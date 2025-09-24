ETV Bharat / state

চৰকাৰে জুবিনদাৰ সৃষ্টিসমূহ অথলে যাবলৈ নিদিয়ে: কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহত মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকা

ৰাইজে বিচাৰিলে চৰকাৰে জুবিনৰ সকলো গীত সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব । মন্তব্য পীযুষ হাজৰীকাৰ ।

Pijush Hazarika on Zubeen
জুবিনৰ কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহত মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 24, 2025 at 6:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : "জুবিন গাৰ্গক যদি কোনো লোকে বিপদত পেলাইছিল সি কেতিয়াও সাৰি যাব নোৱাৰে ।" এই মন্তব্য মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাৰ । আজি প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলিপাৰাস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই পৰিয়ালবৰ্গৰ খবৰ লয় ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্রীগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰে থকা পুৰণি স্মৃতি সুঁৱৰি কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আছিল । গৰিমা গাৰ্গৰ লগত আমাৰ খুবেই ভাল সম্পৰ্ক । অত্যন্ত দুখত আছোঁ । জুবিনদাৰ গান শুনি আমি আমাৰ যৌৱন পাৰ কৰিছোঁ আৰু যৌৱনৰ পৰা মানুহ হৈছো । অনামিকা, মায়াৰ পৰা সকলো কেছেট নিজহাতে ক্ৰয় কৰা মোৰ মনত পৰে । মই অত্যন্ত জুবিনপ্ৰেমী আছিলোঁ ।"

জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যু প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "জুবিনদা আজি নাই, আমি অত্যন্ত শোকত আছোঁ । সমগ্ৰ অসমবাসী কষ্টত আছে । জুবিনদা অবিহনে অসমীয়া জাতিয়ে আৰু কিমান দিন এনেদৰে কষ্টৰে থাকিব সেই কথা ভাবিলেও দুখ লাগে । ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে জুবিনদা য'তেই আছে সুখত থাকক । জুবিনদা য'তেই আছে তাৰ পৰাই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াক আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব বুলি মই ভাবোঁ ।"

জুবিনৰ কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহত মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকা (ETV Bharat Assam)

সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰাইজে বিচৰা ধৰণেই কৰিব । জুবিনদাক ভালদৰে বিদায় দিবলৈ বিগত কেইদিনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰতিটো ক্ষেত্রতে নিজে উদ্যোগ লৈছিল । আজি পুৱা মুখ্যমন্ত্রীয়ে এটা উচিত সিদ্ধান্ত দিছে । শ্যামকানু মহন্তৰ যিটো ফেষ্টিভেলত জুবিনদা গৈছিল সেইটো বেন কৰি দিছে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে আৰু উচিত সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মই আশাবাদী । অসমৰ ৰাইজে বিচৰা ধৰণে সিদ্ধান্ত পাব ।"

মন্ত্রীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "ৰাইজে বিচাৰিলে চৰকাৰে জুবিনদাৰ সকলো গীত সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব । চৰকাৰে জুবিনদাৰ সৃষ্টিসমূহ অথলে যাবলৈ নিদিয়ে । অসমৰ ৰাইজক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ।"

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হোৱা অভিযোগ সন্দৰ্ভত মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্রীয়ে গোটেই বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে । জুবিনদা আমাৰ সম্পদ । জুবিনদাক যদি কোনোবাই বিপদত পেলাইছিল তেন্তে সেইসকলক মুখ্যমন্ত্রীয়ে সাৰি যাবলৈ কোনোপধ্যেই নিদিয়ে ।"

লগতে পঢ়ক :শ্যামকানু দূৰ হৈ 'যোৱা'... ! সোণৰ বাঁহী আৰু নাপাব শ্যামকানু মহন্তই
লগতে পঢ়ক :বিশ্বতে বিৰল জনতাৰ স্রোতৰ শান্তিপূর্ণ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, ৰাইজৰ অতুল্য জুবিন প্ৰেমৰ বাবেহে এয়া সম্ভৱ হৈছিল: মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ আৱেগ ভৰা পোষ্ট

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEEN GARGZUBEEN GARG NO MOREজুবিন গাৰ্গইটিভি ভাৰত অসমPIJUSH HAZARIKA ON ZUBEEN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.