১৫ শতাধিক বিদ্যালয়ত নাই ছাত্রীৰ বাবে টয়লেট, চাৰি শতাধিক গাঁৱত নাই প্ৰাথমিক বিদ্যালয় - INFRASTRUCTURE OF EDUCATION SYSTEM

By ETV Bharat Assamese Team Published : July 8, 2025 at 11:40 PM IST | Updated : July 9, 2025 at 12:57 AM IST 5 Min Read

গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডক লৈ সময়ে সময়ে বিভিন্ন অভাৱ-অভিযোগ উত্থাপন হৈ অহাটো কোনো নতুন কথা নহয় । সেইদৰে ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰা বুলি ঢাক-ঢোল বজোৱাটোও কোনো নতুন কথা নহয় । লক্ষণীয় বিষয় যে আন্তঃগাঁথনিকে ধৰি চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মান উন্নত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি আহিছে । কিন্তু তাৰ পাছতো ৰাজ্যৰ চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সময়ৰ সৈতে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । বহুক্ষেত্রত ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো পিছপৰি আছে । অভাৱ আছে আন্তঃগাঁথনিৰ । ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ শোচনীয় স্বৰূপটো উন্মোচিত হৈছে সমগ্র শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা উপদেষ্টা পৰিষদৰ (পি এ বি) শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত । কিমান বিদ্যালয়ত নাই প্ৰয়োজনীয় নিম্নতম সা-সুবিধা : সমগ্র শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা উপদেষ্টা পৰিষদৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কেতবোৰ উদ্বেগজনক দিশ প্ৰতিফলিত হৈছে । প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ৰাজ্যৰ বহু গাঁৱত এতিয়াও নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অভাৱ আছে । প্রতিবেদনখনৰ মতে প্রাথমিক পৰ্যায়ত ২২২ খন (০.২৮ শতাংশ) গাঁৱত নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সুবিধা নাই । ১৫ শতাধিক বিদ্যালয়ত নাই ছাত্রীৰ বাবে টয়লেট, চাৰি শতাধিক গাঁৱত নাই প্ৰাথমিক বিদ্যালয় (ETV Bharat Assam) সেইদৰে ৰাজ্যৰ ২১১খন (০.২৬ শতাংশ) গাঁৱত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ সুবিধা নাই । প্ৰতিবেদনত অসমৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিসমূহক সম্পূর্ণ জড়িত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিবছৰে কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি আহিছে যদিও বিদ্যালয়ত বিশুদ্ধ খোৱাপানী, বিদ্যুৎ সংযোগ আদি নিম্নতম ব্যৱস্থাসমূহে যে এতিয়াও তথৈবচ হৈ আছে সেই কথাও সমগ্ৰ শিক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত উন্মোচিত হৈছে । চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ (ETV Bharat Assam) ৰাজ্যত থকা মুঠ ৪৫,০০৮খন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত ১,৫৫৩ খন বিদ্যালয়ত নাই বিদ্যুৎ সেৱা । সেইদৰে ৭৫৩ খন বিদ্যালয়ত নাই বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা । অতি উদ্বেগৰ বিষয় যে ১০৭৫ খন বিদ্যালয়ত নাই ছাত্রীৰ বাবে টয়লেটৰ ব্যৱস্থা । সেইদৰে ছাত্রৰ বাবে টয়লেটৰ ব্যৱস্থা নথকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে ১,৪৭২খন । আনহাতে সীমাৰ দেৱাল নথকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে ২১,১৩৭খন । সেইদৰে ৭৯৭০ খন বিদ্যালয়ৰ নাই খেলপথাৰ । চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ (ETV Bharat Assam)

Last Updated : July 9, 2025 at 12:57 AM IST