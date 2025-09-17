টকা ওলাইয়ে আছে...এইবাৰ নূপুৰ বৰাৰ লকাৰত কিমান ওলাল ?

টকা ওলাইয়ে আছে...এইবাৰ নূপুৰ বৰাৰ লকাৰত কিমান ওলাল ?
বৰপেটাৰোডৰ এছ বি আই শাখাত থকা দুটাকৈ লকাৰত অভিযান । নূপুৰ বৰাক লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে চলালে অভিযান ।
Published : September 17, 2025 at 8:18 PM IST
বৰপেটা: দুৰ্নীতিৰ সম্ৰাজ্ঞী এ চি এছ নূপুৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে । ফ্লেট আৰু ভাৰাঘৰৰ পিছত এইবাৰ বেংকত থকা লকাৰ বিচাৰি চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান ।
বৰপেটা ৰোডৰ শিমলাগুৰিস্থিত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ শাখাত থকা নূপুৰ বৰাৰ দুটাকৈ লকাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে অভিযান চলাই বৃহৎ ধনৰাশি উদ্ধাৰ কৰে । নূপুৰ বৰাক লগত লৈ দুপৰীয়া এছ বি আইৰ শাখাত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ দল । দুটাকৈ লকাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ২৩ লাখ ৭৫ হাজাৰ টকা ।
প্ৰায় ৩ ঘণ্টা ধৰি চলা এই অভিযানৰ অন্তত উদ্ধাৰ হোৱা ধন লৈ যায় তদন্তকাৰী দলটোৱে । ধনৰ উপৰিও আন কোনো সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছেনে নাই সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । নূপুৰ বৰাৰ সহযোগী হিচাপে পোহৰলৈ অহা সুৰজিৎ ডেকাকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে । অভিযোগ অনুসৰি লাট মণ্ডল সুৰজিৎ ডেকাৰে মিলি হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ ভূমি আন সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বেআইনীভাৱে স্থানান্তৰ কৰিছিল নূপুৰ বৰাই । অভিযানকাৰী দলে ইতিমধ্যে ১ কোটিৰো অধিক ধন, সোণ আৰু হীৰাৰ অলংকাৰকে ধৰি বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে ।
লাট মণ্ডল সুৰজিৎ ডেকাক লগত লৈ বৰপেটাৰ শ্ৰীকামাৰ পথত থকা নূপুৰ বৰাৰ ভাৰাঘৰত সোমবাৰে অভিযান চলাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষে ৷ ভাৰাঘৰৰ তিনিটা আলমিৰা ভাঙি নগদ ১০ লাখ ৫০ হাজাৰ টকাও জব্দ কৰে দলটোৱে । লগতে বহু গুৰুত্বপুৰ্ণ নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে ৷ ইফালে লাট মণ্ডল সুৰজিৎ ডেকাৰ ঘৰতো দলটোৱে অভিযান চলাইছে ৷ সুৰজিৎ ডেকাৰ ঘৰত চলা অভিযানত গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিভিন্ন সংগঠনেও বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তাৰ মাজতে এজন স্থানীয় যুৱকে কয়, "এনে বিষয়াই খিলঞ্জীয়াৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা আমি কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰো । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেন নূপুৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । আমি এটাই অনুৰোধ জনাইছো নূপুৰ বৰাৰ দ্বাৰা যি হ'ল হ'ল, ইয়াৰ পিছত যাতে আমোলাকেন্দ্ৰিক ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্গত কোনো এজন ব্যক্তিয়ে যাতে অন্তত খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে যাব নোৱাৰে । সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে ২০২৩ চনৰ ১৮ জুনত বৰপেটাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰিছিল নূপুৰ বৰাই । তাৰ পিছত লাট মণ্ডল সুৰজিতৰ সৈতে মিলি ভূমিকেন্দ্ৰিক কেলেংকাৰীৰ জৰিয়তে ধন সংগ্ৰহৰ বজাৰখন মেলিছিল এ চি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে । সেই কথা এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে ।
