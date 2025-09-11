ETV Bharat / state

ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত ৰাইজৰ দলে নিজে আন্দোলন ঘোষণা কৰিম : অখিল গগৈ

চৰকাৰে বাৰে-বাৰে জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহক মাতি নি আভুৱা ভৰা কথা কয় । মূল সমস্যাটোৰ সমাধান নকৰে বুলি কয় বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।

MLA Akhil Gogoi criticized Assam govt about tribalisation of six ethnic groups
বিধায়ক অখিল গগৈ (@AkhilGogoiAG X)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2025 at 9:52 PM IST

কাজিৰঙা : ''এই চৰকাৰখন যে খিলঞ্জীয়া বিৰোধী, এইখন চৰকাৰৰ দিনত কোনো খিলঞ্জীয়াই এটা নায্য দাবী উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে, এই চৰকাৰখন যে হিটলাৰৰ চৰকাৰ আৰু এই চৰকাৰখনে যে কোনোপধ্যেই ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নিদিয়ে । কালি কোঁচ-ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ যি কাৰ্যসূচী আছিল গোলোকগঞ্জত তাত কোঁচ-ৰাজবংশী ৰাইজৰ ওপৰত খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ কোঁচ-ৰাজবংশীসকলৰ ওপৰত কৰা পুলিচী নিৰ্যাতনে সেই কথা আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে ৷'' এইদৰেই বুধবাৰে সংঘটিত গোলোকগঞ্জৰ পুলিচী নিৰ্যাতন সন্দৰ্ভত সোচ্চাৰ হৈ পৰিল ৰাইজৰ দল সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ ৷

গগৈয়ে কয়, ''বুধবাৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমযোগে ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগতে কোঁচ-ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা জাতীয় নাৰী বাহিনীৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা, ৰাইজৰ দলৰ আৰু কৃষক মুক্তিৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ সভাপতিসহ মুঠ তিনিজন প্ৰতিনিধিক পঠিয়াই ওৰে নিশা আহতসকলৰ খবৰ লোৱা হয় ৷''

বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

সমান্তৰালকৈ প্ৰতিনিধি দলটোৱে আন্দোলনকাৰী দলসমূহৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা বুলি জানিব দি গগৈয়ে কয়, ''প্ৰতিনিধি দলটোৱে এই বিপদৰ সময়ত তথা জনজাতিকৰণৰ বাবে কৰা আগন্তুক প্ৰতিটো আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত লগত থাকিম বুলি তেওঁলোকৰ আগত স্পষ্ট কৰি আহিছে ৷'' বৃহস্পতিবাৰে ধুবুৰীত কোঁচ-ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই কৰা সকলো প্ৰতিবাদত কৃষক মুক্তি, ছাত্ৰ মুক্তি আৰু ৰাইজৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰে গগৈয়ে ৷

ইফালে, সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই বুধবাৰে ৰূপায়ণ কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কা আন্দোলনৰ পাছত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিবাদ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি গগৈয়ে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ দল-সংগঠনসমূহক অভিনন্দন জনায় ৷

গগৈয়ে কয়, ''চৰকাৰে বাৰে-বাৰে জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহক মাতি নি আভুৱা ভৰা কথা কৈ মূল সমস্যাটো কেতিয়াও সমাধান নকৰে ৷ চৰকাৰে প্ৰথমে কৈ আছিল ছয় জনজাতিয়ে জনজাতিকৰণ পাবৰ বাবে জনজাতি হয় নে নহয় সেয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগিব ৷ ইয়াৰ পিছত ২০১৯ চনত ছয় জনজাতিৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত বিধেয়ক লোকসভা, ৰাজ্যসভাত উত্থাপন হোৱাৰ পাছত সকলো জটিলতা শেষ হ’ল, ছয় জনজাতিয়ে জনজাতিকৰণ পাব পৰা সকলো যোগ্যতা আছে সেয়া প্ৰতিপন্ন হ’ল ।''

গগৈয়ে আৰু কয়, ''মই ভাবো এতিয়া ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ আন্দোলনৰ ল’জিকেল আউটপুট এটাই হ’ব লাগে যে ভাৰতৰ সংসদত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত ২০১৯ চনত উত্থাপন কৰা বিলখন পাছ কৰি দিব লাগে ৷'' এই বিধেয়ক পাছ হোৱা মানেই ছয় জনজাতিৰ জনজাতিকৰণ হোৱা বুলি কয় গগৈয়ে ৷

ইয়াৰ লগে লগে অসমত জনজাতিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব আৰু অসম জনজাতীয় ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হ’ব বুলি প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয়, ''অসমত লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়তৰ বেচিভাগ আসন জনজাতীয় লোকৰ বাবে সংৰক্ষিত হ’ব ৷ তেতিয়াহে অসমত খিলঞ্জীয়াৰ নেতৃত্ব, অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ’ব ।''

তেওঁ লগতে কয়, ''কেৱল ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ জৰিয়তেহে সাংবিধানিকভাৱে অসমীয়া জাতিটো সুৰক্ষিত কৰাটো সম্ভৱ হ’ব ৷ জনজাতিকৰণৰ লগতে অসমক জনজাতীয় ৰাজ্য ঘোষণা কৰি সংবিধানৰ ৩৭১(ক) অনুচ্ছেদ অনুসৰি নাগালেণ্ডৰ দৰে অসমৰ ভূমি তথা সম্পদৰ ওপৰত অসমৰ মানুহৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত হ’বলৈ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যদা যিদিনাই অসমে লাভ কৰিব, সাংবিধানিক সুৰক্ষা কৱচ পাব, সেইদিনাই অসমীয়া জাতিৰ সমস্যা নাইকীয়া হ’ব ৷''

গগৈয়ে কয়, ''অচিৰেই আমি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ আন্দোলনত ৰাইজ, দল-সংগঠনৰ সৈতে সহযোগ কৰিম । অন্যথা ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত আমি ৰাইজৰ দলে নিজে আন্দোলন ঘোষণা কৰিম ৷ কাইলৈ এই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দলৰ বিশেষ কাৰ্যনিৰ্বাহক আয়োজন কৰা হৈছে ।''

'২৬ ৰ নিৰ্বাচনত আমি কিং মেকাৰ হ’ব খোজো : অখিল গগৈ

আগন্তুক '২৬ৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৰাইজৰ দল সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । ''২৬ ৰ নিৰ্বাচনত আমি কিং মেকাৰ হ’ব খোজো ৷ ২০৩১ ৰ নিৰ্বাচনত আমি নিজে চৰকাৰ গঠন কৰিব খোজো ৷” কাজিৰঙাত আজি এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷

গগৈয়ে কয়, ''ৰাইজৰ দল অসমৰ আটাইতকৈ ক্ষীপ্ৰ গতিত উত্থান হোৱা ৰাজনৈতিক দল ৷ প্ৰথমে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে ১৭ টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বী দিয়াৰ কথা ভবা হৈছিল যদিও বৰ্তমান ৩৬ টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বী দিয়াৰ যো-জা চলোৱা হৈছে বুলি কয় গগৈয়ে ৷ সেই অনুসৰি, ‘এ’ গ্ৰেডৰ সমষ্টি ৩৬ টা বুলি প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয় যে বাকী ‘বি’ গ্ৰেডৰ সমূহ ‘এ’লৈ আৰু ‘চি’ গ্ৰেডৰ সমূহ ক্ৰমে ‘বি’ আৰু ‘এ’লৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস চলি আছে ৷

গগৈয়ে কয়, ''আমি আশা কৰিছো ৰাইজৰ দল ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচন ‘ফেক্টৰ’ হিচাপে থিয় দিব৷ ৰাইজৰ দলক নোলোৱাকৈ কোনেও ২৬ ৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হ’ব নোৱাৰিব আৰু কোনেও ২৬ ত চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব ।''

