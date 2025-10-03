ETV Bharat / state

শ্যামকানু মহন্তৰ হৈ লেখ আবেদন দাখিল কৰা অধিবক্তাগৰাকী কংগ্ৰেছৰ সদস্যও নহয়: প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি নগাঁৱত মমশিখা সমদল উলিয়াই সৰৱ দুই সাংসদ ।

Candlelight protests in Nagaon
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি নগাঁৱত মমশিখা সমদল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2025 at 10:17 PM IST

নগাঁও : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া নগাঁৱত মমশিখা সমদল উলিয়ালে জিলা কংগ্ৰেছে । সন্ধিয়া উলিওৱা মমশিখা সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ লগতে ৰকিবুল হুছেইনে স্পষ্ট কৰিলে যে শ্যামকানু মহন্তৰ হৈ লেখ আবেদন দাখিল কৰা দিল্লীৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকী কংগ্ৰেছৰ সদস্যও নহয় ।

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ অন্যতম অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তৰ হৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন দাখিল কৰাৰ খবৰে আজিৰ দিনটোত লাভ কৰে বিশেষ চর্চা । অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তৰ হৈ লেখ আবেদন দাখিল কৰা দিল্লীৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ৰাজ কমল কংগ্ৰেছ দলৰ বুলিও সৰ্বত্ৰে চর্চা চলি থকাৰ মাজতে বিষয়টোক লৈ মুখ খুলিছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে । অধিবক্তা ৰাজ কমল কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী সদস্যও নহয় বুলি উল্লেখ কৰি সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কয়, "ৰাজ কমল কংগ্ৰেছৰ সদস্য নোহোৱা স্বত্বেও কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সম্পূৰ্ণ মিছা প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে । এয়া সম্পূৰ্ণ অপপ্ৰচাৰ ।” নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা উলিওৱা মমশিখা সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত ৰজাঘৰে হস্তক্ষেপ নকৰি উচিত তদন্তৰ জৰিয়তে দোষীক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ।

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি নগাঁৱত মমশিখা সমদল (ETV Bharat Assam)

একেদৰে মমশিখা সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে কয়,“সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ উচিত ন্যায় বিচাৰিছো । ঘটনাত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে জড়িত প্ৰতিগৰাকীক তদন্তৰ আওতালৈ আনি উচিত ব্যৱস্থা কৰক । ঘটনাৰ প্ৰকৃত দোষীৰ বিৰুদ্ধে যিদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেইদৰে কৰা নাই । ”

Candlelight protests in Nagaon
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি নগাঁৱত মমশিখা সমদল (ETV Bharat Assam)

শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি উলিওৱা মমশিখা সমদলত জিলাখনৰ সহস্ৰাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

Candlelight protests in Nagaon
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি নগাঁৱত মমশিখা সমদল (ETV Bharat Assam)

