হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকালৈ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ৰহস্যৰ তথ্য অসমবাসীয়ে নাপায়: গৌৰৱ গগৈ

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকালৈ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ৰহস্যৰ তথ্য অসমবাসীয়ে নাপায়: গৌৰৱ গগৈ
ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ সংবাদমেল সম্বোধন ৷ জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায়ৰ দাবী । পঢ়ক বিতং খবৰ…
Published : September 29, 2025 at 10:39 PM IST
গুৱাহাটী: ‘‘হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকালৈ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ৰহস্যৰ তথ্য নাপায় অসমবাসীয়ে” - সোমবাৰে এই মন্তব্যৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ৰহস্য প্ৰসংগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
গুৱাহাটীত সম্বোধন কৰা সংবাদমেলখনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, “ৰাইজে এইখন চৰকাৰৰ পৰা বহু আশা কৰিছিল । ভাবিছিল যে চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ৰহস্যৰ তদন্তৰ বাবে তৎপৰতা দেখুৱাব ৷ কিন্তু যি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰ পৰা শুনি থকা কথাবোৰে প্ৰমাণ কৰে যে ঘটনাৰ তথ্য লুকুৱাব খোজা হৈছে ৷ চৰকাৰে তথ্য লুকুৱাব বিচাৰিছে ৷ তদন্তক অন্য ফালে ঠেলিব বিচাৰিছে ৷’’ আনহাতে, মুখ্য অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক ভি আই পিৰ দৰে সন্মান দিছে বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
পূজা খাবলৈ সুযোগ কিয় দিয়া হৈছে ?
‘‘মেনেজাৰ আৰু ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজাৰ - এই দুয়োজন জুবিন গাৰ্গৰ ঘটনাৰ বিষয়ে আটাইতকৈ ভালকৈ জনা ব্যক্তি ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে তদন্ত ইমান লাহে লাহে কৰিছে যে শ্যামকানু আৰু সিদ্ধাৰ্থক আজিলৈ আৰক্ষীক সাক্ষ্য দিবলৈ বাধ্য কৰাব পৰা নাই ৷ জুবিন গাৰ্গে ছিংগাপুৰত ক’ত আছিল, কি খালে এইবোৰ কথাৰ সাক্ষ্য ল’বলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷ শ্যামকানু আৰু সিদ্ধাৰ্থ ভি আই পি ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক দুৰ্গা পূজা শেষ হোৱালৈ ৰৈ থাকিবলৈ কৈছে’’ - জুবিন গাৰ্গৰ মৃ্ত্যু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বিলম্বিত কৰা বুলি গগৈয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
বাকীসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলি থকা সময়ত এই দুজনক পূজা খাবলৈ সুযোগ কিয় দিয়া হৈছে বুলিও প্ৰশ্ন কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে । তাৰোপৰি তেওঁ কয়, “পূজালৈ কিয় ৰৈ থাকিব লাগে ৷ শেখৰজ্যােতি গোস্বামীৰ লগতে বেলেগ শিল্পীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলি আছে ৷ কিন্তু এই দুজন ইমান ডাঙৰ কি ভি আই পি যে অসম আৰক্ষী, চি আই ডি, এছ আই টি পূজা শেষ হোৱালৈ ৰৈ থাকিব লাগিব ৷ যদি পূজাই এটা কাৰণ আছিল তেন্তে সকলোকে পূজাৰ পিছত সুধিব লাগিছিল ৷”
গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে পূজা এক অজুহাতহে । এই শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিজেপি দলৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে বাবেহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূজাৰ কথা কৈ দুয়োকে বচাবলৈ সময় লৈছে ।
“সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ যোৰহাটৰ নেতাসকলৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৷ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সদস্য বুলিও বাতৰি ওলাইছে ৷ যোৰহাট বিজেপিৰ নেতাসকলে কিমান আগৰ পৰা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰি জুবিন গাৰ্গক কেনেদৰে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেয়া অলপ ভিতৰলৈ গৈ তদন্ত কৰিলেই ওলাই পৰিব” - জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ আগৰে পৰা চলি আহিছিল বুলিও অভিযোগ কৰে গগৈয়ে ।
আনহাতে, শ্যামকানু মহন্ত সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে এচাম বিজেপি নেতাৰ সৈতে শ্যামকানু মহন্তৰ বৰ ভাল সম্পৰ্ক ৷
তথ্য নোহোৱা কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়া হ’ল
“শ্যামকানু মহন্ত আৰু নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পোষ্টবোৰ চালে সকলোতে বিজেপি নেতাক দেখিব ৷ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, এন ডি এৰ সহযোগী দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আদিকো দেখিব ৷ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিশেষকৈ যোৰহাট বিজেপি নেতাৰ সৈতে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ সম্পৰ্ক বেছি ভাল ৷ যাৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে পূজালৈকে বাট চাই আছে” - গগৈয়ে কয় ।
তেওঁ আৰু কয় যে শ্যামকানু আৰু সিদ্ধাৰ্থ ছিংগাপুৰ, লণ্ডন, মুম্বাই, চেন্নাইত নে আন ক’ৰবাত আছে, সেয়া ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে আজিলৈ ক’ব পৰা নাই ৷ তাৰপিছত মৰমত কোৱা হৈছে যে দুৰ্গা পূজালৈ নাহিবা দেই ৷ ইমান সময় কিয় দিয়া হৈছে ? কোনোৱে যদি ক্ৰাইম কৰে, তেতিয়া সময় পালে ক্ৰাইম কৰাসকলে তথ্য ডিলিট কৰিব পাৰে ৷ মোবাইলৰ পৰা তথ্য ডিলিট কৰিব পাৰে, মোবাইলটো পেলাই দিব পাৰে ৷ বেছি সময় পালে সিহঁতৰ লাভ হয় ৷ যিসকলে ক্ৰাইম কৰিছে সিহঁতক সুবিধা দিয়া হৈছে বুলিও সংবাদমেলত অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
অধিবক্তাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ সুবিধা দিয়া হ’ল নেকি ?
অধিবক্তাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ ডাঙৰ বিজেপি নেতা আৰু আৰক্ষী বিষয়াক ফোন কৰি পৰামৰ্শ ল’বলৈ সুবিধা দিয়া হ’ল নেকি বুলিও কয় গগৈয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী কিয় ইমান অসমৰ্থ আৰু অদক্ষ বুলি প্ৰশ্ন কৰি গগৈয়ে কয়, ‘‘হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিচৰা নাই সকলো তথ্য ৰাজহুৱা হওক ৷ জোনমণি ৰাভা, লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ অভিযন্তা যোশিতা দাস, উমৰাংছ’ৰ কয়লা কাণ্ডক লৈ কি তদন্ত কৰিলে ? কোনটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিছে চৰকাৰে ? যেতিয়ালৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব তেতিয়ালৈ অসমৰ ৰাইজে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ৰহস্যৰ সত্যতা জানিব নোৱাৰে ৷ যেনেকৈ জোনমণি ৰাভা, যোশিতা দাসৰ আত্মহত্যা কাণ্ডত কোন ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি জড়িত, উমৰাংছ’ত কেনেকৈ ইমান লোকৰ মৃত্যু হ’ল আৰু তাত কোন প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক ব্যক্তি জড়িত সেই কথা জানিব নোৱাৰিলে৷ তেনেদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকালৈ অসমৰ মানুহে তথ্য নাপাব যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু কেনেকৈ হ’ল ৷’’
৩ অক্টোবৰৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায়ৰ দাবীত অসমজুৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ
ইফালে, সংবাদমেলখনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে অহা ৩ অক্টোবৰৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায়ৰ দাবীত অসমজুৰি কংগ্ৰেছ দলে প্ৰতিবাদ কৰিব ৷ ‘‘৩ অক্টোবৰৰ পৰা আমি ৰাজ্যজুৰি জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায়ৰ দাবীত মমবাতি জ্বলাই সমদল কৰিম । আমি তেওঁৰ মৃত্যু ৰহস্যক ৰহস্য হৈ থাকিবলৈ নিদিওঁ । অসম চৰকাৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰতি এনে উপেক্ষাপূৰ্ণ মনোভাৱ দেখি সৰ্বসাধাৰণ বিস্মিত । গুৱাহাটীত কৰা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই । তদন্তটো সম্পূৰ্ণভাৱে সন্দেহজনক দিশত আগবাঢ়িছে । চৰকাৰে মহান শিল্পীজনৰ অনুৰাগীসকলৰ অনুভৱক সন্মান কৰিব পৰা নাই । আমি তেওঁলোকৰ অনুভৱৰ প্ৰতি গভীৰ সহানুভূতি প্ৰকাশ কৰিছো ।”
জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকলে আটাইতকৈ বেছি ধৈৰ্য দেখুৱাইছে
জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকলে কোনো বাধাৰ সৃষ্টি কৰা নাই ৷ তেওঁলোকে গান আৰু চকুলোৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিজৰ শোকপ্ৰকাশ কৰিছে । চৰকাৰে তেওঁলোকক সন্মান কৰাৰ সলনি ভয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু নেপালৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে তুলনা কৰি অপমানিত কৰিছে বুলিও কয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
গগৈয়ে কয়, “জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকলে আটাইতকৈ বেছি ধৈৰ্য দেখুৱাইছে ৷ এই ধৈৰ্যক মই ছেল্যুট কৰিছোঁ ৷ ন্যায় বিচাৰিছে, গান গাইছে ৷ ধৈৰ্য সহকাৰে তদন্ত কৰিবলৈ সময় দিছে ৷ অনুৰাগীক সন্মান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ভয় খুৱাই পিটিছে ৷ ঘৰলৈ আৰক্ষী পঠিয়াইছে ৷ নেপালৰ সৈতে তুলনা কৰিছে ৷ নেপালৰ সৈতে তুলনা কৰি জুবিনৰ অনুৰাগীৰ সৎ উদ্দেশ্যক উপলুঙা কৰিছে ৷ মূল অভিযুক্তই ভিডিঅ’ মুকলি কৰি আছে ৷ আৰক্ষীয়ে চাই আছে ৷”
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্তৰ গতি জানি-বুজি লেহেমীয়া কৰাৰ অভিযোগ
সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা যোৰহাটৰ বিজেপি নেতাৰ ঘনিষ্ঠ হোৱা বাবে আৰু শ্যামকানু মহন্তৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দিল্লী-অসম বিজেপিৰ নেতাসকলৰ আন্তৰিকতাপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্তৰ গতি জানি-বুজি লেহেমীয়া কৰাৰো অভিযোগ তোলে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷
শ্যামকানু আৰু সিদ্ধাৰ্থক ভি আই পি ট্ৰিট কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয়, “অসম আৰক্ষীক ফ্ৰী-হেণ্ড দিয়ক ৷ ফ্ৰী-হেণ্ড দিলে সকলোকে এৰেষ্ট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ৷ অসম আৰক্ষীয়ে বহু ভাল কাম কৰিছে ৷ মাওবাদীকে ধৰি বিভিন্ন উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছে ৷ পিছে এতিয়া শ্যামকানু আৰু সিদ্ধাৰ্থক ধৰিব পৰা নাই । কিন্তু অজয় ফুকন আৰু ভিক্টৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷”
