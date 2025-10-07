দহ সহস্ৰাধিকে সমস্বৰে গালে মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত...
গোলাঘাটৰ জোঁৱাইক জীয়াই ৰাখাৰ সংকল্পৰে সুঁৱৰিলে জনতাই ।
Published : October 7, 2025 at 10:00 AM IST
গোলাঘাট: গণশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গোলাঘাটৰ সৈতে আছে এৰাব নোৱৰা সম্পৰ্ক । এই স্মৃতি বুকুত বান্ধি লৈ জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছত গোলাঘাটৰ জোঁৱাইক একেলগে সুঁৱৰিলে দহ সহস্ৰাধিক জনতাই ।
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু যেন এতিয়াও কোনোৱেই মানি ল'ব পৰা নাই । শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছত গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি ম্ৰিয়মান হৈ আছে শোকত । জুবিন গাৰ্গৰ লগত গোলাঘাটৰ বহু স্মৃতি জড়িত হৈ আছে । শিল্পীগৰাকীয়ে বাল্যকালতেই পিতৃৰ চৰকাৰী চাকৰি সূত্ৰে কিছু বছৰ গোলাঘাটত কটাইছিল । গোলাঘাটৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ লগত আছিল নিবিড় সম্পৰ্ক । সেয়েহে গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত জিলা প্ৰশাসন আৰু বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ সহযোগত সোমবাৰে সমন্বয় ক্ষেত্ৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ ।
পুৱা নাম প্ৰসংগৰে আৰম্ভ কৰা আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ পাছত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । এই ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান মুকলি কৰে জিলা আয়ুক্ত পুলক মহন্তই । উক্ত অনুষ্ঠানত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে কেইবা সহস্ৰাধিক জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা, বিভিন্ন মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ পাছত দহ সহস্ৰাধিক জুবিন অনুৰাগীয়ে একেলগে গালে "মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত...."।
গোলাঘাটৰ জোঁৱাইক জীয়াই ৰখাৰ সংকল্প :
এই সম্পৰ্কে গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ যুটীয়া সম্পাদক বিশ্বজিৎ গগৈয়ে কয়, "আমাৰ প্ৰাণৰ আপোন গোলাঘাটৰ জোঁৱাই জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছো । এয়া মাত্ৰ আমাৰ আনুষ্ঠানিকতা, আমি জুবিন দাক কেতিয়াও বিদায় দিব নোৱাৰো আৰু মৃত্যু হোৱা নাই, হ'বও নোৱাৰে । দিনজোৰা বিভিন্ন মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ পাছত দহ সহস্ৰাধিক জুবিন অনুৰাগীৰ উপস্থিতত মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত গীত পৰিৱেশন কৰা হৈছে । গোলাঘাটৰ জোঁৱাই জুবিন গাৰ্গক আমি জীয়াই ৰাখিম সেই কথা স্পষ্টকৈ গোলাঘাটৰ ৰাইজে কৰি দেখুৱালে ।"
অভিযুক্তক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী :
তেওঁ লগতে কয়, "মৃত্যুৰ দিনাৰে পৰা আমি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছো যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত হ'ব লাগিব । তেওঁৰ মৃত্যুত আমি হত্যাৰ গোন্ধ পাইছিলো । তেওঁৰ সাধাৰণভাৱে মৃত্যু হোৱা নাই । তেওঁক হত্যা কৰা হ'ল, আমি ধৈৰ্য ধৰি ৰৈ আছো । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছো আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি ৰৈ আছো ৷ কিন্তু অসমীয়া মানুহৰ এই ধৈৰ্য বহুদিনলৈ নাথাকে । গতিকে অতি সোনকালে অভিযুক্তক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব বুলি এই মঞ্চৰ পৰা দাবী জনাইছো ।"
সমন্বয় ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশন কৰিছিল সংগীতানুষ্ঠান :
"গোলাঘাটৰ এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰতেই জুবিন গাৰ্গে ১৫ বাৰতকৈ অধিক গীত পৰিৱেশন কৰিছে । গতিকে এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ নাম আজিৰে পৰা জুবিন গাৰ্গ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ হ'ব বুলি গোলাঘাটৰ ৰাইজে নামকৰণ কৰিছে । এই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে জিলা আয়ুক্তক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছো ।" বিশ্বজিৎ গগৈয়ে এইদৰে কয় ।