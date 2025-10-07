ETV Bharat / state

দহ সহস্ৰাধিকে সমস্বৰে গালে মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত...

গোলাঘাটৰ জোঁৱাইক জীয়াই ৰাখাৰ সংকল্পৰে সুঁৱৰিলে জনতাই ।

TRIBUTE TO ZUBEEN GARG IN GOLAGHAT
গোলাঘাটৰ জোঁৱাইক জীয়াই ৰাখাৰ সংকল্পৰে সুঁৱৰিলে জনতাই (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 7, 2025 at 10:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: গণশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গোলাঘাটৰ সৈতে আছে এৰাব নোৱৰা সম্পৰ্ক । এই স্মৃতি বুকুত বান্ধি লৈ জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছত গোলাঘাটৰ জোঁৱাইক একেলগে সুঁৱৰিলে দহ সহস্ৰাধিক জনতাই ।

জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু যেন এতিয়াও কোনোৱেই মানি ল'ব পৰা নাই । শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছত গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি ম্ৰিয়মান হৈ আছে শোকত । জুবিন গাৰ্গৰ লগত গোলাঘাটৰ বহু স্মৃতি জড়িত হৈ আছে । শিল্পীগৰাকীয়ে বাল্যকালতেই পিতৃৰ চৰকাৰী চাকৰি সূত্ৰে কিছু বছৰ গোলাঘাটত কটাইছিল । গোলাঘাটৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ লগত আছিল নিবিড় সম্পৰ্ক । সেয়েহে গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত জিলা প্ৰশাসন আৰু বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ সহযোগত সোমবাৰে সমন্বয় ক্ষেত্ৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ ।

দহ সহস্ৰাধিকে সমস্বৰে গালে জুবিনৰ গান (ETV Bharat Assam)

পুৱা নাম প্ৰসংগৰে আৰম্ভ কৰা আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ পাছত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । এই ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান মুকলি কৰে জিলা আয়ুক্ত পুলক মহন্তই । উক্ত অনুষ্ঠানত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে কেইবা সহস্ৰাধিক জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা, বিভিন্ন মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ পাছত দহ সহস্ৰাধিক জুবিন অনুৰাগীয়ে একেলগে গালে "মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত...."।

TRIBUTE TO ZUBEEN GARG IN GOLAGHAT
জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা (ETV Bharat Assam)
TRIBUTE TO ZUBEEN GARG IN GOLAGHAT
জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা (ETV Bharat Assam)

গোলাঘাটৰ জোঁৱাইক জীয়াই ৰখাৰ সংকল্প :

এই সম্পৰ্কে গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ যুটীয়া সম্পাদক বিশ্বজিৎ গগৈয়ে কয়, "আমাৰ প্ৰাণৰ আপোন গোলাঘাটৰ জোঁৱাই জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছো । এয়া মাত্ৰ আমাৰ আনুষ্ঠানিকতা, আমি জুবিন দাক কেতিয়াও বিদায় দিব নোৱাৰো আৰু মৃত্যু হোৱা নাই, হ'বও নোৱাৰে । দিনজোৰা বিভিন্ন মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ পাছত দহ সহস্ৰাধিক জুবিন অনুৰাগীৰ উপস্থিতত মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত গীত পৰিৱেশন কৰা হৈছে । গোলাঘাটৰ জোঁৱাই জুবিন গাৰ্গক আমি জীয়াই ৰাখিম সেই কথা স্পষ্টকৈ গোলাঘাটৰ ৰাইজে কৰি দেখুৱালে ।"

TRIBUTE TO ZUBEEN GARG IN GOLAGHAT
গোলাঘাটত জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)
TRIBUTE TO ZUBEEN GARG IN GOLAGHAT
জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা (ETV Bharat Assam)

অভিযুক্তক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী :

তেওঁ লগতে কয়, "মৃত্যুৰ দিনাৰে পৰা আমি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছো যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত হ'ব লাগিব । তেওঁৰ মৃত্যুত আমি হত্যাৰ গোন্ধ পাইছিলো । তেওঁৰ সাধাৰণভাৱে মৃত্যু হোৱা নাই । তেওঁক হত্যা কৰা হ'ল, আমি ধৈৰ্য ধৰি ৰৈ আছো । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছো আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি ৰৈ আছো ৷ কিন্তু অসমীয়া মানুহৰ এই ধৈৰ্য বহুদিনলৈ নাথাকে । গতিকে অতি সোনকালে অভিযুক্তক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব বুলি এই মঞ্চৰ পৰা দাবী জনাইছো ।"

TRIBUTE TO ZUBEEN GARG IN GOLAGHAT
গোলাঘাটত জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)
TRIBUTE TO ZUBEEN GARG IN GOLAGHAT
গোলাঘাটত জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)

সমন্বয় ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশন কৰিছিল সংগীতানুষ্ঠান :

"গোলাঘাটৰ এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰতেই জুবিন গাৰ্গে ১৫ বাৰতকৈ অধিক গীত পৰিৱেশন কৰিছে । গতিকে এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ নাম আজিৰে পৰা জুবিন গাৰ্গ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ হ'ব বুলি গোলাঘাটৰ ৰাইজে নামকৰণ কৰিছে । এই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে জিলা আয়ুক্তক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছো ।" বিশ্বজিৎ গগৈয়ে এইদৰে কয় ।

লগতে পঢ়ক:অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে প্ৰিয় শিল্পীৰ চিতাভস্মক সাক্ষী কৰি ৩০ সহস্ৰাধিকে গালে 'মায়াবিনী'

ৰাজ্যজুৰি জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা-আদ্যশ্ৰাদ্ধ

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLAGHAT ZUBIN GARG মায়াবিনীইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN SONGTRIBUTE TO ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.