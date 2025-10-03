ETV Bharat / state

আকৌ কোনে জ্বলালে ঘৰ, কোনে ফুটালে গুলী ! অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বি চেক্টৰৰ টেঙাতলত উত্তেজনা

অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বি চেক্টৰৰ টেঙাতল অঞ্চলৰ কেইবাটাও গৃহত দুৰ্বৃত্তৰ অগ্নিসংযোগ । পুনৰ কোনে অশান্ত কৰিব খুজিছে সীমান্ত ?

Assam Nagaland border
অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা (ETV Bharat Assam)
October 3, 2025

সৰুপথাৰ : আকৌ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত ৷ এইবাৰ সৰুপথাৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত সৃষ্টি হৈছে অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি । বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ১১.৪৫ বজাত হঠাতে নগা দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰে টেঙাতল নামৰ গাঁওখনত ।

শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, সংখ্যালঘু মিঞা অধ্যুষিত গাঁওখন সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলাই দিয়া হৈছে । জানিব পৰা অনুসৰি, গাঁওবাসী শুই থকা অৱস্থাতে একাংশ নগা দুৰ্বৃত্তই গাঁওখন জ্বলাই দিয়াৰ লগতে গুলীচালনা আৰু গ্ৰেণেডেৰেও আক্ৰমণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

নিশা প্ৰায় ১২ বজাত হঠাৎ গাঁওখনত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ফলত বহু লোক, শিশু, কিশোৰ-কিশোৰী হতা-হত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । সৰুপথাৰৰ সাংবাদিকৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য মতে, নগা দুৰ্বৃত্তই CRPF-ৰ জোৱানকো গাঁওখনত প্ৰৱেশত কৰা বাধা প্ৰদান কৰিছে ।

miscreants set fire to houses in Sector B of the Assam-Nagaland border
আকৌ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত (ETV Bharat Assam)

এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ সীমান্ত দণ্ডাধীশ ৰাওনা হৈছে জালাল বস্তিলৈ । অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰৰ "B" চেক্টৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । জানিব পৰা মতে, ক্ৰমাৎ পৰিস্থিতি বেয়াৰ ফালে গতি কৰিছে ৷ ফলত চিন্তিত হৈ পৰিছে সীমান্তবাসী ৷

গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে উক্ত ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়াৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে অনুৰোধ জনায় ।

বিধায়কগৰাকীয়ে ফেচবুকত লিখিছে, "অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ তীব্ৰ নিন্দা কৰিছো আৰু অতি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছো ।"

