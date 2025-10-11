ৰাজ্যখনত এবছৰত অপৰাধৰ ৬৪,৯৫১ টা ঘটনা : হিট এণ্ড ৰাণৰ ১২,১১টা গোচৰ পঞ্জীয়ন
এবছৰত ৰাজ্যত সহস্ৰাধিক হত্যাকাণ্ড আৰু দুই শতাধিক আত্মহত্যাৰ ঘটনা । এন চি আৰ বিৰ প্ৰতিবেদনত ৰাজ্যখনত সংঘটিত হোৱা অপৰাধৰ ৰূপৰেখা ।
Published : October 11, 2025 at 6:21 PM IST
গুৱাহাটী: অপৰাধমুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি অহাৰ পাছতো কিন্তু ৰাজ্যখনত অপৰাধৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱা নাই । ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আৰু বিশেষ তথা ৰাজ্যিক আইনৰ অধীনত ২০২৩ বৰ্ষত ৰাজ্যখনত অপৰাধৰ ৬৪,৯৫১টা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ।
এই তথ্য নেশ্যনেল ক্রাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰ' চমুকৈ এন চি আৰ বিৰ । এন চি আৰ বিৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ৰাজ্যখনত ২০২৩ বৰ্ষত সংঘটিত হোৱা বিভিন্ন ঘটনা তথা অপৰাধৰ ৰূপৰেখা । এই প্ৰতিবেদন তাৰেই আধাৰত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
- অসম আৰু অপৰাধৰ এটা বছৰ :
এন চি আৰ বিৰ শেহতীয়া ২০২৩ বৰ্ষৰ অপৰাধৰ তথ্য অনুসৰি অসমত পঞ্জীয়ন হোৱা মুঠ অপৰাধমূলক ঘটনাৰ সংখ্যা হৈছে ৬৪,৯৫১টা । ইয়াৰ ভিতৰত ৪৯,৮৮৪টা অপৰাধ ভাৰতীয় দণ্ড বিধি আইনৰ অধীনত সংঘটিত হৈছিল । এই অপৰাধসমূহৰ ভিতৰত আছে ১,০২৫ টা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু য'ত ভুক্তভোগীৰ সংখ্যা হৈছে ১,০৪৭ জন ।
একেদৰে ২০২৩ বৰ্ষত অসমত হিট এণ্ড ৰাণৰ ১,২১১টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল আৰু এই গোচৰসমূহত ভুক্তভোগীৰ সংখ্যা হৈছে ১,২৭৩ জন । তদুপৰি ২০২৩ বৰ্ষত ১০১টা যৌতুকৰ দাবীত হত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু ইয়াত ভুক্তভোগীৰ সংখ্যা হৈছে ১০৭ গৰাকী ।
একেদৰে ২০২৩ বৰ্ষত ৰাজ্যত আত্মহত্যাৰ ২০৪টা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু ভুক্তভোগীৰ সংখ্যা হৈছে ২১৩জন । বছৰটোত হত্যাৰ অপচেষ্টাৰ ৯০৩টা, আক্ৰমণ কৰি আহত কৰা ৫,৩৮৭টা, এচিড আক্ৰমণৰ ১০টা, মহিলাৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ৮৯৮টা, যৌন আতিশয্যৰ ২০৯টা, অপহৰণৰ ৩,৫৬৩টা, মানৱ সৰবৰাহৰ ৯৬টা (আই পি চি), ধৰ্ষণৰ ৯৮৯টা ঘটনা আৰু ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টাৰ ১৭৩টা গোচৰ ৰাজ্যত বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈছিল ।
তদুপৰি বৰ্ষটোত ১২,৭৯৫টা চুৰিৰ ঘটনা, ২,৯২৪টা বাহন চুৰি ঘটনা, ৭৬৫টা ডকাইতি ঘটনা, ধনদাবী-ব্লেকমেইলিঙৰ ৫৬৭টা ঘটনা, জালিয়াতি-প্ৰতাৰণাৰ ৪,০৪৮টা ঘটনা, ৰাজহুৱা স্থানত তীব্ৰ গতিত বাহন চলোৱাৰ ৪,১৫৩টা ঘটনা তথা গোচৰ ৰুজু হৈছিল ।
একেদৰে ৰাজ্যখনত ২০২৩ বৰ্ষত অৰ্থনৈতিক অপৰাধৰ ৪,৮১৭টা ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু ইয়াৰে গৰিষ্ঠ সংখ্যকে ঠগ-প্ৰৱঞ্চনাৰ ঘটনা । একেদৰে বছৰটোত দুৰ্নীতিৰ ১১০টা গোচৰ ৰুজু হৈছিল আৰু য'ত ১২টা আয় বহিঃর্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰ আছে আৰু এই গোচৰসমূহত ১১৭ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । আনহাতে ২০২৩ চনত চাইবাৰ অপৰাধৰ ৯০৯ টা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে এই বৰ্ষটোত ৰাজ্যখনত আই পি চি আইনৰ অধীনত ৰুজু হোৱা মুঠ গোচৰৰ বিপৰীতে আৰক্ষীয়ে ৫১,৮৫৮ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । ইয়াৰে ৫১,২৮৪ জন পুৰুষ আৰু ৫৭৪ গৰাকী মহিলা । একেদৰে বিশেষ আৰু ৰাজ্যিক আইনৰ অধীনত ১৮,৬৫০ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।
- হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা :
এন চি আৰ বিৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৩ বৰ্ষত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ডৰ ১,০২৫ টা ঘটনা আৰু ভুক্তভোগীৰ সংখ্যা আছিল ১,০৪৭ জন । এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ ভিতৰত ২৩০টা হত্যাকাণ্ড ব্যক্তিগত শত্ৰুতাৰ বাবে সংঘটিত হৈছিল ।
একেদৰে যৌতুকৰ বাবে ২৪টা, প্রেম সম্পৰ্কীয় কাৰণত ৩০টা, অবৈধ সম্পৰ্কৰ ফলত ১৬টা, সম্পত্তি-পৰিয়াল আদি বিবাদৰ ফলত ২৪৬টা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল । আনহাতৰ ৩১টা হত্যাকাণ্ডৰ কোনো কাৰণ নাছিল ।
উল্লেখ্য যে, এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাসমূহত সর্বাধিক ৩০ৰ পৰা ৪৫ বছৰৰ বয়স ৫১৪জন লোক ভুক্তভোগী হৈছিল । ইয়াৰে ৩৬৮ জন পুৰুষ আৰু ১৪৬গৰাকী মহিলা । একেদৰে ৪৫ৰ পৰা ৬০ বছৰ বয়সৰ ১০০ জন, ১৮ৰ পৰা ৩০ বছৰ বয়সৰ ৩৭৭জনৰ লগতে ৫৬টা শিশু ভুক্তভোগী আছিল ।
- অপহৰণৰ ঘটনা :
অসমত ২০২৩ বৰ্ষত অপহৰণৰ ৩,৫৬৩ টা ঘটনা সংঘটিত হয় । ইয়াৰ ভিতৰত ৯ টি ছয় বছৰ বয়সৰ ভিতৰৰ শিশু, ১১৪ টি ছয় বছৰ বয়সৰ পৰা ১২ বছৰ বয়সৰ শিশু, ৬২৩ টি ১২ৰ পৰা ১৬ বছৰ বয়সৰ শিশু, ১,০৪১ টি ১৬ৰ পৰা ১৮ বছৰ বয়সৰ কিশোৰ ।
অৰ্থাৎ অপহৰণৰ এই ঘটনাৰ ভিতৰত ১,৭৮৭ গৰাকী শিশু ভুক্তভোগী আছিল, য'ত ১৬১জন নাবালক আৰু ১,৬২৬ গৰাকী নাবালিকা আছিল । একেদৰে ১৮ৰ পৰা ৩০ বছৰ বয়সৰ ১,১৮৩ গৰাকী ভুক্তভোগীৰ ভিতৰত ৬২ জন পুৰুষ আৰু ১,১২১ মহিলা গৰাকী আছিল ।
সেইদৰে ৩০ৰ পৰা ৬০ বছৰ বয়সৰ ৬৬৫ গৰাকীৰ ভিতৰত ১০৫ জন পুৰুষ আৰু ৫৬০ মহিলা আছিল । অপহৰণৰ ঘটনাৰ পাঁচ জন লোক ৬০ বছৰৰ ওপৰৰ আছিল ।
- নাৰীজনিত অপৰাধ :
ৰাজ্যখনত ২০২৩ বৰ্ষত নাৰীজনিত তথা নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ ১২,০৭০টা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ১৩টা ধর্ষণ তথা দলবদ্ধ ধর্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অপৰাধ সংঘটিত হৈছিল । য'ত ১৪ গৰাকীক হত্যা কৰা হৈছিল ।
আনহাতে যৌতুকজনিত কাৰণত হত্যাৰ ১০১টা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । তদুপৰি আত্মহত্যা ১০২টা (ভুক্তভোগী ১১১ গৰাকী), গৰ্ভপাতৰ চাৰিটা, এচিড আক্ৰমণৰ চাৰিটা, এচিড আক্ৰমণৰ অপচেষ্টাৰ দুটা, স্বামী তথা পৰিয়ালৰ নিৰ্যাতনৰ ২,৯২৩টা, নাৰী অপহৰণৰ ৩,১১০টা, নাৰী সৰবৰাহৰ ৮১টা, ৯৮৯টা ধৰ্ষণ (ভুক্তভোগী ১,০৩৩ গৰাকী), ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টাৰ ১৭৩টা অপৰাধৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ।
- নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা :
ৰাজ্যত ২০২৩ বৰ্ষত ১৮ বছৰৰ তলৰ ১,৭০৫ টি শিশু নিৰুদ্দেশ হৈছিল । আগৰ বছৰত সন্ধান নোলোৱা পাঁচটিসহ শিশু নিৰুদ্দেশৰ সংখ্যা হৈছে ২,২০৫ টি। নিৰুদ্দেশ হৈ থকাসকলৰ ভিতৰত আছে ১,৫৮৯ গৰাকী ছোৱালী আৰু ৬১৬জন ল'ৰা ।
বৰ্ষটোত ১,৭৯১জনক উদ্ধাৰ আৰু সন্ধান সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে লাভ কৰিছে যদিও ৪১৪জনৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই । একেদৰে বৰ্ষটোত ৰাজ্যত ৬,০৮১জন লোক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল ।
পূৰ্বৰ বৰ্ষৰ সন্ধান নোলোৱা ১,৭১৭জনসহ মুঠ নিৰুদ্দেশৰ সংখ্যা ২০২৩ বৰ্ষত হয়গৈ ৭,৭৯৮জন । অৱশ্যে বৰ্ষটোত ইয়াৰে ৬,৩৩৩জনক উদ্ধাৰ তথা সন্ধান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ১,৪৬৫ জনৰ কোনো সন্ধান পোৱা নগ'ল ।
- আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টাৰ গোচৰ :
অসম আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা ২০২৩ বৰ্ষত অভিযুক্তই পলায়নৰ চেষ্টা কৰা ৫৬টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল । ইয়াৰে এটা লকআপৰ পৰা আৰু ৫৬টা লকআপৰ বাহিৰৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰা ঘটনা । ইয়াৰে ২৩ জনক পুনৰ কৰায়ত্ত কৰা হয় । বৰ্ষটোত অসমত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ২৭টা গোচৰ ৰুজু হৈছিল ।
- মাৰণাস্ত্ৰ আৰু গোলা-বাৰুদ জব্দৰ ঘটনা :
ৰাজ্যখনত ২০২৩ বৰ্ষত ১৮৫টা অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰসহ ১,৩৫৭টা গোলা-বাৰুদ জব্দ কৰা হৈছিল । আনহাতে বছৰটোত আৰক্ষীয়ে অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা দুটা মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ কৰিছিল । লগতে বৰ্ষটোত দুহেজাৰ টকীয়া ৮৫২খন ভাৰতীয় টকা (১৭,০৪,০০০ টকা), ১,১০৬ খন পাঁচশটকীয়া (বন্ধ হোৱা পুৰণি টকাও অন্তর্ভুক্ত) ভাৰতীয় টকা (৫৫,৩০০০), ২৩২খন দুশটকীয়া, ২০৪ খন ১০০ টকীয়াসহ মুঠ ২৩,২৪,১৬০ টকা জব্দ কৰিছিল। বছৰটোত ভাৰতীয় নকল ১,৮৮,১৯,৫৭০ টকা জব্দ কৰা হৈছিল ।
- ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰাৰ ঘটনা :
২০২৩ বৰ্ষত ৰাজ্যখনত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংসৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ২০০ টা গোচৰ ৰুজু হৈছিল । আনহাতে বছৰটোত বেআইনী কার্যকলাপৰ ৭৩ টা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ।
- ৰে'ল আৰক্ষীৰ অধীনত অপৰাধৰ গোচৰ :
অসমত ২০২৩ বৰ্ষত চৰকাৰী ৰে'ল আৰক্ষীৰ অধীনত অপৰাধৰ ৮৬৯টা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । ইয়াৰে ১২টা হত্যাকাণ্ড, তিনিটা আত্মহত্যা, দুটা হত্যাৰ অপচেষ্টা, ২৩টা আক্রমণ, ১১টা অপৰহণ, দুটা মানৱ সৰবৰাহ, তিনিটা শিশু বিক্রী, ৪৭৮টা চুৰিৰ ঘটনা । একেদৰে ৰেল সুৰক্ষা কৰ্মী তথা আৰ পি এফৰ অধীনত ৰাজ্যত ৮,৭৯২ টা গোচৰ ৰুজু হৈছিল ।