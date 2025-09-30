SIT ৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ বিচাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ গৌৰৱ গগৈৰ পত্ৰ

SIT ৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ বিচাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ গৌৰৱ গগৈৰ পত্ৰ
Published : September 30, 2025 at 10:42 PM IST
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বিশেষ তদন্তকাৰী গোট(SIT) ৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ তদাৰকী বিচাৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শ্যামকানু মহন্ত আৰু আন অভিযুক্তক প্ৰমাণ নষ্ট কৰিবলৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বিলম্বিত কৰা বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীক অভিযোগ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।
অসমৰ হিয়াৰ আমঠু আৰু সাংস্কৃতিক মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ ছিংগাপুৰত আকস্মিক মৃত্যুৰ দ্ৰুত ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ লোকসভাৰ বিৰোধী উপ-দলপতি আৰু যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ মঙলবাৰে এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত বিলম্ব আৰু হেমাহি ঘটোৱাৰ অভিযোগৰ লগতে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে অভিযুক্তসকলৰ প্ৰতি শিথিলতা প্ৰদান কৰাৰ বিষয়ে গগৈয়ে পত্ৰযোগে অভিযোগ কৰিছে মোদীৰ ওচৰত ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ গৌৰৱ গগৈৰ মূল দাবী
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি গৌৰৱ গগৈয়ে দুটা মূল দাবী উত্থাপন কৰিছে । প্ৰথমটো দাবী হ’ল - জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ এছ আই টিৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনত পৰ্যবেক্ষণ আৰু পুনৰীক্ষণ কৰা ।
দ্বিতীয়তে, জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে মাত মতা নাগৰিক সমাজ, শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদকাৰী আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা ।
গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে, “১৯ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ তাৰিখে ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ কাৰণ অনিশ্চিত আৰু মৰ্মন্তুদ আছিল । তেওঁ অসম আৰু পূৰ্বাঞ্চলৰ লক্ষ লক্ষ মানুহৰ প্ৰিয় মহানায়ক, যি প্ৰজন্মৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস আছিল । যদিও এক বিশেষ তদন্তকাৰী দল (এছ আই টি) গঠন কৰা হৈছে ৷ কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধান অভিযুক্ত ইভেণ্ট সংগঠক শ্যামকানু মহন্ত আৰু মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক ৬ অক্টোবৰ ২০২৫ তাৰিখৰ ভিতৰত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ জাননী দিছে ।”
ড’নাৰ মন্ত্ৰণালয় আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণে অনুদান
প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ দিয়া পত্ৰখনত গৌৰৱ গগৈয়ে উল্লেখ কৰিছে যে শ্যামকানু মহন্তৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা 'নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলে’ ভাৰত চৰকাৰৰ ড’নাৰ মন্ত্ৰণালয় আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণে অনুদান লাভ কৰে আৰু শেহতীয়া বৰ্ষসমূহত ভালেমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । তদুপৰি অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যুৱ মৰ্চাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সহঃপ্ৰধান হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
প্ৰমাণ নষ্ট কৰিবৰ বাবে সুযোগ দিয়া হৈছে
গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে অভিযোগ কৰিছে, “অভিযুক্তসকলক ততালিকে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনৰ্থকভাৱে শিথিলতা প্ৰদান কৰি তেওঁলোকক প্ৰমাণ নষ্ট কৰিবৰ বাবে সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ৷”
শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদীৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ
পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত অগনন গুণমুগ্ধই শান্তিপূৰ্ণভাৱে দাবী জনাইছে আৰু বহুতো গোচৰ দাখিল হৈছে । কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই শান্তিপূৰ্ণ দাবীক নেপালৰ সাম্প্ৰতিক ঘটনাৰ সৈতে তুলনা কৰি বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে । তদুপৰি অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰি জুবিন গাৰ্গৰ বাবে শান্তিপূৰ্ণ ন্যায় দাবী কৰা ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ যাৰ ভিতৰত দুজনক ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত গোচৰ তৰা হৈছে আৰু আন আন প্ৰতিবাদীসকলক ভাবুকি দিয়া হৈছে ।
