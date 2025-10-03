ETV Bharat / state

ফাঁচীবজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত এজনৰ মৃত্যু, তিনিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক

পুৱাই ফাঁচী বজাৰত অঘটন । ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱালে এজনে, আন তিনিজনৰ অৱস্থা বৰ্তমানো সংকটজনক ।

One person died and three are in critical condition in a devastating fire at Fancy Bazaar
ফাঁচীবজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2025 at 11:35 AM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচীবজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড । পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড । অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত এজনৰ মৃত্যু, তিনিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক । মহানগৰীৰ ফাঁচীবজাৰৰ এছ এছ ৰোডৰ চাইবাৰ মাৰ্টত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড ।

জানিব পৰা মতে, মাৰ্কেটখনৰ ভূমি মহলাত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড‌টো । মাৰ্কেটখনৰ ভিতৰভাগত ৬০ খনতকৈয়ো অধিক কাপোৰৰ দোকান আছিল ।

ফাঁচীবজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat assam)

মাৰ্কেটখনৰ ভিতৰত চাৰিজন লোক নিশা আছিল । এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত এজন লোকৰ মৃত্যু হয় । নিহত লোকজন মহম্মদ চাদেৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । মাৰ্কেটখনৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা চাৰিজন লোকক সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও মহম্মদ চাদেৰ নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হয় ।

জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ (ETV Bharat assam)

আনহাতে তাচিব, চাহিন, আৰিফ নামৰ তিনিজন লোক সংকটজনক অৱস্থাত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে । অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ ১৩ খন বাহনে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।বাতৰি লিখা পৰলৈকে নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ আছে এই অগ্নি, ধোঁৱাই আৱৰি আছে বৃহৎ এলেকাটো ।

ধোৱাই আৱৰি আছে বৃহৎ এলেকা (ETV Bharat assam)

অগ্নিনিৰ্বাক বাহিনীৰ লোকে জনোৱা অনুসৰি, "ফাঁচী বজাৰ এছ এছ ৰোডৰ চাইবাৰ মাৰ্টত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ খবৰ পুৱা ৪:২০ বজাত পাইছিলো । লগে লগে আমাৰ কেইবাটাও ষ্টেচনৰ পৰা ১৩খন কৈ অগ্নিনিৰ্বাপ বাহন ঘটনাথলীত উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । মাৰ্কেটখনৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ থকা চাৰিজন লোকক উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । কিন্তু মহম্মদ চাদেৰ নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হয় ।"

পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat assam)

উল্লেখ্য যে, এই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।

চাইবাৰ মাৰ্টত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat assam)
অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱালে এজনে (ETV Bharat assam)

ONE PERSON DIED IN FIREFANCY BAZAARঅগ্নিকাণ্ডইটিভি ভাৰত অসমMASSIVE FIRE FANCY BAZAAR

