ধৰাৰ বুকুলৈ নামিছে শৰৎ, দেৱী দুৰ্গাৰ মৃণ্ময় মূৰ্তিত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত মানস

ধৰাৰ বুকুলৈ নামিছে শৰৎ, দেৱী দুৰ্গাৰ মৃণ্ময় মূৰ্তিত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত মানস
বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা মৃৎ শিল্পীৰ সৈতে ফেৰ মাৰিবলৈ সাজু যুৱকজন ৷ ৪ বছৰ বয়সৰ পৰাই কৰি আহিছে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ ৷
Published : September 11, 2025 at 12:17 PM IST
মৰাণ: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী । শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আগমনৰ লগে লগে প্ৰকৃতিয়ে সলনি কৰিছে নিজৰ ৰূপ । ফুলিছে কঁহুৱা, বাটৰুৱাই থমকি ৰৈ উপভোগ কৰিছে কঁহুৱাৰ সৌন্দৰ্য ৷ নিয়ৰৰ টোপাল সৰিছে, উৎসৱ উদযাপনৰ বাবে ন-সাজেৰে দীপলিপ হৈ পৰিছে ধৰা ।
মা দুৰ্গাৰ আশিস ল’বলৈ সাজু হৈছে সকলো । শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকাত আটকধুনীয়া দুৰ্গা প্ৰতিমা আৰু পূজাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো ।
দৰ্শকক চমক দিবলৈ বিভিন্ন আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপসমূহ । লাখ লাখ টকাৰ বাজেটৰে কলকাতাৰ দৰে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা মৃৎ শিল্পীসকলক আনি ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা হয় দুৰ্গা প্ৰতিমা । ফলত প্ৰতি বছৰে লাখে লাখে টকা অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যায় ।
পিছে এই কাম চৰাইদেউৰ ২৪ বছৰীয়া মানস প্ৰতিম বৰাই অনায়াসে কৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ যুৱকজনে প্ৰতিবছৰে দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তি নিজহাতে তৈয়াৰ কৰি আহিছে ৷
৪ বছৰ বয়সৰ পৰাই প্ৰতিমা নিৰ্মাণ
শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ এই উখল-মাখল সময়ছোৱাত চৰ্চিত হৈ পৰে চৰাইদেউৰ যুৱকজন ৷ জিলাখনৰ ৰাঙলীৰ তৰাণি পথাৰৰ যুৱক মানস প্ৰতিম বৰা সম্প্ৰতি ব্যস্ত দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত । সমাগত দুৰ্গা পূজাৰ বাবে এইবাৰ চাৰিখনকৈ সমিতিৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ অৰ্ডাৰো লাভ কৰিছে যুৱকজনে । ৪ বছৰ বয়সৰ পৰা মানস প্ৰতিম বৰাই দুৰ্গা, কালী, বিশ্বকৰ্মাকে ধৰি বহু মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি নিজৰ দক্ষতাৰ পৰিচয় দিছে ।
২৪ বছৰীয়া মানসৰ এই কামক লৈ প্ৰথমাৱস্থাত পৰিয়াল চিন্তাত পৰিছিল যদিও পাছলৈ তেওঁক সহায়হে কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে ৷ যুৱকজনৰ এই সৃষ্টিশীলতাক প্ৰেৰণা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে পোনপ্ৰথমে মৰাণৰ হিংৰীজান পূজা সমিতিয়ে তেওঁৰ পৰা ক্ৰয় কৰে দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা । ইয়াৰ পিছৰে পৰা যুৱকজন থমকি ৰ'ব লগা হোৱা নাই ।
যুৱকজনে দেৱী প্ৰতিমাৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্মাণ কৰে নামঘৰৰ আসন । দূৰ-দূৰণিৰ বহু লোক আহে যুৱকজনৰ মূৰ্তি আৰু আসন ক্ৰয় কৰিবলৈ । শিল্পকৰ্মৰ দ্বাৰাই নিজক সংস্থাপিত কৰাৰ লগতে নিজৰ পৰিয়ালটো চলাবলৈ সক্ষম হৈছে মানসে ।
মূৰ্তি বনোৱাত অমংগল হ'ব বুলি ভয় খাইছিল পৰিয়ালে
সম্প্ৰতি মৃৎ শিল্পী হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰিছে মানসে ৷ এই সন্দৰ্ভত মানস প্ৰতিম বৰাৰ খুৰাক পুতুল হাজৰিকাই কয়, ‘‘৪ বছৰ বয়সৰ পৰাই মানস প্ৰতিমে মূৰ্তি বনাইছে । প্ৰথমে বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছিল । আমাৰ যিহেতু মূৰ্তি বনোৱাৰ নিয়ম নাই গতিকে বনাবি জানো বুলি কৈছিলো যদিও সি চেষ্টা কৰো বুলি কৈছিল । কালী, বিশ্বকৰ্মা, লক্ষী, গণেশ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছতে দুৰ্গাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । এনেকৈ ওচৰৰ চাহ বাগিচাসমূহৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ অৰ্ডাৰ অহা আৰম্ভ হ'ল । যিহেতু অসমীয়া মানুহে এইবিলাক কাম নকৰে সেয়ে আমি ভয় খাইছিলো । বিভিন্নজনক এই সম্পৰ্কে সুধিছিলো । কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ পৰিয়ালত কোনো সমস্যা হোৱা নাই ৷ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে পৰিয়ালটোৰ বাবে আশীৰ্বাদ বুলিহে ধাৰণা কৰিছো । শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়িব নোৱাৰিলে যদিও এই মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিয়েই নিজক আগবঢ়াই নিছে ।’’
মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত বাধা দিছিল পৰিয়ালে
৪ বছৰ বয়সৰ পৰাই মানস প্ৰতিম বৰাই মূৰ্তি বনোৱাৰ বাবে আগ্ৰহী হৈছিল । হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ শিক্ষা সাং কৰা যুৱকজন আধ্যাত্মিক দিশত যথেষ্ট আগবঢ়া । দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি নিজৰ ঘৰতে অনুষ্ঠিত কৰিছিল দুৰ্গা পূজা ।
মানসৰ খুৰাকে কয়, ‘‘দুৰ্গা দেৱীৰ মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিব পৰা হোৱাত আমি ঘৰতে অনুষ্ঠিত কৰিছিলো দুৰ্গা পূজা । পৰিয়ালৰ সকলোৱে সহায় কৰিছিল পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে । কিন্তু পাছলৈ পূজা অনুষ্ঠিত কৰা বন্ধ কৰা হয় । মই আগতে বাধা দিছিলোঁ এইবিলাক কৰাত । সি কৈছিল যদি কিবা অমংগল হয় নিৰ্মাণ কৰাটো বন্ধ কৰিম । কিন্তু তেনে পৰিৱেশ নহ'ল । সি এতিয়া এই কৰ্ম কৰি পৰিয়াল চলাব পৰা হ'ল । গাঁৱৰ নামঘৰৰ বাবে বৰঙণি দিয়ে । যেতিয়া কাম বেছি হয়, ওচৰ-চুবুৰীয়া লোকসকলে মূৰ্তিত ৰং কৰা আদি কামত সহায় কৰে ।’’
ভালকৈ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে মূৰ্তি বনোৱা কাৰখানাত কাম কৰিছিল
মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা এই যাত্ৰাৰ বিষয়ে জানিব বিচৰাত মানসে কয়, ‘‘মই সৰুৰে পৰা মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আহিছোঁ । ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত এই বিষয়ত গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ লোৱা হ'ল । এতিয়া ব্যৱসায়িক ভিত্তিত মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হয় । আজি লক্ষী, গণেশ, কাৰ্তিক বিশ্বকৰ্মা, দুৰ্গা আদি সকলো মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ ।’’
‘‘এইবাৰ চাৰিখন পূজা সমিতিৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ উপৰিও বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । সৰুতে খেলা-ধূলা কৰাৰ সময়ত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যদিও মাজতে মৰাণত মূৰ্তি বনোৱা কাৰখানাত কিছুদিন কাম কৰি শিকিছিলো । সৰুতে কেনেকৈ এই মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'লো মই নিজেই গম নাপালোঁ । মই এতিয়া অকলেই সকলো কৰো যদিও কাম বেছি হ'লে ওচৰৰ দুই-এজন আহি সহায় কৰে । এই মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি পৰিয়াল চলাবলৈ সক্ষম হৈছো’’ বুলি মানসে কয় ৷
মৃৎ শিল্পই অসমৰ যুৱকক সংস্থাপনৰ বাট দিব
দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰ্মীয় নীতি-নিয়ম পালন কৰা হয় বুলি মানুহৰ মুখে মুখে চৰ্চা হয় । পিছে মানস প্ৰতিম বৰাই মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত নীতি-নিয়ম পালন কৰেনে ?
এই সন্দৰ্ভত যুৱকজনে কয়, ‘‘দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাত নিয়ম আছে বুলি কয় ৷ কিন্তু আজিলৈকে বহু শিল্পীৰ সৈতে কাম কৰিলোঁ, তেনে কোনো নীতি-নিয়ম পালন কৰা দেখা নাই । কিন্তু কলকাতাকে ধৰি আন ঠাইত কিছু নিয়ম পালন কৰা হয় । মই কোনো ধৰণৰ নীতি-নিয়ম পালন নকৰোঁ ।’’
লগতে তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰতিবছৰে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা বিভিন্নজন আহি অসমত মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰে । ই অসমৰ বাবে একপ্ৰকাৰৰ ক্ষতি । বাহিৰৰ শিল্পীসকলে বহু বহু টকা মৃৎ শিল্পৰ জৰিয়তে অসমৰ পৰা লৈ যায় । অসমৰ যুৱকসকল এই ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ’লে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ এক সুন্দৰ পথ লাভ কৰিব ।’’
