গুৱাহাটী: দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে । স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে দেশবাসী । একেদৰে অসমৰো প্ৰতিখন জিলাতে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ।
ইফালে চৰকাৰী আৰু বে-চৰকাৰী কাৰ্যালয় তথা প্ৰতিষ্ঠানেও স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে । এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসত কোন মন্ত্ৰীয়ে ক'ত পতাকা উত্তোলন কৰিব ?
অসম চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে জাৰি কৰা এক বিবৃতি অনুসৰি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী, মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া, উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া, অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ আদিয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি জিলা সদৰত পতাকা উত্তোলন কৰিব ।
- মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা- খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ (গুৱাহাটী)
- ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, পঞ্চায়ত/গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী- দক্ষিণ শালমৰা মানকাচাৰ
- অতুল বৰা, কৃষি মন্ত্ৰী- যোৰহাট
- কেশৱ মহন্ত, ৰাহজ মন্ত্ৰী- নগাঁও
- উৰ্খাও গৌড়া ব্ৰহ্ম, হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প মন্ত্ৰী- বাক্সা
- চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী- কামৰূপ
- ডাঃ ৰণোজ পেগু, শিক্ষা মন্ত্ৰী- বিশ্বনাথ
- অশোক সিংহল, স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী- শোণিতপুৰ
- যোগেন মহন, পৰিবহণ মন্ত্ৰী- চৰাইদেউ
- অজন্তা নেওগ, বিত্ত মন্ত্ৰী- শিৱসাগৰ
- পীযুষ হাজৰীকা, জলসম্পদ মন্ত্ৰী- মৰিগাঁও
- বিমল বড়া, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী- তিনিচুকীয়া
- জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী- নলবাৰী
- নন্দিতা গাৰ্লোচা, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰী- বঙাইগাঁও
- প্ৰশান্ত ফুকন, শক্তি মন্ত্ৰী- ডিব্ৰুগড়
- কৌশিক ৰায়, খাদ্য আৰু যোগান মন্ত্ৰী- শিলচৰ
- কৃষ্ণেন্দু পাল,পশুপালন মন্ত্ৰী- শ্ৰীভূমি
- ৰূপেশ গোৱালা, শ্ৰমিক কল্যাণ মন্ত্ৰী- লখিমপুৰ
- প্ৰমোদ বড়ো, বিটিআৰ প্ৰধান- কোকৰাঝাৰ
- গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী, উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী, বিটিচি- ওদালগুৰি
- তুলিৰাম ৰংহাং, মুখ্য কাৰ্যবাহী, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ- ডিফু
- দেৱলাল গাৰ্লোচা, মুখ্য কাৰ্যবাহী, উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ- হাফলং
- ডাঃ নোমল মমিন, উপাধ্যক্ষ, অসম বিধানসভা- গোৱালপাৰা
বিবৃতি অনুসৰি যিবোৰ জিলা, সমজিলা আৰু মহকুমাত মন্ত্ৰী বা চি ই এম নাথাকিব তাত জিলাখনৰ আয়ুক্ত, উপ-আয়ুক্ত, মহকুমাধিপতি তথা প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে স্বাধীনতা দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব ।
লগতে পঢ়ক :৬০ বছৰে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে দেউতাই - INDEPENDENCE DAY 2025