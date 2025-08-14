ETV Bharat / state

কেইবা দশকজোৰা ইতিহাস বুকুত সামৰি অজান দেশলৈ গুচি গ’ল মোহনমালা - MOHANMALA

বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৯.৪০ বজাত হাতীজনীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷

Mohanmala passes away
মোহনমালাৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2025 at 5:51 PM IST

5 Min Read

কাজিৰঙা: অৱশেষত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল’লে কাজিৰঙাৰ আটাইতকৈ পুৰণি হাতী মোহনমালাই ৷ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৯.৪০ বজাত হাতীজনীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহঁৰা বনাঞ্চলৰ বন বিষয়া ড৹ বিভূতি ৰঞ্জন গগৈয়ে কয়, ‘‘১৯৭০ চনৰ ১৭ মে’ত মোহনমালা আহিছিল কাজিৰঙালৈ ৷ প্ৰয়াত বন বিষয়া দুৰ্গা প্ৰসাদ নেওগে কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কাজিৰঙাৰ বন কৰ্তৃপক্ষক অৰ্পণ কৰিছিল মোহনমালাক ৷ তেতিয়াৰে পৰা মোহনমালাই কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ হেতু বিভিন্ন কাম, উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত টহলদাৰী আদি কামত নিয়োজিত থকাৰ লগতে জড়িত হৈ পৰিছিল পৰ্যটকক উদ্যান দৰ্শন কৰোৱা কামত ৷’’

কাজিৰঙাৰ আটাইতকৈ পুৰণি হাতী মোহনমালাৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

ড৹ গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে, মোহনমালাই কাজিৰঙাত জন্ম দিছিল দুটাকৈ সন্তান ৷ এটা পোৱালিয়ে সৰু অৱস্থাতে বাঘৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ বিপৰীতে আন এটা পোৱালি কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত বুঢ়াপাহাৰৰ পৰা হালধিবাৰী দিশে আহি থকা অৱস্থাত আকস্মিকভাৱে অসুস্থ হৈ হালধিবাৰীতে মৃত্যুমুখত পৰে ৷

“মোহনমালাই মৃত্যুবৰণ কৰাৰ সময়ত আমি তাত আছিলো ৷ তাই থিয় হৈয়ে আছিল ৷ হঠাতে বহি শুই পৰে আৰু কিছুসময়ৰ পাছতে তাই মৃত্যুবৰণ কৰে ৷ তেতিয়া সময় হৈছিল পুৱা ৯ বাজি ৪০ মিনিট”— এনেদৰেই ক’লে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পশু চিকিৎসা বিষয়া সৌৰভ বৰগোহাঁয়ে ৷ বৰগোহাঁয়ে প্ৰকাশ কৰে যে, প্ৰায় ৮৫ বছৰ বয়সীয়া মোহনমালাই অৱসৰী জীৱন কটাই আছিল ৷ বিগত জানুৱাৰী মাহৰ পৰা অসুস্থ হৈ থকাৰ বাবে মোহনমালাক বিভাগীয়ভাৱে যাৱতীয় ঔষধ-পথ্য, খাদ্য আদি নিয়মীয়াকৈ যোগান ধৰা হৈছিল ৷

ইয়াৰ মাজতে বিগত জানুৱাৰী মাহত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ডাঃ ভূপেন শৰ্মাই মোহনমালাক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি যোৱাৰ লগতে যোৱা মে’ মাহত ডাঃ কুশল শৰ্মাই আহি হাতীজনীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি বৰগোহাঁয়ে কয়, ‘‘চিকিৎসা-অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবেই তাই ইমানদিন জীয়াই আছিল ৷ বিগত সময়চোৱাত কহঁৰা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ ডাঃ বিশ্বজিত বৰুৱা, বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক ডাঃ ভাস্কৰ চৌধুৰীয়ে নিজে মোহনমালাৰ শুশ্ৰূষা কৰি আছিল ৷ মোহনমালাই কোনো কষ্ট, বেদনা নোপোৱাকৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছে, তাইৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছো ৷’’

উল্লেখ্য যে, বিগত কেইবাটাও দশক কাজিৰঙাত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পাছত বিগত ১০-১২ বছৰ পূৰ্বে বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত দুৰ্বল হৈ পৰা মোহনমালাক জিৰণি দিয়া হৈছিল ৷ মোহনমালাৰ মৃত্যুত কাজিৰঙাৰ বনকৰ্মী-বিষয়াসকলৰ মাজত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ৷

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এগৰাকী বন বিষয়া জয়ন্ত দাসে কয়, ‘‘কাজিৰঙাৰ আটাইতকৈ বয়স্ক হাতী আছিল মোহনমালা ৷ প্ৰায় ৮৫ বছৰ বয়সীয়া মোহনমালা অৱসৰত আছিল ৷ বৃহস্পতিবাৰে বন বিভাগৰ বিষয়া, পশু চিকিৎসক, বনকৰ্মী আদি উপস্থিত হৈ মোহনমালাক শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে ৷’’

ইফালে, এক প্ৰেছ বিবৃতিযোগে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই মোহনমালা আৰু মুখ্য মাউত কিৰণ ৰাভাৰ এটা স্মৰণীয় ঘটনাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি এনেদৰে কয় যে, শীতকালৰ এদিন পুৱা মোহনমালাৰ পিঠিত উঠি মাউত কিৰণ ৰাভাই মোহনমালাৰ পোৱালি মালতীৰ সৈতে মিহিবিল জলাশয়ৰ ওচৰত টহল দি থাকোঁতে নিস্তব্ধতা ভাঙি হঠাতে এটা বনৰীয়া হাতী ওলাই আহি তেওঁলোকৰ ফালে আক্ৰমণাত্মক ভংগীৰে চোঁচা ল’বলৈ উদ্যত হয় ৷ দ্ৰুতগতিত খঙাল বন্যহস্তীটোৱে মোহনমালাহঁতৰ একেবাৰে কাষলৈ আহি প্ৰচণ্ড চিঞৰ মাৰি এডাল ডাঙৰ গছ উভালি পেলায় ৷ বিপদৰ সেই উমান পাই তৎক্ষণাত মোহনমালাই নিজৰ মাউত কিৰণ ৰাভা আৰু পোৱালি মালতীৰ প্ৰতি আগতীয়া ভাবুকি অনুভৱ কৰি এটা নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপ লয় । কোনো সংকোচ নকৰাকৈ তাই হঠাতে মিহিবিলৰ গভীৰ পানীত নামি সাঁতুৰিবলৈ ধৰে আৰু পোৱালি মালতীক পিছে পিছে যাবলৈ ইংগিত দিয়ে ৷

শক্তিশালী গতিৰে তাই মাউত ৰাভাক জলাশয়ৰ সিপাৰে নি তেওঁলোকৰ আৰু খঙাল বন্যহস্তীটোৰ মাজৰ নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান কৰে ৷ মাউত ৰাভাৰ নিৰাপদ নিশ্চিত কৰি তাই পোৱালিটোৰ সৈতে গভীৰ হাবিত অদৃশ্য হৈ পৰে । কেইবা সপ্তাহ ধৰি তাইৰ অৱস্থা জানিব পৰা হোৱা নাছিল । তাৰ পাছত এদিন মোহনমালা মালতীৰ সৈতে শান্ত আৰু অক্ষত অৱস্থাত নিজৰ শিবিৰলৈ উভতি আহে ৷ এই ঘটনাই হাতী আৰু মাউতৰ সম্পৰ্কৰ অকথিত বান্ধোনৰ এক সোঁৱৰণী বুলিও বিবৃতিত উল্লেখ কৰে ৷

মোহনমালাৰ মৃত্যুৰ লগে লগে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে কেৱল এজন সদস্যই নহয়, এজন বিশ্বাসযোগ্য সহকৰ্মী, বান পৰিস্থিতিৰ ত্ৰাণকৰ্তা, আনুগত্য আৰু সাহসৰ প্ৰতীক হেৰুৱাইছে বুলি উল্লেখ কৰি বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰে যে হাতীজনীয়ে দশক দশক ধৰি কৰি অহা সেৱা উদ্যানখনৰ ইতিহাসত খোদিত হৈ থাকিব আৰু তাইৰ অনুপস্থিতি একেলগে কাম কৰা সকলোৱে গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: উত্তৰাখণ্ডৰ পিছত এইবাৰ এই ঠাইত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ: কমেও ২২ জনৰ মৃত্যু

কাজিৰঙা: অৱশেষত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল’লে কাজিৰঙাৰ আটাইতকৈ পুৰণি হাতী মোহনমালাই ৷ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৯.৪০ বজাত হাতীজনীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহঁৰা বনাঞ্চলৰ বন বিষয়া ড৹ বিভূতি ৰঞ্জন গগৈয়ে কয়, ‘‘১৯৭০ চনৰ ১৭ মে’ত মোহনমালা আহিছিল কাজিৰঙালৈ ৷ প্ৰয়াত বন বিষয়া দুৰ্গা প্ৰসাদ নেওগে কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কাজিৰঙাৰ বন কৰ্তৃপক্ষক অৰ্পণ কৰিছিল মোহনমালাক ৷ তেতিয়াৰে পৰা মোহনমালাই কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ হেতু বিভিন্ন কাম, উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত টহলদাৰী আদি কামত নিয়োজিত থকাৰ লগতে জড়িত হৈ পৰিছিল পৰ্যটকক উদ্যান দৰ্শন কৰোৱা কামত ৷’’

কাজিৰঙাৰ আটাইতকৈ পুৰণি হাতী মোহনমালাৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

ড৹ গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে, মোহনমালাই কাজিৰঙাত জন্ম দিছিল দুটাকৈ সন্তান ৷ এটা পোৱালিয়ে সৰু অৱস্থাতে বাঘৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ বিপৰীতে আন এটা পোৱালি কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত বুঢ়াপাহাৰৰ পৰা হালধিবাৰী দিশে আহি থকা অৱস্থাত আকস্মিকভাৱে অসুস্থ হৈ হালধিবাৰীতে মৃত্যুমুখত পৰে ৷

“মোহনমালাই মৃত্যুবৰণ কৰাৰ সময়ত আমি তাত আছিলো ৷ তাই থিয় হৈয়ে আছিল ৷ হঠাতে বহি শুই পৰে আৰু কিছুসময়ৰ পাছতে তাই মৃত্যুবৰণ কৰে ৷ তেতিয়া সময় হৈছিল পুৱা ৯ বাজি ৪০ মিনিট”— এনেদৰেই ক’লে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পশু চিকিৎসা বিষয়া সৌৰভ বৰগোহাঁয়ে ৷ বৰগোহাঁয়ে প্ৰকাশ কৰে যে, প্ৰায় ৮৫ বছৰ বয়সীয়া মোহনমালাই অৱসৰী জীৱন কটাই আছিল ৷ বিগত জানুৱাৰী মাহৰ পৰা অসুস্থ হৈ থকাৰ বাবে মোহনমালাক বিভাগীয়ভাৱে যাৱতীয় ঔষধ-পথ্য, খাদ্য আদি নিয়মীয়াকৈ যোগান ধৰা হৈছিল ৷

ইয়াৰ মাজতে বিগত জানুৱাৰী মাহত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ডাঃ ভূপেন শৰ্মাই মোহনমালাক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি যোৱাৰ লগতে যোৱা মে’ মাহত ডাঃ কুশল শৰ্মাই আহি হাতীজনীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি বৰগোহাঁয়ে কয়, ‘‘চিকিৎসা-অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবেই তাই ইমানদিন জীয়াই আছিল ৷ বিগত সময়চোৱাত কহঁৰা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ ডাঃ বিশ্বজিত বৰুৱা, বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক ডাঃ ভাস্কৰ চৌধুৰীয়ে নিজে মোহনমালাৰ শুশ্ৰূষা কৰি আছিল ৷ মোহনমালাই কোনো কষ্ট, বেদনা নোপোৱাকৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছে, তাইৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছো ৷’’

উল্লেখ্য যে, বিগত কেইবাটাও দশক কাজিৰঙাত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পাছত বিগত ১০-১২ বছৰ পূৰ্বে বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত দুৰ্বল হৈ পৰা মোহনমালাক জিৰণি দিয়া হৈছিল ৷ মোহনমালাৰ মৃত্যুত কাজিৰঙাৰ বনকৰ্মী-বিষয়াসকলৰ মাজত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ৷

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এগৰাকী বন বিষয়া জয়ন্ত দাসে কয়, ‘‘কাজিৰঙাৰ আটাইতকৈ বয়স্ক হাতী আছিল মোহনমালা ৷ প্ৰায় ৮৫ বছৰ বয়সীয়া মোহনমালা অৱসৰত আছিল ৷ বৃহস্পতিবাৰে বন বিভাগৰ বিষয়া, পশু চিকিৎসক, বনকৰ্মী আদি উপস্থিত হৈ মোহনমালাক শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে ৷’’

ইফালে, এক প্ৰেছ বিবৃতিযোগে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই মোহনমালা আৰু মুখ্য মাউত কিৰণ ৰাভাৰ এটা স্মৰণীয় ঘটনাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি এনেদৰে কয় যে, শীতকালৰ এদিন পুৱা মোহনমালাৰ পিঠিত উঠি মাউত কিৰণ ৰাভাই মোহনমালাৰ পোৱালি মালতীৰ সৈতে মিহিবিল জলাশয়ৰ ওচৰত টহল দি থাকোঁতে নিস্তব্ধতা ভাঙি হঠাতে এটা বনৰীয়া হাতী ওলাই আহি তেওঁলোকৰ ফালে আক্ৰমণাত্মক ভংগীৰে চোঁচা ল’বলৈ উদ্যত হয় ৷ দ্ৰুতগতিত খঙাল বন্যহস্তীটোৱে মোহনমালাহঁতৰ একেবাৰে কাষলৈ আহি প্ৰচণ্ড চিঞৰ মাৰি এডাল ডাঙৰ গছ উভালি পেলায় ৷ বিপদৰ সেই উমান পাই তৎক্ষণাত মোহনমালাই নিজৰ মাউত কিৰণ ৰাভা আৰু পোৱালি মালতীৰ প্ৰতি আগতীয়া ভাবুকি অনুভৱ কৰি এটা নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপ লয় । কোনো সংকোচ নকৰাকৈ তাই হঠাতে মিহিবিলৰ গভীৰ পানীত নামি সাঁতুৰিবলৈ ধৰে আৰু পোৱালি মালতীক পিছে পিছে যাবলৈ ইংগিত দিয়ে ৷

শক্তিশালী গতিৰে তাই মাউত ৰাভাক জলাশয়ৰ সিপাৰে নি তেওঁলোকৰ আৰু খঙাল বন্যহস্তীটোৰ মাজৰ নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান কৰে ৷ মাউত ৰাভাৰ নিৰাপদ নিশ্চিত কৰি তাই পোৱালিটোৰ সৈতে গভীৰ হাবিত অদৃশ্য হৈ পৰে । কেইবা সপ্তাহ ধৰি তাইৰ অৱস্থা জানিব পৰা হোৱা নাছিল । তাৰ পাছত এদিন মোহনমালা মালতীৰ সৈতে শান্ত আৰু অক্ষত অৱস্থাত নিজৰ শিবিৰলৈ উভতি আহে ৷ এই ঘটনাই হাতী আৰু মাউতৰ সম্পৰ্কৰ অকথিত বান্ধোনৰ এক সোঁৱৰণী বুলিও বিবৃতিত উল্লেখ কৰে ৷

মোহনমালাৰ মৃত্যুৰ লগে লগে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে কেৱল এজন সদস্যই নহয়, এজন বিশ্বাসযোগ্য সহকৰ্মী, বান পৰিস্থিতিৰ ত্ৰাণকৰ্তা, আনুগত্য আৰু সাহসৰ প্ৰতীক হেৰুৱাইছে বুলি উল্লেখ কৰি বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰে যে হাতীজনীয়ে দশক দশক ধৰি কৰি অহা সেৱা উদ্যানখনৰ ইতিহাসত খোদিত হৈ থাকিব আৰু তাইৰ অনুপস্থিতি একেলগে কাম কৰা সকলোৱে গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: উত্তৰাখণ্ডৰ পিছত এইবাৰ এই ঠাইত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ: কমেও ২২ জনৰ মৃত্যু

For All Latest Updates

TAGGED:

KAZIRANGA NATIONAL PARKইটিভি ভাৰত অসমMOHANMALA PASSES AWAYAGED ELEPHANT MOHANMALAMOHANMALA

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

নাৰ্চাৰী, মীনৰ পৰা হাঁহ পালনলৈ; সকলোতে পাৰ্গত এইজন উচ্চশিক্ষিত যুৱক

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত শুনো আহক এইসমূহ দেশপ্ৰেমমূলক গীত

নিজৰ পিঠিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইতিহাস কঢ়িয়াই ফুৰা এক জীৱন্ত দলিল; যাৰ নাম মোহনমালা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.