তী অসমীয়াৰ ।

নগাই আকৌ চলালে জৰীপ (ETV Bharat Assam)
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: যোৰহাট মৰিয়নী অসম নগালেণ্ড সীমান্তৰ সেউজী গাঁৱত নগাৰ প্ৰশাসনৰ দল । মেৰাপানীৰ পাছত মৰিয়নীত অসমৰ ৰাজহ গাঁৱত নগা প্ৰশাসনৰ জৰীপ ৷ ফলত অসমৰ মাটিত নগাই জৰীপ চলাই উক্ত ভূমি নগাৰ বুলি দাবী কৰা পিছতেই আতংকত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে সেউজী গাঁৱৰ ৰাইজে ।

নগা প্ৰশাসনে অসমৰ মাটিত জৰীপ চলাই আঁতৰি যোৱাৰ পিছত যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে মৰিয়নী আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ সীমান্তৱতী ৰাইজৰ । সেয়েহে নগাৰ ভয়ত নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে সীমান্তবাসী অসমীয়া ।

নগাই আকৌ চলালে জৰীপ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, সাত দিন পূৰ্বে নগালেণ্ড প্ৰশাসনৰ বিষয়া, নগালেণ্ড আৰক্ষী, নগালেণ্ডৰ বন বিভাগৰ লোক আৰু নগালেণ্ডৰ গাঁওবুঢ়াসহ কেইজনমান নগা লোকে চাৰিখন জিপচী গাড়ীৰে অসমৰ ৰাজহ গাঁৱত দিন দুপৰতে প্ৰৱেশ কৰি জৰীপ কৰাৰ লগতে গাঁওখনৰ ৰাইজৰ ধাননি পথাৰ, চাহ বাগিচা, ঘৰৰ আদি ফটো তুলি নগাই লৈ যোৱাৰ পাছত পুনৰ গাঁওখনত প্ৰায় ৮ জনীয়া নগা আৰক্ষীৰ দলে প্ৰৱেশ কৰে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজ ।

অসমৰ ভূমিত অসমৰ প্ৰশাসনক লগত নোলোৱাকৈ অসমৰ ৰাজহ ভূমিত নাগালেণ্ডৰ প্ৰশাসনে কেনেকৈ জৰীপ কৰিলে । সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন । মৰিয়নী আৰক্ষীয়ে বিষয়তো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলি সেউজী গাঁৱৰ ৰাইজে গাঁওবুঢ়াৰ সহযোগত সভা অনুষ্ঠিত কৰি নিজেই নিজৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বিষয়াটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছে সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজে ।

Naga administration conducted a survey in Moriani after Merapani
মৰিম,মাৰিম সংকল্পৰে নগাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম ঘোষণা (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজে কয়, "সাত দিন পূৰ্বে নাগালেণ্ড প্ৰশাসন, আৰক্ষী, গাঁওবুঢ়া, বনবিভাগ দল আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি আমাৰ মাটিত জৰীপ চলোৱা লগতে বিভিন্ন স্থানৰ ফটো মাৰি লৈ যায় । ইয়াৰ পাছত নগা আৰক্ষী দল আমাৰ গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰে, ফলত আমি ভয় শংকা মাজত উজাগৰী নিশা কটাব লগা হৈছে । আমি নগা বিৰুদ্ধে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে । কাৰণ ইয়াতে জন্ম হৈছে, ইয়াতে মৰিব এই সংকল্পৰে নগা বিৰুদ্ধে আমি যুঁজিবলৈ সাজু ।"

লগতে তেওঁ লোকে কয়,"আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল আৰু শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো পিছপৰা । ইয়াৰ পৰা আমি ক'লৈ যাম ? সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে এক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক ।"

