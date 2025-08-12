ETV Bharat / state

কোনে জ্বলালে ঘৰ, কোনে ফুটালে গুলী ! উৰিয়ামঘাটৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা - TENSE SITUATION IN URIAMGHAT

আকৌ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উৰিয়ামঘাটৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত । অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই জ্বলালে বাসগৃহ । শূণ্যলৈ চলালে পাঁচ জাই গুলী ।

Miscreants set fire to house and blank fired in Uriamghat Assam-Nagaland border
সীমান্তৰ থুৰিবাৰী গাঁৱত অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2025 at 6:16 PM IST

সৰুপথাৰ : শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদৰ পাছত সোমবাৰে নিশা পুনৰ ৰহস্যঘন হৈ পৰিল উৰিয়ামঘাটৰ অসম-নগালেণ্ড সীমান্ত । সীমান্তৰ থুৰিবাৰী গাঁৱৰ এজন ব্যক্তিৰ বাসগৃহত সোমবাৰে নিশা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰে । নিশা প্ৰায় ৮:৩০ বজাত ছালাম আলী নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ বাসগৃহত দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ ।

সৌভাগ্যক্ৰমে বাসগৃহটোত নাছিল কোনো লোক । এখন বাইকত অহা তিনিজনীয়া দুৰ্বৃত্তই অগ্নিকাণ্ড কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ । সীমান্তৰ থুৰিবাৰী গাঁৱৰ বাসগৃহটো প্ৰায় ভস্মীভূত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় ।

ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, উক্ত গাঁওখনত উচ্ছেদৰ জাননী দিয়াৰ সময়ত একাংশ নগাই তেওঁলোকৰ মাটি বুলি দাবী জনাই জাননী দিবলৈ বাধা দিছিল । এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ।

তেওঁ নিজৰ সামাজিক মাধ্যমত লিখে, "উৰিয়ামঘাটৰ থুৰিবাৰী গাঁৱত দুজন মিঞা যুৱক মটৰচাইকেলত আহি কালি উচ্ছেদ হ'বলগীয়া এটা ঘৰ নিশা জ্বলাই দিছিল । তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিল নগালোকৰ সৈতে অসমৰ সংঘাত সৃষ্টি কৰা ।"

ইফালে, অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ থুৰিবাৰীৰ পৰা কিছু নিলগত থকা লিফাইন বস্তিৰ পৰা নগাই পাঁচজাই গুলী শূন্যলৈ নিক্ষেপ কৰিছিল । আতংকিত হৈ পৰিছিল থুৰিবাৰীৰ কাষতে থকা জনকপুৰ, ৰাণীপুখুৰী, কৃষ্ণপুৰ, শান্তিপুৰৰ বসবাস কৰি থকা খিলঞ্জীয়ালোক । থুৰিবাৰীত সোমবাৰে নিশা ছালাম আলী নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ দাউদাউকৈ জ্বলি উঠিছিল । সেই সময়তে সংঘটিত হৈছিল গুলীচালনাৰ ঘটনা ।

গুলী চালনা হোৱাৰ সময়ত ছালাম আলীৰ বাসগৃহত সীমান্ত দণ্ডাধীশ, উৰিয়ামঘাট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আৰু স্থানীয় লোক উপস্থিত আছিল । চিআৰপিএফ বাহিনীৰ দুজন সৈনিক ছালাম আলীৰ জ্বলি থকা ঘৰ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহোতে স্থানীয় গাঁওপ্ৰধান বা স্থানীয় লোকৰ সৈতে কথা নাপাতি সেই সময়ত উক্ত স্থানত থকা নগা লোকৰ সৈতেহে কথা পাতিছিল বুলি মন্তব্য কৰে গাঁও প্ৰধানে ।

Miscreants set fire to house and blank fired in Uriamghat Assam-Nagaland border
বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই কৰিছিল অগ্নিসংযোগ (ETV Bharat Assam)

নাগালেণ্ড প্ৰশাসন আৰু অসম প্ৰশাসনে সহযোগিতাৰে উচ্ছেদ অভিযান চলাই নিছে । এনে সময়ত তৃতীয় পক্ষই সীমান্ত অশান্ত কৰাৰ কৌশল ৰচনা কৰিছে ।

আনহাতে কিছুলোকে মত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ছালাম আলীৰ গৃহত উচ্ছেদৰ বাবে জৰীপ চলোৱা পিছতেই দিনত টালি-টোপোলা বান্ধি ঘৰ খালী কৰি ৰাতিলৈ নিজেই অগ্নি সংযোগ কৰাৰো সন্দেহ প্ৰকাশ । কিয়নো জুই কেৱল ব্যক্তিজনৰ গুদাম ঘৰ আৰু খেৰ ঘৰত লাগিছিল । মূল গৃহত জুই জ্বলা নাছিল । এনে কৰি নগা সকলৰ সৈতেও সংঘাত লগোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে ।

Miscreants set fire to house and blank fired in Uriamghat Assam-Nagaland border
ভস্মীভুত গুদাম ঘৰ আৰু খেৰ ঘৰ (ETV Bharat Assam)

গাঁওখনৰ গাঁও প্ৰধানজনে এই সন্দৰ্ভত কয়,"কালি ৰাতি ৮ মান বজাত খবৰ পাইছিলোঁ যে জুই লাগি আছে । আহি দেখিছিলো জুই জ্বলি আছিল । প্ৰশাসনৰ লোকে কৈছিল অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক মাতিম নেকি ? পথাৰৰ মাজত আহিব নোৱাৰিব আমি মিলি নুমুৱাম কৈছিলো । নগা কেইজনমান আহিছিল, চি.আৰ.পি.এফ দুজনমান আহিছিল । তেওঁলোকে আহি নগাৰ লগত কথা পাতি আছিল । মোৰ লগত কথা পতা নাই । আমাক ভিডিঅ' কৰিবলৈও দিয়া নাছিল । নগাবিলাকে ভিডিঅ' কৰি আছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "পিছত সীমান্ত দণ্ডাধীশ আহিল । আমাৰ পিছতহে আহিছিল । কিন্তু কোনে জ্বলাইছিল জানিব পৰা হোৱা নাই । কিন্তু এই ভূমি আমাৰ অসমৰ হয়, নগাই দখল কৰিবলৈ লয় । অসমৰ মাটি কাঢ়ি ল'বলৈ চেষ্টা কৰে । মুছলমান লোক এতিয়াও নগা লোকৰ মাজত আছে । নগালোকে আমাক ভিডিঅ' কৰিব দিয়া নাছিল । BM ছাৰ আহি আমাকহে দম দি ফচাব বিচাৰিছিল । অসমৰ মাটি সুৰক্ষা কৰিব লাগে । নগাই যাতে এক ইঞ্চিও মাটি দখল কৰিব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে । ছালাম আলীৰ বাসগৃহত তৃতীয় পক্ষ জড়িত থকাৰ সন্দেহ । তৃতীয় পক্ষই ৰেংমা বনাঞ্চলত চলি থকা উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ কৰাৰ কৌশল ৰচনা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ ।"

Miscreants set fire to house and blank fired in Uriamghat Assam-Nagaland border
উচ্ছেদৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা বাসগৃহ (ETV Bharat Assam)

পুনৰ তেওঁ কয়, "কালি ফায়াৰিং হৈছে, শুনিছো আমি । ৫ বাৰ মান গুলীৰ শব্দ শুনিছো । ওচৰতে গুলি ফুটিছে । সীমান্ত দণ্ডাধীশো আছিল, আৰক্ষী বাহিনী আছিল । আমি ইয়াতেই আছিলো । ৫ জাই গুলি ফুটা শুনিছো, স্পষ্টকৈ শুনিছো, সকলোৱা শুনিছো । ইহঁতে মাটি দখল কৰিবলৈ এইবোৰ কাম কৰি আছে । ওচৰতে নগা বস্তি আছে ।"

পিছে এতিয়া কিয় আৰু কোনে জ্বলাইছিল বাসগৃহ আৰু কোনে কি উদ্দেশ্যৰে ফুটাইছিল গুলী ? তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ।

