গুৱাহাটী : স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাজ্যবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে । স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে প্ৰদান কৰা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিশিষ্ট সেৱা, বীৰত্ব আৰু উৎকৃষ্ট সেৱাৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ ১৭ গৰাকী বিষয়া-জোৱান নিৰ্বাচিত হৈছে ।
অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালকপ্ৰধান পাৰ্থ সাৰথি মহন্তই লাভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিশিষ্ট সেৱা পদক । আনহাতে, তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষক গুৰুভ অভিজিৎ দিলীপ, মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া হেমন্ত কুমাৰ বড়ো আৰু কনিষ্টবল অখিল ৰঞ্জন দাসে লাভ কৰিছে বীৰত্ব পদক ।
Heartiest Congratulations to all recipients of the Medal for Gallantry (GM), President's Medal for Distinguished Service (PSM) & Medal for Meritorious Service (MSM) - announced on the occasion of #IndependenceDay2025.— Assam Police (@assampolice) August 14, 2025
Your dedication, courage & exemplary service continue to… pic.twitter.com/OkA3KmsOfM
ইয়াৰ উপৰি উৎকৃষ্ট সেৱা বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে ১৩ গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া তথা জোৱান । তেওঁলোক হৈছে :
১. সংযুক্তা পৰাশৰ, মহাপৰিদৰ্শক
২. বিবেকৰাজ সিং, মহাপৰিদৰ্শক
৩. জয়শ্ৰী খেৰচা, কমাণ্ডেণ্ট
৪. হৃদয়জিৎ বৰ্মন, আৰক্ষী অধীক্ষক
৫. নোমল মাহাত্তা, আৰক্ষী অধীক্ষক
৬. দেৱাশিস বৰা, কমাণ্ডেণ্ট
৭. টাবুৰাম পেগু, কমাণ্ডেণ্ট
৮. নিৰ্মল চন্দ্ৰ বিশ্বাস, উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক
৯. ললিত শইকীয়া, পৰিদৰ্শক
১০. অখিল কুমাৰ দাস, উপ-পৰিদৰ্শক
১১. ধ্ৰুৱ ছাৰ্কি, পৰিদৰ্শক
১২. নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা, এছিছটেণ্ট কমাণ্ডেণ্ট
১৩. ৰবীন্দ্ৰ সিনহা, উপ-পৰিদৰ্শক
উল্লেখ্য যে ২০২৫ চনৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আৰক্ষী, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, গৃহৰক্ষী আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা আৰু কাৰেকচনেল ছাৰ্ভিচেছৰ মুঠ ১,০৯০ গৰাকী বিষয়া তথা জোৱানক তেওঁলোকৰ ব্যতিক্ৰমী অৱদান আৰু কৰ্তব্যৰ প্ৰতি নিষ্ঠাৰ বাবে বিশিষ্ট সেৱা, বীৰত্ব আৰু উৎকৃষ্ট সেৱা পদকেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে ।
এই সন্মানসমূহৰ ভিতৰত আছে ২৩৩ টা বীৰত্ব পদক, ৯৯ টা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিশিষ্ট সেৱা পদক আৰু ৭৫৮ টা উৎকৃষ্ট সেৱাৰ পদক ।
কৰ্তব্যৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হোৱা বিপদকো নেওচি জীৱন ৰক্ষা, সম্পত্তি সুৰক্ষা, অপৰাধ প্ৰতিৰোধ বা অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিৰল বা সাহসিক কাৰ্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে বীৰত্ব পদক প্ৰদান কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে ২৩৩ টা বীৰত্ব বঁটাৰ ভিতৰত ১৫২ গৰাকী জম্মু-কাশ্মীৰ অঞ্চলৰ, ৫৪ গৰাকী বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদ প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ আৰু ৩ গৰাকী অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আৰু ২৪ গৰাকী অন্যান্য অঞ্চলৰ ।
পদক লাভ কৰাসকলৰ ভিতৰত আছে ২২৬ গৰাকী আৰক্ষী জোৱান, ছয়গৰাকী অগ্নিনিৰ্বাপক সেৱাৰ আৰু এগৰাকী গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ ।
আনহাতে, কৰ্তব্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শন কৰা বিশেষ সেৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিশিষ্ট সেৱা পদক প্ৰদান কৰা হয় । ইফালে কৰ্তব্যৰ প্ৰতি নিষ্ঠা আৰু মূল্যৱান সেৱাৰ স্বীকৃতি হিচাপে উৎকৃষ্ট সেৱা পদক প্ৰদান কৰা হয় ।
ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিশিষ্ট সেৱা পদক লাভ কৰা ৯৯ গৰাকীৰ ভিতৰত ৮৯ গৰাকী আৰক্ষী সেৱাৰ, পাঁচগৰাকী অগ্নিনিৰ্বাপক সেৱাৰ, তিনিগৰাকী গৃহৰক্ষীৰ আৰু দুগৰাকী কাৰেকচনেল ছাৰ্ভিচেজৰ ।
আনহাতে, উৎকৃষ্ট সেৱা বঁটা লাভ কৰা ৭৫৮ গৰাকীৰ ভিতৰত ৬৩৫ গৰাকী আৰক্ষী সেৱাৰ, ৫১ গৰাকী অগ্নিনিৰ্বাপক সেৱাৰ, ৪১ গৰাকী গৃহৰক্ষীৰ আৰু ৩১ গৰাকী কাৰেকচনেল ছাৰ্ভিচেজৰ ।