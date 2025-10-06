বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী: কেইবাখনো জিলাত ৰেড এলাৰ্ট, অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি

বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী: কেইবাখনো জিলাত ৰেড এলাৰ্ট, অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি
বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আজি আগন্তুক সাত দিনৰ বাবে জাৰি কৰিছে বতৰৰ আগলি বতৰা ।
Published : October 6, 2025 at 12:15 AM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত দেওবাৰে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ লগতে বৰষুণো হয় । গুৱাহাটীত বিয়লি হোৱা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে কৃত্রিম বানপানীৰো সৃষ্টি হয় । ইফালে ৰাজ্যত পৰৱৰ্তী কেইঘণ্টাত প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দেওবাৰে বিয়লি কেইবাখনো জিলাৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ।
বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আজি আগন্তুক সাত দিনৰ বাবে জাৰি কৰিছে বতৰৰ আগলি বতৰা । সেই অনুসৰি ৫ অক্টোবৰৰ দিনটোত কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে । ধুবুৰী, বাক্সা, বৰপেটা, তামুলপুৰ জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে । দক্ষিণ শালমৰা-মানকাচৰ, গোৱালপাৰা, বজালী, নলবাৰী, কামৰূপ (গ্ৰাম্য), কামৰূপ মহানগৰ, দৰং, ওদালগুৰি, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, শোণিতপুৰ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ডিমা হাচাও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু শ্ৰীভূমি জিলাত য়েল্ল’ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ।
একেদৰে ৬ অক্টোবৰৰ দিনটোতো ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা-মানকাচৰ, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, নলবাৰী, কামৰূপ গ্ৰাম্য, কামৰূপ মহানগৰ, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাচাও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, শ্ৰীভূমি জিলাত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল’ এলাৰ্ট । সেইদৰে ৭ অক্টোবৰত উজনি, নামনি আৰু মধ্য অসমৰ ১২ খন জিলাত, ৮ অক্টোবৰত ৫ খন জিলাত, ৯ অক্টোবৰত ৩ খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল’ এলাৰ্ট ।
বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা জিলাকেইখনত বিজুলী, ঢেৰেকনিৰ সৈতে প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ঘণ্টাত ৪০ ৰ পৰা ৫০ কিলোমিটাৰ বেগেৰে বতাহ বলাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা জিলা কেইখনতো প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ঘণ্টাত ৪০ ৰ পৰা ৫০ কিলোমিটাৰ বেগেৰে বতাহ বলাৰ সম্ভাৱনা আছে । য়েল্ল’ এলাৰ্ট জাৰি কৰা জিলা কেইখনত বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
কৃত্ৰিম বানৰ কবলত যোৰাবাটৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ :
দেওবাৰে বিয়লি হোৱা বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰে যোৰাবাটৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ । উৰণ সেতুৰ তলৰ ঘাইপথচোৱাত তিনিৰ পৰা চাৰি ফুট পৰ্যন্ত পানী হয় । এজাক মূষলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ । ফলত ৰাজপথতে আবদ্ধ হৈ পৰে বহু বাহন । যাত্ৰীৰ অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উৰণ সেতুৰ ওপৰৰে উজনি-নামনিৰ বাহনসমূহ চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে প্ৰশাসনে ।
