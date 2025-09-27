ETV Bharat / state

মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত গাই জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে ৰাজপথ কঁপালে হাজাৰ হাজাৰ মটকে

'মৰি যাম মাৰি যাম ST লৈ যাম' শ্লোগানেৰে সকীয়ালে চৰকাৰক । জনজাতিকৰণক লৈ আৰু চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা নকৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ।

জনজাতিকৰণ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ দাবীত উত্তাল লাহোৱাল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2025 at 11:52 AM IST

মৰাণ : চৰকাৰে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যদা প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে যদিও সেয়া আজিও কাৰ্যকৰী হোৱা নাই । ফলত জনজাতিকৰণৰ দাবীত বছৰৰ পাছত বছৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে । মৰাণ, কোচ ৰাজবংশী, টাই আহোম সকলে জনজাতিকৰণক লৈ বৃহৎ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত শুকুৰবাৰে একে দাবীৰে ৰাজপথ কঁপালে হাজাৰ হাজাৰ মটক ৰাইজে ।

জনজাতিকৰণ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ দাবীত মটক জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালৰ ৰাজপথ কঁপালে । শাসনলৈ অহাৰ পূৰ্বে শাসক দল বিজেপিয়ে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও কাৰ্যতঃ সেয়া নোহোৱাত ছয় জনগোষ্ঠীৰ সংগঠন সমূহে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যদাৰ দাবী জনাই আহিছে । সেইবাবে তেওঁলোকে কৰিলে প্ৰতিবাদ ।

জনজাতিকৰণ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ দাবীত উত্তাল লাহোৱাল (ETV Bharat Assam)

'মৰি যাম মাৰি যাম ST লৈ যাম' শ্লোগানেৰে হাজাৰ হাজাৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ডিব্ৰুগড়ৰ ডিকমৰ পৰা লাহোৱাললৈকে বৃহৎ জোঁৰ লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ২০ হাজাৰৰো অধিক মটক জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ লগতে কেওটা সংগঠনৰ নেতাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

জনজাতিকৰণ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ দাবীত উত্তাল লাহোৱাল (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণিতে হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এক মিনিট মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে জুবিনৰ প্ৰিয় গীত 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' শীৰ্ষক গীতটি হাজাৰ হাজাৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে একত্ৰিত হৈ পৰিৱেশন কৰে । উল্লেখ্য় যে যোৱা ২২ ছেপ্টেম্বৰত মটক জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে এই কাৰ্যসূচী কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল যদিও সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।

জনজাতিকৰণ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ দাবীত উত্তাল লাহোৱাল (ETV Bharat Assam)

কালি এই কাৰ্যসূচীত সদৌ মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ মুখ্য উপদেষ্টা মিন্টু বৰপাত্ৰ, সভাপতি ৰঞ্জিত গোঁহাই, উপ-সভাপতি অজয় গগৈকে ধৰি মটকৰ কেওটা সংগঠনৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

জনজাতিকৰণক লৈ আৰু চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত নবহে :

এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ উপ-সভাপতি অজয় গগৈয়ে কয়, "হাজাৰ হাজাৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে । জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজ ওলাই আহিছে । বিজেপি চৰকাৰ আজি কেন্দ্ৰত, ৰাজ্যত দহ বছৰে থকাৰ পাছতো মটক ৰাইজক জনজাতিকৰণৰ নামত কেৱল প্ৰতাৰণা কৰিলে । চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা প্ৰতিটো আলোচনাত কয় ছমাহৰ পিছত দিম, এবছৰৰ পাছত দিম; কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত হৈ নুঠাত মটক জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "চৰকাৰে জনজাতিকৰণ নকৰা পৰ্যন্ত আমাৰ সংগ্ৰাম চলি থাকিব । জনজাতিকৰণক লৈ আৰু চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত নবহো । চৰকাৰে আমাক আলোচনালৈ মাতিছিল যদিও আমি যোৱা নাই আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ নাযায় । আজি নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰি ৰাইজ নিজেই ওলাই আহিছে । চৰকাৰে জনজাতিকৰণ নিদিলে ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ আন্দোলন কৰা হ'ব ।"

