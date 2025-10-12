ETV Bharat / state

আহোম জনগোষ্ঠীক নেতৃত্ব দিয়া বহু নেতা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল যদিও আজিও আহোমৰ বহু মৈদাম সংৰক্ষণ নহ'ল: ময়ুৰ বৰগোঁহাই

চাহ বাগিচাৰ মাজত থকা আহোম ৰাজ শাসনৰ ইতিহাস লৈ জিলিকি থকা দুই শতাধিক মৈদাম হ'ব সংৰক্ষণ ।

More than two hundred Ahom royal Maidam in tea gardens will be preserved
মৈদামৰ চাৰিবেৰা নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 12, 2025 at 2:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: খোৱাং চাহ বাগিচাৰ মাজত আহোম ৰাজশাসনৰ ইতিহাস লৈ জিলিকি আছে দুই শতাধিক মৈদাম । সংৰক্ষণৰ অভাৱত খোৱাং চাহ বাগিচাৰ এলেকাধীন ৰাংচালিত থকা দশৰথ বহিখোৱা বৰফুকনসহ প্ৰায় দুই শতাধিক মৈদাম এতিয়া নিঃশেষ হোৱাৰ দিশত ।‌ এই ঐতিহাসিক মৈদামসমূহ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ধাৰাবাহিকভাৱে সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল ।

ইয়াৰ পাছতে ক্ৰমাৎ ধ্বংসৰ দিশলৈ গতি কৰা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং চাহ বাগিচাত থকা দশৰথ বহিখোৱা বৰফুকন মৈদামৰ সংৰক্ষণৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে টাই আহোম উন্নয়ন পৰিষদে ।‌ পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে ধ্বংসৰ দিশলৈ গতি কৰা প্ৰায় দুই শতাধিক মৈদাম সংৰক্ষণৰ বাবে টাই আহোম উন্নয়ন পৰিষদে ২৫ লাখ টকা মৈদামৰ চাৰিবেৰা নিৰ্মাণৰ বাবে ধন আবণ্টন দিছে ।

আহোম ৰাজশাসনৰ ইতিহাস লৈ জিলিকি আছে দুই শতাধিক মৈদাম (ETV Bharat Assam)

টাই আহোম উন্নয়ন পৰিষদৰ সভাপতি ময়ুৰ বৰগোঁহাইৰ উপস্থিতিত চাৰিবেৰা নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে । টাই আহোমৰ সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে আধাৰশিলা স্থাপনৰ অনুষ্ঠানটোত কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

More than two hundred Ahom royal Maidam in tea gardens will be preserved
দশৰথ বহিখোৱা বৰফুকন মৈদাম (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, চৰকাৰৰ গুৰুত্বহীনতাৰ বাবেই খোৱাং চাহ বাগিচাৰ এলেকাধীন ৰাংচালিত থকা দশৰথ বহিখোৱা বৰফুকনসহ প্ৰায় দুই শতাধিক মৈদাম এতিয়া নিঃশেষ হোৱাৰ দিশত । খোৱাং চাহ বাগিচাৰ মাজত থকা মৈদামসমূহৰ প্ৰায় সংখ্যকেই বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই খহাই শেষ কৰি পেলাইছে । ৰোপণ কৰা হৈছিল চাহ গছ ।‌ প্ৰায় দুই শতাধিক মৈদামৰ ভিতৰত ৮০ টা মান মৈদামহে সম্পূৰ্ণকৈ আছেগৈ ।

More than two hundred Ahom royal Maidam in tea gardens will be preserved
আহোমৰ সংস্কৃতি কি তাক চিনি পাবলৈ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা (ETV Bharat Assam)

যাৰ ফলত এক ইতিহাস শেষ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । পুৰাতত্ত্ব বিভাগক এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত সংৰক্ষণৰ বাবে ওলাই আহিছে দল-সংগঠনৰ‌ লগতে সচেতন ৰাইজ । কিন্তু অৱশেষত টাই আহোম উন্নয়ন পৰিষদে আগবাঢ়ি আহিছে যদিও সেই মৈদাম কেইটা সংৰক্ষণৰ বাবে চৰকাৰে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, সেয়া সময়তহে জানিব পৰা যাব ।

নতুন প্ৰজন্মই আহোমৰ সংস্কৃতি কি তাক চিনি পাবলৈ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা:

খোৱাং চাহ বাগিচাত থকা দশৰথ বহিখোৱা বৰফুকনৰ মৈদামৰ সংৰক্ষণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে কয়,"দশৰথ বহিখোৱা বৰফুকনক ইয়াত সমাধিস্থ কৰা হৈছিল । ইতিহাসৰ পাতত সেই কথা উল্লেখ আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই ঠাইখিনি উদ্ধাৰ কৰা পাছত ৰাইজে সংৰক্ষণৰ বাবে আগবঢ়ি আহিছে । খোৱাং চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি সহযোগিতা কৰিছে ।"

More than two hundred Ahom royal Maidam in tea gardens will be preserved
ইতিহাস শেষ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে মৈদামসমূহ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"দশৰথ বহিখোৱা বৰফুকন মৈদামৰ গুৰুত্ব আছে । নতুন প্ৰজন্মই আহোমৰ সংস্কৃতি কি তাক চিনি পাবলৈ টাই উন্নয়ন পৰিষদে ২৫ লাখ টকা আগবঢ়াইছে । খোৱাং চাহ বাগিচাত সৰু-বৰ বহু মৈদাম আছে । সকলোকে একেলগে সংৰক্ষণ কৰাটো সম্ভৱ নহয় । চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰা হৈছে । বাগিচাৰ ভিতৰত দূৰত থকা মৈদাম কেইটা সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।‌

আজিও আহোমৰ বহু মৈদাম সংৰক্ষণ নহ'ল:

অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি টাই আহোম উন্নয়ন পৰিষদৰ সভাপতি ময়ুৰ বৰগোঁহাই কয়,"খোৱাং চাহ বাগিচাত থকা দশৰথ বহিখোৱা বৰফুকন মৈদামৰ সংৰক্ষণৰ বাবে টাই আহোম উন্নয়ন পৰিষদৰ পুঁজি প্ৰদান কৰা হৈছে । ২৫ লাখ টকা আগবঢ়োৱা হৈছে, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কাম আৰম্ভ হ'ব । গোটেই মৈদামখিনি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । এই ক্ষেত্ৰত খোৱাং চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । পৰৱৰ্তী সময়ত বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰা হ'ব ।"

More than two hundred Ahom royal Maidam in tea gardens will be preserved
দুই শতাধিক মৈদাম এতিয়া নিঃশেষ হোৱাৰ দিশত (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়,"আহোম জনগোষ্ঠীক নেতৃত্ব দিয়া বহু নেতা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল যদিও আজিও আহোম বহু মৈদাম সংৰক্ষণ নহ'ল । কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে এই ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে প্ৰতি বছৰে ২৫ কোটি টকা প্ৰদান কৰি আহিছে ।‌ এই ধনেৰে আহোম জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি আহিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক: কিতাপ নপঢ়া জাতিক গামোচাই বচাব নোৱাৰে-জুবিন গাৰ্গ মন্তব্য উদ্ধৃতি দি গ্ৰন্থ উন্মোচন সোণোৱালৰ

২০২৬ ত বিজেপি চৰকাৰ নহ'লে ৰাজ্যত ভয়াবহ ক্ষতি হ’ব: দিলীপ শইকীয়া

For All Latest Updates

TAGGED:

DASHRATH BAHIKHOWA BORPHUKAN MAIDAMইটিভি ভাৰত অসমMAIDAM IN ASSAM HISTORYKHOWANG TEA ESTATEMAIDAM IN AHOM HISTORY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.