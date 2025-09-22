কিয় নীলা পৰিছিল জুবিনৰ শৰীৰ ? সঞ্জীৱ নাৰায়ণ-সিদ্ধাৰ্থই কি ভূমিকা লৈছিল ? শুনক শেখৰজ্যোতিৰ মুখেৰে

কিয় নীলা পৰিছিল জুবিনৰ শৰীৰ ? সঞ্জীৱ নাৰায়ণ-সিদ্ধাৰ্থই কি ভূমিকা লৈছিল ? শুনক শেখৰজ্যোতিৰ মুখেৰে
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে । শেখৰ গোস্বামীয়ে জনাইছে সমগ্ৰ ঘটনা ।
Published : September 22, 2025 at 6:27 PM IST
গুৱাহাটী : যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ৰহস্যজনকভাৱে ছিংগাপুৰত মৃত্যু হয় জুবিন গাৰ্গৰ । তেওঁৰ এই অকাল মৃত্যু অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি । ইতিমধ্যে তেওঁৰ মৃত্যুত স্তব্ধ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ জনজীৱন । শোকৰ বন্যাত উটি গৈছে জুবিন অনুৰাগী । ইফালে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক অন্তিম শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ অহা অনুৰাগীৰ ভিৰত বিৰ দি বাট নোপোৱা হৈছে সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম । কিন্তু তাৰ লগতে চৰ্চাত আছে জুবিনৰ মৃত্যু ৰহস্য ।
কেনেদৰে মৃত্যু হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ ? এই মৃত্যু স্বাভাৱিক নে ইয়াৰ অন্তৰালত কিবা ৰহস্য আছে ? জুবিনৰ শাৰীৰিক সমস্যা সত্ত্বেও কিয় সাগৰত সাঁতুৰিব দিয়া হ'ল ? অনুষ্ঠানৰ আয়োজকসকলে অৱহেলা কৰিছিল নেকি জুবিনক ? এই প্ৰশ্নবোৰে এতিয়া সকলোকে জুমুৰি দি ধৰি আছে ।
তাৰ মাজতে ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত আৰু জুবিনৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে অভিযোগৰ আঙুলি । জুবিনৰ মৃত্যুৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে দুয়োকে, থানাই থানাই দাখিল কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ ।
লগতে বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু আনকেইজনমান সহযোগীৰ প্ৰসংগও উত্থাপন হৈছে । ইয়াৰ মাজতে শেখৰজ্যোতিৰ কেইটামান ৱাটছএপ মেছেজৰ ভাইৰেল স্কীণশ্বটে এক নতুন ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । ইয়াৰ পিছতে মুখ খুলিছে শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে ।
শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হোৱাৰ এদিন পূৰ্বে ৰহস্যজনকভাৱে মুখ খুলিছে জুবিন গাৰ্গৰ বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে । ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্রথম প্রতিক্রিয়া শ্বেখৰ গোস্বামীৰ ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "আপুনি কিয় মানা নকৰিলে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে সকলোৱে । মই মানা কৰিলেও বাকী ১৪ জনে জোচ দিলে মোৰ কথা মানি ল'ব নেকি ? ওলোটাই মোক কৈ আছে সাগৰৰ পানীত নুডুব । উঠি আহিবি । মই বহি থাকিলোঁ তেওঁ জাঁপ মাৰি দিলে ।"
আনহাতে, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "সিদ্ধাৰ্থই মানা কৰা নাই, সেই কাৰণে দাদা গৈছে । মানা কৰিলেও দাদাই কাৰো কথা নুশুনে । সাঁতুৰি দাদাই শুইছিল । তেতিয়া কৈছিল বঢ়িয়া লাগে অ' শুই । একেবাৰে বিছনাত শুৱা যেন লাগিছে । উঠি আহিছে, উঠি আহি সন্দীপনৰ লগত ছেলফি উঠিছে । পিছত পানীত নামিলে ।"
জুবিন পানীত ডুব যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি শেখৰজ্যোতিয়ে কয়, "সাঁতুৰিব জানিছিল যদিও মানুহটো ভাগৰুৱা হৈ আহিল বাবে মই মানা কৰিছিলোঁ । এক ছেকেণ্ডৰ বাবে স্থিৰ হৈ ৰৈছিল । তেতিয়া মই ডাঙি দিছিলোঁ । তেতিয়া মুখ আৰু নাকেৰে বগা পানীৰ ফেন ওলাইছিল আৰু বমি কৰিছিল । বমিত বিয়েৰ বিয়েৰ গোন্ধাইছিল, মাংস ওলাইছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তেতিয়া ভাবিছিলোঁ অলপ পিছত ভাল হৈ যাব । কাৰণ তেওঁৰ আগে-পিছেও তেনেকুৱা হয় । বমি কৰাৰ পিছত ঢলি পৰাৰ দৰে হৈছিল । তেতিয়া চিঞৰিছিলোঁ । মাতিছিলোঁ তেওঁ মাত দিয়া নাছিল । তেতিয়া য়াকৰ পাইলটে পানীত জাঁপ মাৰি দিছিল ।"
তেওঁক উদ্ধাৰৰ প্ৰসংগত কয়, "দাদাক আনি এখন বোটত উঠাই দিয়ে । ১০ মিনিটমানৰ পিছত চিকিৎসক আহি চি পি আৰ দিলে । আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত পোৰ্ট এটা পালে । চিকিৎসক, আৰক্ষী আহি হাস্পতাললৈ লৈ গ'ল । খবৰ পোৱাৰ পিছতেই চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈছিল সঞ্জীৱ নাৰায়ণ ।"
তেওঁ লগতে কয় যে সাগৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ঔষধ লোৱা নাছিল জুবিন গাৰ্গে । চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়ত তেওঁৰ লগত আছিল কেৱল জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধার্থ শর্মা ।
আনহাতে, পুৱা ৪ বজালৈকে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে দলটোক জেৰা কৰা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । জুবিন গাৰ্গ থকা কোঠাটোতো অনুসন্ধান চলাইছিল ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে ।