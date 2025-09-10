মানুহে মানুহৰ বাবে... সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীতেৰে নগাঁও প্ৰশাসনে ৰচিলে ইতিহাস

মানুহে মানুহৰ বাবে... সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীতেৰে নগাঁও প্ৰশাসনে ৰচিলে ইতিহাস
১৬ হাজাৰৰো অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰিৱেশন কৰিলে 'মানুহে মানুহৰ বাবে' । ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল নগাঁৱৰ ।
নগাঁও : "কেতিয়াও ভবা নাছিলো জীৱনত এটা ৰেকৰ্ড গঢ়াৰ অংশীদাৰ হ'ব পাৰিম বুলি । সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীতেৰে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ড গঢ়াৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ পোৱাটো জীৱনৰ এটা সৌভাগ্য । আজি বহুত ভাল লাগিছে এই সুযোগ পোৱা বাবে ।" ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ১৬ হাজাৰৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে একেলগে 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতটি পৰিৱেশন কৰি ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পাছতে এইদৰে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে নগাঁৱৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে । ইফালে জীৱনত এটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰি নগাঁও জিলা প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে অংশগ্ৰহণকাৰী শিক্ষাৰ্থীয়ে ।
ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবার্ষিকী বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যজুৰি উদযাপন কৰা হৈছে । ইয়াৰ মাজতে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি গঢ়িলে অভিলেখ ।
সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীত 'মানুহে মানুহৰ বাবে' পৰিৱেশন কৰি ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে । জিলা প্ৰশাসনে কৰা পৰিকল্পনা অনুসৰি জিলাখনৰ হাইস্কুল আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ১৫ হাজাৰৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণেৰে 'মানুহে মানুহৰ বাবে' পৰিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছিল । সেই মৰ্মে বুধবাৰে পুৱা নগাঁও জিলাৰ ৬৩ খন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ১৬ হাজাৰ ৭৪৭ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নাম পঞ্জীয়ন কৰি নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰ নুৰুল ষ্টেডিয়ামত সমবেত হয় । বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে একেলগে পৰিৱেশন কৰে সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীতটি ।
এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ বিষয়া সুনীতা কেড়িয়া । গীতটি পৰিৱেশনৰ অন্তত তেওঁ নিজে ঘোষণা কৰে 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতেৰে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত স্থান অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কথা । সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁ কয়,"বিভিন্ন বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ১৬ হাজাৰ ৭০০ শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰে আৰু সন্মান দিয়ে । ইমান মানুহে একেলগে হাত চাপৰি বজাই গীত পৰিৱেশন কৰিলে । এয়া ডাঙৰ কথা । এয়া একতা আৰু সমন্বয়ৰ উদাহৰণ ।"
ইফালে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ বাবে এয়া অতি গৌৰৱৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে জিলাখনৰ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা কৰ্তৃপক্ষৰ উপৰিও অনুষ্ঠানত জড়িত সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । ইয়াৰ জৰিয়তে সুধাকণ্ঠৰ গীতক বিশ্বৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তলৈ লৈ যোৱাৰ এক প্ৰয়াস বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়,"আজি যদি জয়যুক্ত হৈছে নগাঁও জয়যুক্ত হৈছে । জিলা প্ৰশাসন আমি নিমিত্ত । কেৱল ৰেকৰ্ড স্থাপন কৰাই নহয় । ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ জৰিয়তে আমি ভূপেন দাৰ ইতিমধ্যে দেশে-বিদেশে, চুকে-কোণে বিয়পি যোৱা তেওঁৰ গীতবোৰ বা গীতৰ যি কথা সেইবোৰ যাতে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বিশ্বলৈ পুনৰবাৰ কঢ়িয়াই লৈ যাব পাৰো তাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছিল ।"
জানিব পৰা মতে কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ অবিহনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজ নিজ শিক্ষানুষ্ঠানত মাত্ৰ ৪-৫ দিনীয়া অনুশীলনেৰে এই অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে ।
সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবার্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি জিলা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত অংশ লৈ আপ্লুত স্থানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা । এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি তেওঁ গৌৰৱান্বিত বুলি উল্লেখ কৰে । লগতে এই পদক্ষেপে সমগ্ৰ নগাঁও জিলাক দেশৰ ভিতৰতে গৌৰৱান্বিত কৰা বুলিও স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
