নগাঁও : ৰামায়ণৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰ হৈছে শ্ৰৱণ কুমাৰ । যিয়ে তীৰ্থভ্ৰমণৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ অন্ধ পিতৃ-মাতৃক এখন ভাৰত তুলি ঘূৰি ফুৰিছিল । অৱশ্যে ৰামায়ণৰ সেই শ্ৰৱণ কুমাৰৰ কাহিনীৰ কথা আমি ক'ব বিচৰা নাই । সেই শ্ৰৱণ কুমাৰৰ বাস্তৱ বাস্তৱ কাহিনী দেখা গৈছে অসমৰ নগাঁও জিলাত । এজন পুত্ৰই নিজৰ অচল পিতৃক পিঠিত লৈ প্ৰখৰ ৰ'দত অকণমান সহায়ৰ আশাত ঘূৰি ফুৰিছে । এই হৃদয় বিদাৰক কাহিনীৰ নায়ক হৈছে আনচৰুল ইছলাম । যিয়ে পিতৃ হামিদ আলীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ এই অসাধ্য কাম কৰি আহিছে ।
পৰিয়ালৰ অভাৱ আৰু ৰোগৰ যান্ত্ৰণাই এই পিতা-পুত্ৰক অঘৰী জীৱনৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে, য'ত থাকিবলৈ এটা নিজা ঘৰ পৰ্যন্ত নাই পৰিয়ালটোৰ । নগাঁও জিলাৰ এটা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ এই কাহিনীয়ে যিকোনো লোকৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰি যাব । হামিদ অলী, যাৰ বয়স প্ৰায় ৬০ বছৰ । পূৰ্বতে নগাঁও চহৰৰ হয়বৰগাঁৱৰ এখন দোকানত চাইকেল মেৰামতিৰ কাম কৰি পৰিয়ালটো চলাই আহিছিল । তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ আনচৰুল ইছলামে শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি পিতৃক সহায় কৰাৰ লগতে একমাত্ৰ ভগ্নীকো সহায় কৰি আহিছিল । পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ কন্যাগৰাকী এই দুৰ্দশাৰ মাজতো কোনোমতে জীৱন যাপন কৰি আহিছে ।
এইখিনিলৈ সকলো ঠিকেই আছিল । কিন্তু হঠাৎ সকলো সলনি হৈ পৰিল পৰিয়ালটোৰ । প্ৰায় ৩ মাহ পূৰ্বে হামিদ আলী পক্ষাঘাতৰ দৰে এক গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰিল । এই ৰোগৰ ফলত তেওঁৰ দুয়োখন ভৰি অচল হৈ পৰে আৰু খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা অৱস্থাত উপনীত হ'ল । চিকিৎসকে জনোৱা মতে, এই ৰোগৰ চিকিৎসা ব্যয়বহুল আৰু দীৰ্ঘম্যাদী, যাৰ বাবে পৰিয়ালটোৰ ওপৰত অৰ্থনৈতিক চাপ পৰিল । প্ৰথম অৱস্থাত চৰকাৰী চিকিৎসকৰ কাষ চপা বুলি উল্লেখ কৰি পুত্ৰ আনচৰুল ইছলামে এতিয়া ব্যয়বহুল চিকিৎসাৰ বিষয়ে চিকিৎসকৰ পৰা অৱগত হোৱাৰ কথাও ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰে । পিতৃৰ এই অৱস্থাত আনচৰুল ইছলামে নিজৰ শ্ৰমিকৰ কাম এৰি দিবলগীয়া হ'ল ।
পিতৃৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ পৰিচয় দিয়া আনচৰুলৰ এতিয়া একমাত্ৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে পিতৃৰ চিকিৎসাৰ বাবে ধন সংগ্ৰহ কৰা । বিগত ৩ মাহ ধৰি আনচৰুলে পিতৃ হামিদ অলীক বোকোচাত লৈ নগাঁৱৰ ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰিছে । গ্ৰীষ্মৰ প্ৰখৰ ৰ'দত, ধূলি-ধোঁৱাই আৱৰা পথত এই পিতা-পুত্ৰৰ সহায় ভিক্ষাৰ যাত্ৰা চলি আহিছে । আনচৰুলে বিভিন্ন লোকৰ ওচৰত হাত পাতি সহায় বিচাৰিছে, বিভিন্নজনে সহায় কৰিছে যদিও দুবেলা ভাতমুঠিৰ যোগাৰ কৰিও চিকিৎসাৰ বাবে এই পৰ্যন্ত গোটাব পৰা নাই পৰ্যাপ্ত ধন ।
তেওঁলোকে থাকিবলৈ এটা নিজা ঘৰ নথকাৰ বাবে, ৰাতি-দিন অঘৰীৰ দৰে জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে । কেতিয়াবা পথৰ কাষত, কেতিয়াবা আত্মীয়ৰ আশ্ৰয়ত নিশা কটাবলগীয়া হৈছে । হামিদৰ একমাত্ৰ কন্যাও এই দুৰ্দশাৰ মাজত সংগ্ৰাম কৰি আহিছে ।
আনচৰুল ইছলামে এই সংগ্ৰামৰ কথা বৰ্ণনা কৰি ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "মোৰ পিতৃ মোৰ বাবে সকলো । তেওঁৰ চিকিৎসাৰ বাবে মই এতিয়া বিভিন্নজনৰ ওচৰত সহায় ভিক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে । কিন্তু আমাৰ অৱস্থা এতিয়া এনেকুৱা যে সহায় অবিহনে চলিব নোৱাৰি ।" চকুত অসহায়তা আৰু পিতৃৰ প্ৰতি থকা অপাৰ ভালপোৱা থকা পুত্ৰ আনচৰুলৰ এনে ত্যাগ আৰু কষ্টৰ শলাগো লৈছে বিভিন্নজনে । পিতা-পুত্ৰৰ এই অসহায় অৱস্থা দেখি সহানুভূতিও প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্নজনে ।
চৰকাৰী সাহায্য বা সমাজসেৱী সংস্থাৰ হস্তক্ষেপৰ অভাৱত এই পৰিয়ালটোৰ জীৱন আৰু কঠিন হৈ পৰিছে । ৩ মাহ পূৰ্বলৈকে চাইকেল মেৰামতিৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া হামিদ আলী এতিয়া পুত্ৰৰ পিঠিত উঠি নিজৰ অসহায় অৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰি উচুপি উঠে ইটিভি ভাৰতৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত । একমাত্ৰ পুত্ৰই এতিয়া পিঠিত উঠাই লৈ চিকিৎসাৰ লগতে দুবেলাৰ অন্নও যোগাৰ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে পিতৃ হামিদ আলীয়ে । মাত্ৰ ৩ মাহৰ আগলৈকে চাইকেল মেৰামতি কৰি ভাতমুঠি মোকলোৱা হামিদ আলীৰ এই অসহায় অৱস্থা দেখি সহানুভূতি প্ৰকাশ কৰা স্থানীয় লোকে হামিদ আলীৰ পুত্ৰই দেখুওৱা পিতৃস্নেহকো প্ৰশংসা কৰিছে ।
