এই সময়ত অসমত ডাঙৰ মামা-ডাঙৰ মামী, সৰু মামা-সৰু মামী মডেল চলি আছে: গৌৰৱ গগৈ

যোৰহাট : মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৃহ বিভাগৰ অধীনস্থ অসম আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ নিৰপেক্ষতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা লোকসভা বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈৰ । দেৰগাঁৱৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কৰ্মীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত সাংবাদিকৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত গৌৰৱ গগৈয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এবাৰ এনেদৰে কৈছিল ‘না খাউগা, না খানে দুংগা’, কিন্তু এই বাক্যশাৰী গৰুখুটিত সম্পূৰ্ণ ওলোটা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এটা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে আন এটা । ইয়াত লুণ্ঠন আৰু কেলেংকাৰী হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত মই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছো ৷ নিশ্চয় ইয়াৰ সুফল পাম বুলি মই আশা কৰিছো ।’’ আনহাতে, গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত বটল দলিওৱাৰ প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘কংগ্ৰেছে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰে ৷ সেয়েহে কংগ্ৰেছে কৰা প্ৰতিবাদ আৰু বিজেপিয়ে কৰা প্ৰতিবাদৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিব লাগে । কাৰণ কংগ্ৰেছ দলে শক্তিশালী ৰূপত গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিব আৰু বিজেপিয়ে ৰড লৈ সাংসদ, বিধায়কৰ গাড়ী ভাঙি আক্ৰমণ কৰিব ৷’’ অসমত চলি থকা বিভিন্ন বিষয়ত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

