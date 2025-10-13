ETV Bharat / state

আদ্যশ্ৰাদ্ধ পাতিলেই নহয়, জুবিন দাই ন্যায় পাবই লাগিব; মহিলাৰ গৰ্জন

তিনি শতাধিক মহিলাই গালে 'ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত ৰাম ৰাম ৰাম ৰাম ৰাম...'

TRIBUTE TO ZUBEEN GARG IN DHEMAJI
ধেমাজিৰ মাছখোৱাৰ বৃহত্তৰ যোৰকটাত জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 13, 2025 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি : অসমীয়াৰ আৱেগ, হিয়াৰ আমঠু সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়কলৈ ৰাজ্য়ৰ সৰ্বত্ৰে চলিছে ভিন্ন কাৰ্যসূচী । প্ৰায়ভাগ ঠাইতে মায়াবিনীৰে মহান শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ লগতে ন্য়ায় প্ৰদানৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ জনতাই কৰিছে জোৰ লৈ সমদল । ইয়াৰ মাজতেই শতাধিক মহিলাই সমস্বৰে বৰগীত গাই জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবী জনালে ।

এইবাৰ জুবিনৰ প্ৰিয় গীত 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত'ৰ পৰিৱৰ্তে তিনি শতাধিক মহিলাই গালে 'ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত ৰাম ৰাম ৰাম ৰাম ৰাম...'শীৰ্ষক বৰগীতটি । এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত নিমজ্জিত হৈ পৰিল ধেমাজিৰ মাছখোৱাৰ বৃহত্তৰ যোৰকটা অঞ্চল । যোৰকটা অঞ্চলৰ সমাজকৰ্মী জুবিন অনুৰাগী বিনোদ চেতিয়া আৰু দিপালী চেতিয়াৰ উদ্যোগত মহিলা সমাজে যোৰকটা ৰাজহুৱা গৃহত অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰিলে ৷

ধেমাজিৰ মাছখোৱাৰ বৃহত্তৰ যোৰকটাত জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ (ETV Bharat Assam)

অসম প্ৰাণ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰি আৰু দোষীক উপযুক্ত শাস্তিৰ দাবীত ধেমাজিৰ মাছখোৱাৰ বৃহত্তৰ যোৰকটা আঞ্চলিক মহিলাসকলে অঞ্চলটোৰ ৰাজহুৱা ভৱনত আদ্যশ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে শৰাই আগবঢ়াই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় 'জয় জুবিন দা ,জুবিন দা অমৰ হওঁক' আদি শ্লোগান দিয়ে ৷

TRIBUTE TO ZUBEEN GARG IN DHEMAJI
ধেমাজিৰ মাছখোৱাৰ বৃহত্তৰ যোৰকটাত জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ (ETV Bharat Assam)

মহিলাসকলে কীৰ্তন পাঠ আৰু দিহা নামো পৰিৱেশন কৰে ৷ আয়োজক মহিলা দিপালী চেতিয়াই কয়, “ জুবিন দাৰ অকল শ্ৰাদ্ধ পাতিলেই নহ’ব ৷ অসমত যিমান দালাল হত্যাকৰী আছে সেই সকলক নাশ কৰি জুবিন দাই ন্যায় পাব লাগিব ৷ অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ কৰিছো যোৰকটাবাসী হিচাপে জুবিন দাই ন্যায় পাবই লাগিব । যদিহে ন্যায় নাপায় তেন্তে আমি ৰাজপথত আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম ৷“

লগতে পঢ়ক : আমি নেভাগৰো... আমি নেপাহৰো! ন্যায় আমাক লাগিবই... শিল্পী সমাজে আৰম্ভ কৰিলে ডিজিটেল প্ৰতিবাদ

For All Latest Updates

TAGGED:

DHEMAJIZUBEEN GARGTRIBUTE TO ZUBEEN GARGইটিভি ভাৰত অসমJUSTICE FOR ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.