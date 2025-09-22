ETV Bharat / state

কিয় নীলা পৰিছিল জুবিনৰ শৰীৰ ? সঞ্জীৱ নাৰায়ণ-সিদ্ধাৰ্থই কি ভূমিকা লৈছিল ? শুনক শেখৰজ্যোতিৰ মুখেৰে

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে । শেখৰ গোস্বামীয়ে জনাইছে সমগ্ৰ ঘটনা ।

Zubeen Garg death case
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2025 at 6:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ৰহস্যজনকভাৱে ছিংগাপুৰত মৃত্যু হয় জুবিন গাৰ্গৰ । তেওঁৰ এই অকাল মৃত্যু অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি । ইতিমধ্যে তেওঁৰ মৃত্যুত স্তব্ধ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ জনজীৱন । শোকৰ বন্যাত উটি গৈছে জুবিন অনুৰাগী । ইফালে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক অন্তিম শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ অহা অনুৰাগীৰ ভিৰত বিৰ দি বাট নোপোৱা হৈছে সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম । কিন্তু তাৰ লগতে চৰ্চাত আছে জুবিনৰ মৃত্যু ৰহস্য ।

কেনেদৰে মৃত্যু হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ ? এই মৃত্যু স্বাভাৱিক নে ইয়াৰ অন্তৰালত কিবা ৰহস্য আছে ? জুবিনৰ শাৰীৰিক সমস্যা সত্ত্বেও কিয় সাগৰত সাঁতুৰিব দিয়া হ'ল ? অনুষ্ঠানৰ আয়োজকসকলে অৱহেলা কৰিছিল নেকি জুবিনক ? এই প্ৰশ্নবোৰে এতিয়া সকলোকে জুমুৰি দি ধৰি আছে ।

তাৰ মাজতে ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত আৰু জুবিনৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে অভিযোগৰ আঙুলি । জুবিনৰ মৃত্যুৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে দুয়োকে, থানাই থানাই দাখিল কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ ।

লগতে বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু আনকেইজনমান সহযোগীৰ প্ৰসংগও উত্থাপন হৈছে । ইয়াৰ মাজতে শেখৰজ্যোতিৰ কেইটামান ৱাটছএপ মেছেজৰ ভাইৰেল স্কীণশ্বটে এক নতুন ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । ইয়াৰ পিছতে মুখ খুলিছে শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে ।

শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হোৱাৰ এদিন পূৰ্বে ৰহস্যজনকভাৱে মুখ খুলিছে জুবিন গাৰ্গৰ বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে । ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্রথম প্রতিক্রিয়া শ্বেখৰ গোস্বামীৰ ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "আপুনি কিয় মানা নকৰিলে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে সকলোৱে । মই মানা কৰিলেও বাকী ১৪ জনে জোচ দিলে মোৰ কথা মানি ল'ব নেকি ? ওলোটাই মোক কৈ আছে সাগৰৰ পানীত নুডুব । উঠি আহিবি । মই বহি থাকিলোঁ তেওঁ জাঁপ মাৰি দিলে ।"

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "সিদ্ধাৰ্থই মানা কৰা নাই, সেই কাৰণে দাদা গৈছে । মানা কৰিলেও দাদাই কাৰো কথা নুশুনে । সাঁতুৰি দাদাই শুইছিল । তেতিয়া কৈছিল বঢ়িয়া লাগে অ' শুই । একেবাৰে বিছনাত শুৱা যেন লাগিছে । উঠি আহিছে, উঠি আহি সন্দীপনৰ লগত ছেলফি উঠিছে । পিছত পানীত নামিলে ।"

জুবিন পানীত ডুব যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি শেখৰজ্যোতিয়ে কয়, "সাঁতুৰিব জানিছিল যদিও মানুহটো ভাগৰুৱা হৈ আহিল বাবে মই মানা কৰিছিলোঁ । এক ছেকেণ্ডৰ বাবে স্থিৰ হৈ ৰৈছিল । তেতিয়া মই ডাঙি দিছিলোঁ । তেতিয়া মুখ আৰু নাকেৰে বগা পানীৰ ফেন ওলাইছিল আৰু বমি কৰিছিল । বমিত বিয়েৰ বিয়েৰ গোন্ধাইছিল, মাংস ওলাইছিল ।"

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "তেতিয়া ভাবিছিলোঁ অলপ পিছত ভাল হৈ যাব । কাৰণ তেওঁৰ আগে-পিছেও তেনেকুৱা হয় । বমি কৰাৰ পিছত ঢলি পৰাৰ দৰে হৈছিল । তেতিয়া চিঞৰিছিলোঁ । মাতিছিলোঁ তেওঁ মাত দিয়া নাছিল । তেতিয়া য়াকৰ পাইলটে পানীত জাঁপ মাৰি দিছিল ।"

তেওঁক উদ্ধাৰৰ প্ৰসংগত কয়, "দাদাক আনি এখন বোটত উঠাই দিয়ে । ১০ মিনিটমানৰ পিছত চিকিৎসক আহি চি পি আৰ দিলে । আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত পোৰ্ট এটা পালে । চিকিৎসক, আৰক্ষী আহি হাস্পতাললৈ লৈ গ'ল । খবৰ পোৱাৰ পিছতেই চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈছিল সঞ্জীৱ নাৰায়ণ ।"

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয় যে সাগৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ঔষধ লোৱা নাছিল জুবিন গাৰ্গে । চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়ত তেওঁৰ লগত আছিল কেৱল জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধার্থ শর্মা ।

আনহাতে, পুৱা ৪ বজালৈকে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে দলটোক জেৰা কৰা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । জুবিন গাৰ্গ থকা কোঠাটোতো অনুসন্ধান চলাইছিল ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে ।

লগতে পঢ়ক :পানীত পৰি জুবিনৰ মৃত্যু; ছিংগাপুৰৰ প্ৰমাণপত্ৰত কি কি আছে ?
লগতে পঢ়ক :জুবিন ফেন ক্লাবৰ সন্দেহৰ আঙুলি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মালৈ: সকলো জানিও কিয় বাধা দিয়া নাছিল সিদ্ধাৰ্থই ?

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEEN GARG NO MOREZUBEEN GARGজুবিন গাৰ্গইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARG DEATH CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.