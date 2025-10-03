ফাঁচীবজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত এজনৰ মৃত্যু, তিনিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক
পুৱাই ফাঁচী বজাৰত অঘটন । ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱালে এজনে, আন তিনিজনৰ অৱস্থা বৰ্তমানো সংকটজনক ।
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচীবজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড । পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড । অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত এজনৰ মৃত্যু, তিনিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক । মহানগৰীৰ ফাঁচীবজাৰৰ এছ এছ ৰোডৰ চাইবাৰ মাৰ্টত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড ।
জানিব পৰা মতে, মাৰ্কেটখনৰ ভূমি মহলাত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডটো । মাৰ্কেটখনৰ ভিতৰভাগত ৬০ খনতকৈয়ো অধিক কাপোৰৰ দোকান আছিল ।
মাৰ্কেটখনৰ ভিতৰত চাৰিজন লোক নিশা আছিল । এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত এজন লোকৰ মৃত্যু হয় । নিহত লোকজন মহম্মদ চাদেৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । মাৰ্কেটখনৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা চাৰিজন লোকক সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও মহম্মদ চাদেৰ নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হয় ।
আনহাতে তাচিব, চাহিন, আৰিফ নামৰ তিনিজন লোক সংকটজনক অৱস্থাত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে । অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ ১৩ খন বাহনে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।বাতৰি লিখা পৰলৈকে নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ আছে এই অগ্নি, ধোঁৱাই আৱৰি আছে বৃহৎ এলেকাটো ।
অগ্নিনিৰ্বাক বাহিনীৰ লোকে জনোৱা অনুসৰি, "ফাঁচী বজাৰ এছ এছ ৰোডৰ চাইবাৰ মাৰ্টত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ খবৰ পুৱা ৪:২০ বজাত পাইছিলো । লগে লগে আমাৰ কেইবাটাও ষ্টেচনৰ পৰা ১৩খন কৈ অগ্নিনিৰ্বাপ বাহন ঘটনাথলীত উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । মাৰ্কেটখনৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ থকা চাৰিজন লোকক উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । কিন্তু মহম্মদ চাদেৰ নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হয় ।"
উল্লেখ্য যে, এই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।