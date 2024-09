এগৰাকী অসহায় মাতৃৰ কন্য়া সন্তানৰ চিকিৎসাৰ বাবে কাতৰ আহ্বান - APPEAL FOR FINANCIAL HELP

ETV Bharat / state

এগৰাকী অসহায় মাতৃৰ কন্য়া সন্তানৰ চিকিৎসাৰ বাবে কাতৰ আহ্বান - APPEAL FOR FINANCIAL HELP

১৪ ছেপ্টেম্বৰ

জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত এগৰাকী কিশোৰী ( ETV Bharat Assam )

গোলাঘাট, ১৪ ছেপ্টেম্বৰ: এগৰাকী অসহায় মাতৃৰ কাতৰ আহ্বান । অসুস্থ কন্য়া সন্তানৰ চিকিৎসাৰ বাবে হাতত নাই ধন । আনৰ ঘৰত কাম-বন কৰি কোনোমতে পৰিয়ালটো চলাই থকাৰ মাজতে জীৱনলৈ নামি আহিছে চৰম বিপৰ্যয়। কন্য়া সন্তান ৰাজহাড়ৰ গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতেই দুখীয়া পৰিয়ালটোৱে দুশ্চিন্তাৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে । জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত এগৰাকী কিশোৰী (ETV Bharat Assam) সকলোৰে ওচৰত কন্য়াৰ চিকিৎসাৰ বাবে সহায়ৰ হাত পাতিছে । পিছে কন্য়া সন্তানৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ধন কৰিব পৰা নাই সংগ্ৰহ । সেইবাবে সংবাদ মাধ্য়মৰ যোগেদি ৰাইজ তথা চৰকাৰক সহায়ৰ বাবে অসহায় মাতৃয়ে কয়,"তাইক জীয়াই ৰাখিবলৈ মই বহুত চেষ্টা কৰিলো । মই এতিয়া অসহায় । সহায় ভিক্ষা কৰি মই আপোনালোকৰ কাষ চাপিছো ।"