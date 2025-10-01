সাংস্কৃতিক বেপাৰী ! সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তইও খুলিলে শ্যামকানুৰ মুখা
ফেষ্টিভেল পতাৰ নামত অসমৰ মন্ত্ৰীক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল শ্যামকানু মহন্তই । ৰঞ্জিত দত্তই কৰিলে তেনে অভিজ্ঞতাৰ বৰ্ণনা ।
Published : October 1, 2025 at 6:58 PM IST
বিশ্বনাথ : অসমীয়া হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত ইতিমধ্যে চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত আৰু জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক । বুধবাৰে পুৱাই অসমলৈ অনা হৈছে দুয়োজন অভিযুক্তক । আদালতে দুয়োকে ১৪ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । তাৰ পিছতে দুয়োকে গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীস্থিত চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে । য'ত এছ আই টিয়ে দুয়োকে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইফালে অনুষ্ঠান বা ফেষ্টিভেল পতাৰ নামত কেনেদৰে শ্যামকানু মহন্তই চৰকাৰী ধন হৰলুকি কৰিছিল সেই কথাও ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে । তীব্ৰ বিতৰ্কৰ মাজতে আনকি অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়েও শ্যামকানু মহন্তৰ মুখা খুলিলে । শ্যামকানু মহন্তই সংস্কৃতিৰ নামত কেনেদৰে বেপাৰ চলাই আহিছিল সেই কথাও সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত স্বীকাৰ কৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ হৈছে অসমৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত ।
শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই কয়, "যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল অসমৰ সকলো মানুহ মৰ্মাহত হৈছে । দুগৰাকী ব্যক্তিৰ ওপৰত মানুহে আঙুলি টোঁৱাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই মতে আজি চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু হেণ্ডকাফ লগাই লৈ আহিছে । মই ভাবো এইটো বিচাৰ খুব ন্যায় হ'ব । ন্যায় বিচাৰ ৰাইজে আশা কৰিছিলে । ৰাইজৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত বহুত ক্ষোভও আছে কিন্তু ।"
শ্যামকানু মহন্ত প্ৰসংগত ৰঞ্জিত দত্তই কয়,"মইতো জানো তেওঁলোকক । শ্যামকানু মহন্তই মই মন্ত্ৰী হৈ থাকোতেও তেখেতে ফেষ্টিভেল বিলাকত মোৰ বিভাগত কি ধৰণে প্ৰেচাৰ দিয়ে । শ্যামকানু মহন্তৰ এইটোৱে ব্যৱসায় । ফেষ্টিভেলটোকে তেওঁলোকে ব্যৱসায় হিচাপে লয় । মই ভাবো যে মহামান্য আদালতে এটা ভাল বিচাৰ দিব । সেই বিচাৰত আমিও খুব আনন্দিত হম আৰু জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাইও শান্তিত থাকিব পাৰিব । তদন্ত ক্ষিপ্ৰ গতিত হ'বই । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু মানুহৰ যি ক্ষোভ আছে, তদন্তত গাফিলতি নহয় ।"
