প্ৰতিশ্ৰুত পূৰণ কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে; জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে ৰাজপথত ২০ সহস্রাধিক ভূমিপুত্ৰৰ গোজৰণি

সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত তিনিচুকীয়াত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । চৰকাৰ ৭২ ঘণ্টা সময় দিছে সংগঠনটোৱে । অন্যথা কৰিব অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ ।

Moran ST demands
মৰাণসকলক জনজাতিকৰণৰ দাবীত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2025 at 11:02 AM IST

3 Min Read
তিনিচুকীয়া : মৰাণসকলক জনজাতিকৰণৰ দাবীত উত্তাল হৈ পৰিছে তিনিচুকীয়া জিলা । বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ নামত চূড়ান্ত প্ৰতাৰণা আৰু প্ৰৱঞ্চনাৰ লগতে মিথ্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগত ক্ষোভৰ দাবানল দেখা গৈছে তিনিচুকীয়াত ৷ ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মৰাণসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্রদান কৰাৰ লগতে ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত স্বায়ত্তশাসন প্রদান কৰাৰ দাবীত জনগোষ্ঠীটোৰ একমাত্র ছাত্র সংগঠন সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ ।

তাৰ অংশস্বৰূপে তিনিচুকীয়া জিলাৰ তালাপ, কাকপথাৰ আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ পাছত বুধবাৰে নিশা তিনিচুকীয়া চহৰত উলিওৱা হয় এক বৃহৎ জোঁৰ সমদল । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে ২০ সহস্রাধিক পুৰুষ-মহিলাই হাতে হাতে জোঁৰ লৈ ওলাই আহে ৰাজপথলৈ । এই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰাকক্ষণত সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া চহৰতে মোতায়েন কৰা হয় বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী ।

মৰাণসকলক জনজাতিকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

সমান্তৰালকৈ বাণিজ্যিক চহৰ তিনিচুকীয়াৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সন্ধিয়ালৈ বন্ধ হৈ পৰে । উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাক সহযোগ কৰে জনগোষ্ঠীটোৰ কেইবাটাও সংগঠনে ।

Moran ST demands
তিনিচুকীয়াত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

চহৰখনৰ বৰগুৰিৰ ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰৰ পৰা উলিওৱা এই জোঁৰ সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি সন্থাৰ সভাপতি পলিন্দ্র বড়াই কয়, "নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চৰকাৰসমূহে মৰাণসকলক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব বুলি প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদিও চৰকাৰ গঠনৰ পাছতে জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ মূৰপোলোকা মাৰে । অসমত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ ১০০ দিনৰ ভিতৰত মৰাণ জনগোষ্ঠীকে ধৰি ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্রদান কৰা হ'ব বুলি প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পাহৰি থাকিল সেই প্রতিশ্রুতি । অসমত বিজেপিয়ে দুটা কার্যকাল তথা ১০ টা বছৰ শাসন কৰিলে যদিও জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াই গতি নাপালে । গতিকে এইখন চৰকাৰ মিথ্যাচাৰী চৰকাৰ । ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মৰাণসকলক যদিহে জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্রদান আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত স্বায়ত্তশাসন প্রদান কৰা নহয়, তেন্তে আমি ইয়াতকৈ তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম ।"

Moran ST demands
তিনিচুকীয়াত জোঁৰ সমদল (ETV Bharat)

সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়কান্ত মৰাণে কয়, "মৰাণ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দিবই লাগিব ৷" বিগত সময়ৰ চৰকাৰবোৰেও মৰাণ জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছ, অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ থকা সময়তো আজি বিজেপি চৰকাৰৰ দৰেই জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্তভাৱে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছিল ৷"

Moran ST demands
মৰাণ জনগোষ্ঠীক চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰীৰ (ETV Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি তেওঁৰ প্ৰশ্ন, "২০১৬ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আজিও কিয় পূৰণ কৰা নহ'ল ? আজি দুদিন আগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা দেখিছো এইবাৰৰ কেবিনেটত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰা হ'ব ৷ কিয় প্ৰতিবাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মনত পৰে ? এই মিথ্যাচাৰৰ প্ৰতিবাদত আজি মৰাণসকল জাগিছে আৰু নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ আজুৰি আনিবলৈ ৰাজপথত নামি পৰিছে ।"

Moran ST demands
শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা নল'লে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰিব মৰাণসকলে (ETV Bharat)

ইফালে অহা ১৩ ছেপ্টেম্বৰত অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত মৰাণসকলক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি কেতিয়া পূৰণ কৰিব সেই কথা স্পষ্ট কৰিবলৈ দিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আহ্বান জনাই ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে ।

Moran ST demands
তিনিচুকীয়াত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত জোঁৰ সমদল (ETV Bharat)

জোঁৰ সমদলৰ পিছত তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলিত এক প্রতিবাদী সভাও অনুষ্ঠিত হয় । এই সভাত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ সকলো লোককে একত্ৰিত হৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত অংশ ল'বলৈ আহ্বান জনায় । অহা ৭২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি মৰাণসকলৰ দাবীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বৃহৎ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰাৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই ।

TINSUKIAইটিভি ভাৰত অসমALL MORAN STUDENTS UNIONPROTESTMORAN ST DEMANDS

