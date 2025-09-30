হঠাতে নোহোৱা হ’ল শ্যামকানু মহন্তৰ ফেচবুক একাউণ্ট: গাঁতৰ পৰাই কাম চলাইছে 'ফেষ্টিভেল মহন্ত’ই
দ্বিতীয়টো ফেচবুক একাউণ্টৰো সকলো কণ্টেণ্ট মচি পেলোৱা হ'ল ৷ কিয় ? কোনে কৰিলে ?
Published : September 30, 2025 at 4:43 PM IST
গুৱাহাটী: ‘‘ৰাইজ মই আহি আছো…’’ - বুলি আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাৰ পৰা ৰাজহুৱা ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকৰ পৰা হঠাৎ নোহোৱা হ’ল বহু বিতৰ্কিত শ্যামকানু মহন্তৰ ভেৰিফাইড একাউণ্ট । লগতে নোহোৱা হ’ল শ্যামকানুৰ দ্বিতীয়টো ফেচবুক একাউণ্টৰ সকলো কণ্টেণ্ট ৷
জুবিন গাৰ্গক ছিংগাপুৰলৈ নিজৰ ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠানলৈ নি শ্যামকানু মহন্তই অৱহেলাৰে মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগৰ পিছত আজিও তেওঁ অজ্ঞাত স্থানত আত্মগোপন কৰি আছে ৷ সেই অজ্ঞাত স্থানৰ পৰাই সময়ে সময়ে নিজৰ সমৰ্থনত চাফাই দি আহিছিল । জুবিন গাৰ্গৰ অপমৃত্যুৰ পিছত ছিংগাপুৰতে শ্যামকানুৱে আত্মগোপন কৰি থকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈ আহিছে ।
অসম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে শ্যামকানুৰ সকলো বেংক একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে অসম চৰকাৰে দেশৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়লৈ ছিংগাপুৰৰ সৈতে পৰস্পৰ তথ্য বিনিময় আইনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ।
এই কথা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰী কৰাৰ পিছতে সোমবাৰে আবেলি জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ অন্যতম অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তই ফেচবুকত পোষ্ট দিছিল এইদৰে— ‘‘শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ । মই আহি আছো সোনকালে, ইতিমধ্যে পুলিচক জনাইছো । চৰকাৰ প্ৰশাসনক সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা কৰিম ৷ মোৰ লুকুৱাবলৈ একো নাই । এছ আই টিয়ে সোধা সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম । অতি উচ্চ পৰ্যায়ৰ অনুসন্ধান হওক, তন্ন-তন্নকৈ সকলো দিশ, সকলো কথা অনুসন্ধান হওক, ৰাইজৰ হিয়াৰ আমঠু, মোৰ অতি মৰমৰ জুবিনৰ মৃত্যুৰ লগত জড়িত সকলোখিনি কথা ভালদৰে ওলাই পৰক তাকে কামনা কৰিম ।’’
কেৱল সেয়ে নহয়, শ্যামকানু মহন্তৰ আছে দুটাকৈ ফেচবুক একাউণ্ট । তাৰে প্ৰথমটো তেওঁ আত্মগোপন কৰি থকাৰ পিছৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰি মন্তব্য কৰি আহিছিল । এই ভেৰিফাইড একাউণ্টটোৱেই ফেচবুকৰ পৰা নাইকীয়া হৈ গ’ল ৰাতিটোৰ ভিতৰতে । Shyamkanu Mahanta New নামেৰে আছে দ্বিতীয়টো একাউণ্ট । এই দ্বিতীয়টো একাউণ্ট বন্ধ হোৱা নাই যদিও ইয়াত থকা সকলো কণ্টেণ্ট মোহাৰি পেলোৱা হৈছে । কেৱল একাউণ্টটোহে আছে ৷
এতিয়া প্ৰশ্ন হয় — শ্যামকানু মহন্তৰ ফেচবুকৰ ভেৰিফাইড একাউণ্টটো 'ডিএক্টিভেট’ কৰিলে কোনে ? কিয় কৰা হৈছে এই কাণ্ড ? আত্মগোপন অৱস্থাত থকা শ্যামকানু মহন্তৰ বাদে যে আন কোনেও এই কাৰ্য কৰা নাই সেয়া একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত ।
'ফেষ্টিভেল মহন্ত’ খ্যাত শ্যামকানু মহন্তৰ বহু ইভেণ্ট তথা বহুতৰ লগত থকা সম্পৰ্ক তেওঁৰ ফেচবুকৰ মাধ্যমেৰে প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰচুৰ আছিল । সেয়ে এতিয়া চৰ্চা চলিছে যে ফেচবুকৰ পৰা শ্যামকানুৱে কিবা তথ্য-প্ৰমাণ নোহোৱা কৰিলে নেকি ?
