নীপকো সৃষ্ট বানৰ কৱলত সৰুপথাৰৰ ২৫ খন গাঁও, হাহাকাৰ বন্যাৰ্তৰ
জিলা প্ৰশাসন আৰু এছ ডি আৰ এফৰ দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । বান শিবিৰত খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
Published : September 18, 2025 at 9:03 AM IST
সৰুপথাৰ : বিগত কিছুদিনৰ পৰা অসমৰ লগতে নাগালেণ্ডত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ ফলত নীপকোৱে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ৪ খনকৈ গেট খুলি দিছে । ফলত সৰুপথাৰ সমজিলাৰ দৈয়াং আৰু ধনশিৰি নদীৰ লগতে উপনৈসমূহ ওফন্দি উঠিছে । এনে পৰিস্থিতিত নৈপৰীয়া বহু অঞ্চল ভদীয়া বানৰ কৱলত পৰিছে । দৈয়াং নদীৰ লগতে ধনশিৰি নদীৰ জলস্তৰ ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ।
গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ২৫ খন গাওঁ বানৰ কৱলত পৰিছে । ৭ টাকৈ বান শিবিৰত বানাক্ৰান্তক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসনে । প্ৰায় ৪ শতাধিক পৰিয়াল বৰ্তমান বান শিবিৰতে আশ্ৰয় লৈছে । বান শিবিৰত থকা লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় ১৮০০ গৰাকী হ'ব বুলি প্ৰশাসনে জনাইছে । বৰপথাৰৰ বিলগাঁৱৰ আমগুৰিত শতাধিক পৰিয়াল বানৰ কৱলত পৰিছে । সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসনে বানাক্ৰান্তৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে চিকিৎসা শিবিৰৰো ব্যৱস্থা কৰিছে ।
সৰুপথাৰ সমজিলাৰ আয়ুক্ত মানসজ্যোতি নাথে এই সন্দৰ্ভত কয়, "সৰুপথাৰ সমজিলাত ২৫ খন গাওঁ জলমগ্ন হৈছে । তাৰ ভিতৰত বানৰ কৱলত পৰিছে প্ৰায় ৪০০ টা পৰিয়াল । ৪০০ পৰিয়ালৰ শিশু, পুৰুষ-মহিলাকে ধৰি প্ৰায় ১৮০০ গৰাকী লোক হ'ব । আমি বৰ্তমানলৈকে ৭ টা বান শিবিৰ মুকলি কৰিছোঁ । তেওঁলোকৰ বাবে ৰেচনৰ যোগান ধৰা হৈছে, পশুৰ বাবে খাদ্য যোগান ধৰা হৈছে, লোকসকলৰ খোৱাপানীৰ লগতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"
আয়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে কয়, "যিসকল লোকৰ কৃষি বানত নষ্ট হৈছে 'কৃষি ফচল বীমা যোজনা' বুলি চৰকাৰৰ আঁচনি আছে, যিসকলে এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত তেওঁলোকে নিশ্চয় পাব । তাৰোপৰি দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ যোগেদি ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে ।"
চলিত বছৰতে তৃতীয়টো বানৰ কৱলত পৰি এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে একাংশ লোক । বৰ্তমান বান শিবিৰত আছে যদিও ঘৰখনলৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা হ'ব সেই কথা চিন্তা কৰি উচুপি উঠিছে পীড়িত লোকসকল । কাৰণ বানে কেৱল ঘৰৰ সামগ্ৰীয়ে নহয় কৃষি ভূমিও নষ্ট কৰিছে । কি খাব, কি কৰিব তাকে ভাবি চিন্তিত হৈ পৰিছে লোকসকল ।
ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি কেমেৰাৰ সন্মুখতে উচুপি উঠিল এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলা । তেওঁ কয়, "নীপকোৱে পানী খুলিব বুলি আমাক প্ৰশাসনে আগতীয়াকৈ জনাব লাগিছিল । তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও জনোৱা নাই । বহুত পানী হৈছে । পাৰ হ'বলৈকে দিগদাৰ হৈছে ।"
বান শিবিৰত থকা একাংশ লোকে কয় যে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰা পথ বানে ধ্বংস কৰিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ যাব পৰা নাই । বান শিবিৰত থকালৈ তেওঁলোকে খাবলৈ পাই আছে কিন্তু ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত কি হ'ব ?
লগতে পঢ়ক :ভদীয়া বানৰ কৱলত গোলাঘাট: দুজনৰ মৃত্যু