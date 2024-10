ETV Bharat / state

বিশ্বৰ ৫০০ প্ৰভাৱশালী মুছলিমৰ তালিকাত বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম; কিমান সংখ্যক স্থানত আছে আজমল ?

By ETV Bharat Assamese Team

হোজাই, ১৬ অক্টোবৰ: অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত উলেমাৰ সভাপতি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম পুনৰ বিশ্বৰ প্ৰভাৱশালী মুছলিমৰ তালিকাত উজলি উঠিল । তালিকাখনত দেশৰ ২৫ গৰাকী ব্যক্তিয়ে স্থান দখল কৰে ।

জৰ্ডানৰ The Royal Islamic Strategic Studies Centre-ৰ 'The World's 500 most influential Muslims'-ৰ তালিকাত আজমলে ১৮৬ সংখ্যক স্থান লাভ কৰিছে ।

বিশ্বৰ ৫০০ প্ৰভাৱশালী মুছলিমৰ তালিকাত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল (ETV Bharat Assam)

এই তালিকাত ভাৰতৰ আজিম প্ৰেমজীৰ দৰে বিখ্যাত উদ্যোগপতিৰ সৈতে স্থান লাভ কৰিছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ৷ আনহাতে, উত্তৰ-পূবৰ পৰা স্থান লাভ কৰা একমাত্ৰ বিশ্বৰ প্ৰভাৱশালী মুছলিম হৈছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল । স্বাভাৱিকতে বদৰুদ্দিন আজমলে এই তালিকাত স্থান লাভ কৰাক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সকলোৱে ৷

উল্লেখ্য যে বদৰুদ্দিন আজমলে স্থাপন কৰা দাতব্য চিকিৎসালয়, সামাজিক সংস্থা আৰু শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ইতিমধ্যে বিশ্বৰ দৰবাৰত উজলি উঠিছে । হোজাইৰ দৰে এখন সৰু চহৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ লগতে স্বাস্থ্য খণ্ডতো সফলভাৱে কাম কৰি আন্তর্জাতিক মঞ্চত চর্চিত হৈছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল ।